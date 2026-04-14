Chirey fortalece su estrategia global con alianza en Francia y prepara lanzamientos clave en el Auto China

El acuerdo con el Automobile Club de l'Ouest, organizador de las 24 Horas de Le Mans, se suma a una agenda de nuevos modelos, tecnología y experiencias de marca durante abril

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Chirey International continúa acelerando su estrategia de internacionalización con dos movimientos relevantes durante abril: la firma de una alianza estratégica en Francia con el Automobile Club de l'Ouest (ACO), organizador de las 24 Horas de Le Mans, y una nueva fase de lanzamientos y demostraciones tecnológicas en el marco del Auto China de Beijing y del CHIREY International Business Summit 2026.

Ning Bo, Secretario de la comisión municipal de Wuhu; Yin Tongyue, Chairman de Chery Holding Group, y Pierre Fillon, Presidente de ACO, en la firma de la alianza.

El acuerdo, que se llevó a cabo el 9 de abril en París junto con el Gobierno Municipal de Wuhu, abre una nueva etapa de colaboración enfocada en deporte motor, desarrollo industrial e intercambio tecnológico. Más allá del simbolismo institucional, la alianza conecta a la compañía con uno de los entornos más exigentes para la innovación automotriz: la competencia de resistencia.

Le Mans: innovación bajo condiciones extremas

Con más de un siglo de historia, las 24 Horas de Le Mans es una de las competencias más reconocidas del automovilismo mundial. A diferencia de otros formatos centrados exclusivamente en velocidad, la prueba exige operación continua durante 24 horas, con relevos entre pilotos y una evaluación constante de variables como confiabilidad mecánica, eficiencia energética, estrategia y trabajo en equipo.

Por ello, Le Mans ha funcionado históricamente como un laboratorio de desarrollo para tecnologías que posteriormente llegan a vehículos de producción. Sistemas relacionados con rendimiento, seguridad, aerodinámica, durabilidad y eficiencia han encontrado en este tipo de competencias un espacio de validación real bajo condiciones extremas.

En este contexto, la alianza con ACO representa para Chirey una oportunidad para fortalecer capacidades técnicas, intercambiar conocimiento especializado y elevar su presencia dentro de plataformas globales de alto prestigio.

Del automovilismo al desarrollo industrial

Como parte del acuerdo, la ciudad de Wuhu y ACO trabajarán en un proyecto orientado al desarrollo de un circuito con especificación FIA Grade 1 estándar utilizado en las principales competencias internacionales.

La visión va más allá de la infraestructura deportiva. El proyecto contempla la creación de un hub que combine eventos, turismo, pruebas vehiculares, conectividad inteligente, investigación tecnológica y servicios asociados, bajo una lógica de integración entre industria, ciudad y movilidad.

Este tipo de iniciativas refleja una tendencia creciente: el automovilismo ya no se entiende únicamente como entretenimiento, también como catalizador de innovación, atracción económica y desarrollo regional.

Beijing: siguiente vitrina para producto y tecnología

Al mismo tiempo, abril marcará una nueva etapa para la marca en el Auto China de Beijing y en el CHIREY International Business Summit 2026. En estos eventos, la compañía presentará su estrategia multimarcas —Chirey, Omoda, Jaecoo e Icaur—, así como nuevos modelos, avances tecnológicos y experiencias centradas en producto, seguridad y movilidad.

La agenda incluye el debut global de modelos estratégicos, pruebas de larga distancia, retos de seguridad y espacios inmersivos, con el objetivo de mostrar la evolución tecnológica del grupo en diferentes áreas, así como la siguiente fase de la New Million Strategy de OMODA|JAECOO. Estos encuentros servirán como una plataforma clave para entender cómo la compañía continúa fortaleciendo su propuesta en electrificación, desempeño y experiencia de usuario.

Estrategia global con múltiples frentes

La combinación entre una alianza vinculada al deporte motor y una agenda de lanzamientos en uno de los principales autoshows del mundo refleja una estrategia de crecimiento construida sobre varios ejes: desarrollo tecnológico, posicionamiento global, validación de producto y conexión cultural con nuevos mercados.

En un entorno donde la competencia automotriz se intensifica y la innovación se vuelve decisiva, las marcas ya no compiten solo por volumen de ventas, sino por su capacidad de construir ecosistemas, acelerar aprendizaje y generar relevancia internacional.

Más allá del corto plazo

Tanto la alianza con ACO como la participación en Beijing representan pasos dentro de una estrategia de largo plazo. El objetivo no se limita a presentar nuevos productos, también busca consolidar una presencia global capaz de integrar tecnología, industria y nuevas experiencias alrededor de la movilidad.

Con ello, Chirey busca fortalecer su posicionamiento en una etapa donde el crecimiento de la industria dependerá cada vez más de la capacidad para innovar, adaptarse y competir en escenarios internacionales de alta exigencia.

De cara al futuro, Chirey seguirá impulsándose gracias a tecnologías innovadoras y a una estrategia global, mostrando la solidez de su marca en plataformas internacionales como Auto China. Junto con ecosistemas de marcas emergentes como iCAUR, Chirey seguirá impulsando el desarrollo de la movilidad inteligente y basada en nuevas energías, ofreciendo experiencias de movilidad más diversas y con visión de futuro a los usuarios de todo el mundo.

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Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2956335/Ning_Bo__Secretario_de_la_comisi_n_municipal_de_Wuhu__Yi_n_Tongyue__Chairman_de.jpg

FUENTE Chirey Motor Mexico