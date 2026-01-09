"Chirey Family Care" en México: el programa que convierte el servicio en una experiencia de cercanía

Más de 2,300 propietarios ya han participado en la iniciativa anual de atención postventa de Chirey, que estará disponible hasta el 31 de enero de 2026 en distribuidores autorizados del país.

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En México, donde la relación entre las marcas y las personas se construye a partir de la confianza y la experiencia cotidiana, Chirey Motor México y sus marcas, Chirey, OMODA y JAECOO. continúa fortaleciendo su vínculo con los usuarios a través de "Chirey Family Care", su programa anual de atención y servicio postventa.

Chirey Family Care_1

Al 6 de enero de 2026, un total de 2,325 propietarios ya han acudido a distribuidores Chirey en todo el país para formar parte de esta iniciativa. Con solo tres semanas restantes antes de su cierre, programado para el 31 de enero, la marca invita a los usuarios que aún no han participado a agendar su cita y aprovechar esta oportunidad de cuidado integral para su vehículo.

Beneficios pensados para el día a día del conductor

El programa "Chirey Family Care" fue diseñado para ir más allá de una revisión rutinaria y ofrecer beneficios tangibles que mejoren tanto el desempeño del vehículo como la experiencia del usuario. Entre ellos destacan:

Actualización y revisión de seguridad vehicular, que incluye 25 inspecciones técnicas y optimizaciones profesionales, enfocadas en mantener el vehículo en condiciones óptimas.

Cupón de $500 pesos para accesorios, pensado para personalizar y mejorar la experiencia de uso.

Lavado de cortesía, como parte de una atención integral que cuida tanto el funcionamiento como la apariencia del vehículo.

Estos beneficios reflejan la visión de Chirey de entender el servicio no solo como mantenimiento, sino como una extensión del estilo de vida de sus clientes.

Participación sencilla y atención estandarizada

Los propietarios elegibles han recibido una invitación vía correo electrónico. Para participar, únicamente deben presentar dicha invitación en cualquier distribuidor autorizado Chirey del país. Este proceso permite mantener estándares de servicio consistentes, al mismo tiempo que ofrece comodidad y flexibilidad a los usuarios.

El programa contempla 3,000 espacios en total, por lo que la marca recomienda agendar cita con anticipación para asegurar su lugar.

Servicio postventa como pilar de la marca

Para Chirey Motor México, la postventa es un eje estratégico. Además de "Chirey Family Care", la compañía ha reforzado su sistema de servicio mediante capacitación técnica continua, competencias internas como el Technician Challenge, y la optimización de alianzas logísticas, con el objetivo de construir un ecosistema de atención que acompañe al cliente durante todo el ciclo de vida del vehículo.

Este enfoque integral busca, además de elevar los niveles de satisfacción, consolidar la confianza del consumidor mexicano en la marca.

Relación que se construye con cuidado

En un mercado tan dinámico como el mexicano, Chirey apuesta por crecer junto con sus usuarios a través de experiencias de servicio cercanas, humanas y consistentes. Programas como "Chirey Family Care" son una muestra de cómo la marca transforma la atención postventa en una relación de largo plazo.

Chirey México invita a más propietarios a sumarse a esta experiencia y a descubrir cómo el cuidado, cuando se hace bien, también forma parte del camino.

Conoce más de Chirey I OMODA I JAECOO en nuestras cuentas oficiales:

Facebook: CHIREY I OMODA JAECOO

Instagram: CHIREY I OMODA JAECOO

TikTok: CHIREY I OMODA JAECOO

Sitios: www.chirey.mx www.omoda.mx www.jaecoo.mx

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858612/Cupon_Enero.jpg

FUENTE Chirey Motor México