China Intercontinental Press destaca el intercambio cultural en FILBo 2026

BOGOTÁ, Colombia, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- China Intercontinental Press regresó a la 38.ª Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) del 21 de abril al 4 de mayo, con más de 300 títulos en español e inglés. Como único representante de la editorial china, la editorial presentó obras que abarcaban política, economía, tecnología, historia y literatura. El stand atrajo a multitudes con su exposición "Beijing through the Alphabet" (Beijing mediante el alfabeto), con ilustraciones con temas de Beijing del artista bielorruso Liuba Vladimirova que capturaron vívidamente el encanto de la ciudad.

Establecimiento del Centro de Promoción de la Literatura China

Se alcanzó un hito importante cuando el Departamento Internacional de la Asociación de Escritores de China, la Universidad Pedagógica Nacional y China Intercontinental Press celebraron de manera conjunta la Ceremonia de Inauguración del Centro de Promoción de la Literatura China. Este centro tiene como objetivo promover de forma sistemática la literatura de China en América Latina y promueve la integración profunda en la creación literaria y la investigación académica.

Durante el evento, China Intercontinental Press ayudó a Liu Lanxiao, Subdirectora de la Oficina de Planificación y Gestión del Fondo Nacional Editorial de China, a donar la edición en español de la serie "Xi Jinping: La Gobernación y Administración de China" (Tomo I-IV) y "Biblioteca de Clásicos Chinos" a la universidad que ofrece a los lectores colombianos un vistazo a la cultura china.

Serie "Colombia: Dinámica Literaria・Día de la Literatura China"

coorganizada por China Intercontinental Press, el Departamento Internacional de la Asociación de Escritores de China y el Instituto Confucio de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, esta serie marcó el debut del centro.

En colaboración con la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Central y la Universidad Militar Nueva Granada, los eventos convocaron a reconocidos escritores, poetas y académicos de ambas naciones. Entre las sesiones clave, se incluyen:

Diálogo Literario Chino-Colombiano: Las Fronteras Multidimensionales de la Narrativa

con Margarita Misas Avella, Sandro Romero Rey, Ah Yi, Bao Shu y Jiang Zai.



Escritura Individual y Resonancia Intercultural en la Nueva Era

Un diálogo entre los jóvenes poetas Valentina Bonil, Natalia Niño, Hellman Pardo, Henry Alexander Gómez y Jiang Zai.



Diálogo Ciencia Ficción Chino-Colombiano: Filosofía e Imaginación

Exploración de la filosofía de ciencia ficción con Bao Shu e Iván Felipe Medina.

Estos diálogos mejoraron el reconocimiento de la literatura china contemporánea entre los círculos literarios y la juventud de Colombia, promovieron el aprendizaje mutuo y la conectividad interpersonal.

Al mismo tiempo, China Intercontinental Press organizó el "Diálogo de cooperación de la industria gráfica en honor de Bi Sheng - Bogotá", con el tema "Juntos por la Ruta de la Seda, imprimiendo el futuro con inteligencia", que promueve intercambios en profundidad sobre la actualización digital y la cooperación de mercado entre las industrias gráficas chinas y latinoamericanas.

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FUENTE China Intercontinental Press