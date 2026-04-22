Chirey Life debutará con una nueva visión global: espacio, seguridad y tecnología pensados para las familias

Bajo el concepto "For Family, With Love", la marca presentará una experiencia inmersiva que conecta movilidad, innovación y vida cotidiana rumbo a una nueva etapa internacional

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La evolución de la industria automotriz ya no solo se mide en nuevas plataformas, motores o tecnologías de conectividad, también en la capacidad de las marcas para entender cómo viven, se mueven y deciden las familias actuales. Bajo esa premisa, Chirey alista el lanzamiento de una nueva edición de Chirey Life, una exhibición global renovada que buscará traducir su visión de movilidad familiar en una experiencia tangible e inmersiva.

La presentación se realizará en el marco de la 2026 Chirey Global Dealer Conference, donde la compañía mostrará una actualización integral de este espacio bajo el concepto "For Family, With Love", con foco en tres ejes estratégicos: espacio, seguridad y tecnología.

Conectan auto con vida real

Más que un escaparate de productos, Chirey Life plantea una lectura distinta del automóvil: no como un objeto aislado, sino como parte de la dinámica cotidiana de millones de familias. Desde trayectos diarios hasta viajes largos, pasando por necesidades de confort, protección y conectividad, la marca busca demostrar cómo la movilidad moderna debe responder a escenarios reales.

La nueva edición del espacio ha sido diseñada para acercar esa visión a distribuidores, socios y visitantes internacionales mediante entornos que representen situaciones familiares concretas y beneficios prácticos de la tecnología aplicada.

Amplitud también significa bienestar

Uno de los pilares de la muestra será Space. For Family, enfocado en la importancia del espacio interior como valor estratégico dentro del segmento familiar.

La propuesta no se limita a dimensiones o capacidad de carga, también considera distribución inteligente, flexibilidad de uso y comodidad para distintos perfiles de ocupantes. En un mercado donde los vehículos cumplen funciones múltiples —traslado, convivencia, viajes, trabajo remoto o actividades recreativas— el espacio se convierte en una extensión funcional del hogar.

Con ello, Chirey busca posicionar la amplitud interior como parte de una experiencia de movilidad más cómoda, versátil y alineada con las nuevas rutinas de los usuarios.

Confianza en cada trayecto

El segundo eje será Safety. For Family, orientado a uno de los factores más decisivos en la compra de un vehículo familiar: la protección.

La exhibición incluirá elementos visuales y técnicos para mostrar componentes estructurales, sistemas de bolsas de aire y desarrollos enfocados en seguridad activa y pasiva. La marca ha señalado que parte de esta evolución se sustenta en procesos de validación y estándares internacionales aplicados a sus vehículos.

En términos estratégicos, el mensaje es claro: para las familias, la innovación solo tiene valor cuando genera confianza real en el camino.

Innovación útil, no compleja

El tercer componente de la experiencia será CSH. For Family, enfocado en la plataforma Chirey Super Hybrid (CSH), una de las apuestas tecnológicas más relevantes de la marca dentro de la transición energética.

La exhibición anticipa la presencia de atributos técnicos como batería de alto voltaje con certificación IP68, resistencia térmica de hasta 95°C, eficiencia térmica de 44.5% y capacidad de respuesta de 2 milisegundos, cifras que buscan reflejar una combinación entre eficiencia energética, desempeño y confiabilidad.

Más allá de los datos, el objetivo es presentar la electrificación como una solución cercana al usuario: tecnología sencilla de usar, funcional en el día a día y preparada para distintos escenarios de movilidad familiar.

Una experiencia inmersiva con visión global

Chirey Life integrará distintas zonas temáticas, entre ellas áreas de interacción con usuarios globales, espacios dedicados a experiencias inteligentes vinculadas con CSH y ambientes diseñados para recrear escenas familiares reales.

La intención es superar el formato tradicional de exhibición automotriz y convertir la visita en una narrativa completa sobre cómo la marca entiende el futuro de la movilidad.

La estrategia detrás del lanzamiento

El debut de esta nueva edición también se inserta dentro de una fase de expansión internacional más amplia para el grupo, donde convergen marcas como OMODA, JAECOO y desarrollos tecnológicos como AiMOGA. Bajo esa lógica, Chirey Life funciona como una declaración de posicionamiento: crecimiento global con foco en necesidades humanas concretas.

Además, la marca propone que el futuro del automóvil no se definirá únicamente por motores más eficientes o pantallas más grandes, sino por la capacidad de mejorar la experiencia cotidiana de quienes viajan dentro de él.

Espacio para convivir, seguridad para confiar y tecnología para simplificar: bajo esos tres conceptos, Chirey prepara una nueva carta de presentación para el mercado global.

De cara al futuro, Chirey seguirá impulsando su desarrollo con tecnologías innovadoras y una estrategia global, mostrando su fortaleza en plataformas como Auto China. Con el ecosistema de marcas Chirey, Omoda, Jaecoo e Icaur, la compañía avanza en movilidad inteligente y nuevas energías.

En Auto China 2026, Chirey presentará su tecnología Super Hybrid y AiMOGA como parte de su estrategia global. Omoda y Jaecoo, dentro de la NewMillionStrategy, impulsan el crecimiento hacia "millones anuales", mientras que Icaur refuerza el ecosistema de innovación.

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Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2962726/AAAAAAA.jpg

FUENTE CHIREY