BEIJING, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Noticia desde China.org.cn

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El mundo actual enfrenta graves desafíos. Pero al mismo tiempo, el concepto propuesto por China de "comunidad de futuro compartido de la humanidad" traza un plan claro para el desarrollo común a escala global.

China.org.cn: Medio siglo con China: la mirada de un analista uruguayo sobre la "nueva era" Speed Speed

En este episodio, contamos con un testigo excepcional del desarrollo de China: el analista Pablo Rovetta. Uno de los temas que Pablo ha investigado es la erradicación de la pobreza y participó el año pasado en Madrid en un simposio sobre el libro del presidente chino Xi Jinping que se titula El respeto y garantía de los derechos humanos. Dijo que uno de los mensajes clave es que el socialismo no es pobreza y que para él, uno de los factores que explican que se haya logrado este milagro económico y esta mejora del bienestar es el desarrollo económico del país. La clave de China ha sido que el desarrollo económico ha ido acompañado de un desarrollo social, que implica que el crecimiento económico crea condiciones para mejorar la vida de la gente y sacarla de la pobreza.

El concepto de prosperidad común es otra de las claves del pensamiento del presidente chino Xi Jinping. Pablo comenta que China es el único o uno de los únicos casos en el mundo que ha demostrado que el socialismo no implica pobreza, la gran frase del presidente Xi Jinping.

Desde la erradicación de la pobreza hasta las cuatro grandes iniciativas globales, China siempre ha promovido los derechos humanos mediante el desarrollo y la cooperación, y ha superado las barreras y conflictos entre civilizaciones mediante el entendimiento y el aprendizaje mutuo.

China.org.cn: Medio siglo con China: la mirada de un analista uruguayo sobre la "nueva era"

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FUENTE China.org.cn