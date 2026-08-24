China Hoy:Embajador de Perú en China: Es una cooperación menos condicionada que la cooperación que hemos recibido de otros países desarrollados

PEKÍN, 24 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Este es un informe de China Hoy:

En un contexto internacional marcado por nuevos desafíos y por la necesidad de fortalecer los vínculos entre los países en desarrollo, la cooperación Sur-Sur ha venido adquiriendo una importancia cada vez mayor. Para Carlos Vásquez, embajador de Perú en China, este modelo permite establecer relaciones basadas en el intercambio horizontal de conocimientos, el beneficio mutuo y la transferencia de capacidades. En una entrevista con China Hoy, el diplomático abordó las experiencias de Perú como receptor, participante y oferente de cooperación, los principales desafíos que enfrenta este mecanismo y el carácter estratégico de la relación entre Perú y China.

El embajador peruano sostiene que la cooperación Sur-Sur tiene un gran potencial. "La cooperación tradicional se ha dado siempre desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo. En cambio, la cooperación Sur-Sur trata más bien de vincular a los países que se encuentran en proceso de desarrollo y se basa fundamentalmente en el intercambio horizontal de conocimientos, en el beneficio mutuo y en la transferencia de capacidades", indica.

Además, él destaca la posición de Perú como beneficiario, participante o contribuyente en el marco de la cooperación Sur-Sur, y expresa su opinión sobre los principales desafíos que enfrenta actualmente la cooperación Sur-Sur. "En primer lugar, la ausencia de mecanismos de financiamiento. En segundo lugar, es la débil coordinación institucional, porque la cooperación Sur-Sur implica la participación de múltiples actores, y no todos tienen la misma capacidad para un desempeño efectivo. Entonces la coordinación implica un trabajo permanente de mejora de la capacidad y eficacia en la prestación del servicio de cooperación. El tercer problema es aumentar las capacidades y reducir las brechas tecnológicas de los que están involucrados en los esquemas de cooperación. Creo que eso es muy importante, y se requiere una cooperación pragmática, menos discursiva, y que tenga en consideración las necesidades reales de aquellos que van a ser beneficiarios de esa cooperación".

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FUENTE China Hoy