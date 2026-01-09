El crecimiento del 54.9% en vehículos de nueva energía coloca a Chery International en la carrera contra BYD

Con más de 903 mil unidades de nuevas energías vendidas en 2025 y exportaciones récord, Chery International, matriz de Chirey, OMODA y JAECOO, consolida una estrategia que combina electrificación, escala global y crecimiento sostenido.

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de diciembre de 2026 /PRNewswire/ -- Mientras la conversación global sobre movilidad eléctrica suele centrarse en marcas como Tesla y BYD, el mercado continúa ampliándose con nuevos protagonistas que avanzan a partir de resultados tangibles. En ese contexto, Chery International, matriz de Chirey, OMODA y JAECOO, cerró 2025 con cifras que confirman su acelerado posicionamiento dentro del ecosistema de nuevas energías.

En 2025, el grupo registró ventas por 903,800 vehículos de nueva energía, lo que representa un crecimiento interanual de 54.9%, consolidándose como uno de los conglomerados automotrices con mayor dinamismo en electrificación a nivel global.

Electrificación con escala internacional

El avance en nuevas energías se vio acompañado de una sólida expansión fuera de su mercado de origen. En 2025, Chery International, exportó 1,344 millones de vehículos, un incremento de 17.4% frente al año anterior, alcanzando 23 años consecutivos como el mayor exportador chino de autos de pasajeros.

Este desempeño refleja una estrategia que va más allá del volumen: en la era eléctrica, la competitividad no solo depende del liderazgo tecnológico, sino de la capacidad de escalar soluciones a distintos mercados, contextos regulatorios y hábitos de movilidad.

Dos motores de crecimiento: electrificación y globalización

A diferencia de modelos de expansión concentrados en mercados específicos, Chery International, matriz de Chirey, OMODA y JAECOO ha desarrollado una estrategia de doble vía. Por un lado, impulsa la electrificación de su portafolio con un crecimiento sostenido en vehículos de nueva energía; por otro, fortalece su presencia internacional con una red cada vez más amplia de exportación y operación global.

Este enfoque ha permitido al grupo avanzar de forma consistente en mercados diversos, integrando tecnología, manufactura y distribución bajo una visión de largo plazo.

Mirada al futuro

Con un objetivo de 3.2 millones de unidades vendidas para 2026, Chery International no busca únicamente participar en la transformación eléctrica de la industria, sino consolidar un modelo de crecimiento sustentado en resultados, alcance global y evolución tecnológica constante.

En un escenario donde la movilidad eléctrica redefine las reglas del sector automotriz, Chery International avanza con una premisa clara: crecer de manera sostenida, expandirse con sentido global y acción local; y convertir la electrificación en una solución real para millones de usuarios en todo el mundo.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858333/Photo_1.jpg

FUENTE Chirey Motor México