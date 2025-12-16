Chirey refuerza su presencia en México con alianzas deportivas, programas de postventa y promociones activas de cierre de año

La marca consolida su estrategia en el país al combinar acciones de impacto global, atención al cliente y beneficios comerciales vigentes durante la segunda mitad de diciembre.

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En el cierre de 2025, Chirey Motor México fortalece su posicionamiento en el mercado nacional a partir de una visión integral que combina alianzas deportivas internacionales, programas de postventa enfocados en la experiencia del cliente y promociones especiales activas que facilitan el acceso a su portafolio de vehículos.

(PRNewsfoto/Chirey Motor México)

Como parte de esta estrategia, a inicios de diciembre la marca se convirtió en socio oficial y único partner de movilidad de los Asian Youth Para Games 2025 (AYPG), una colaboración que refleja los valores de inclusión, innovación y compromiso social que forman parte del ADN de Chirey. Bajo el lema "With Chirey, Born to Rise!", la compañía acompañó a atletas de distintas delegaciones durante el desarrollo del evento, reafirmando su papel como una marca que impulsa la movilidad como un habilitador de oportunidades, tanto dentro como fuera del ámbito automotriz.

Este enfoque también se traduce en acciones concretas para sus clientes en México. Durante el último trimestre del año, Chirey activó el programa Chirey Family Care, una iniciativa de postventa orientada a fortalecer la relación con sus propietarios y a brindar mayor tranquilidad en el uso cotidiano de sus vehículos. Vigente del 6 de noviembre de 2025 al 31 de enero de 2026, el programa contempla 25 actualizaciones de tecnología de seguridad, un vale de 500 pesos para refacciones y servicio de lavado sin costo, con un cupo limitado a 3,000 participantes que han sido invitados directamente por la marca.

De manera complementaria a estas acciones institucionales y de servicio, Chirey mantiene activa durante la segunda mitad de diciembre una campaña de promociones especiales, diseñada para acompañar el cierre de año y facilitar la decisión de compra de distintos perfiles de consumidores. La propuesta incluye descuentos directos de entre 20,000 y 50,000 pesos, así como esquemas financieros que combinan tasas preferenciales, eliminación de comisiones de apertura y plazos de hasta 60 meses, permitiendo una planeación más flexible.

Las promociones aplican en modelos clave del portafolio como TIGGO 2 PRO 2025, TIGGO 4 PRO 2026, TIGGO 7 PRO 2025, TIGGO 7 PHEV CSH 2026, así como en las gamas superiores TIGGO 8 PRO 2025 y TIGGO 8 PHEV CSH 2026, este último con un esquema financiero orientado a impulsar soluciones de movilidad más eficientes y tecnológicamente avanzadas.

Con esta combinación de alianzas deportivas, programas de postventa y promociones de cierre de año, Chirey Motor México concluye 2025 consolidando una propuesta que va más allá del producto, enfocada en construir relaciones de largo plazo con los consumidores mexicanos y en fortalecer una visión de movilidad accesible, moderna y alineada con las expectativas actuales del mercado.

Consula términos y condiciones en: http://www.chirey.mx/

Conoce más de Chirey, OMODA I JAECOO en nuestras cuentas oficiales:

Facebook: OMODA JAECOO I CHIREY

Instagram: OMODA JAECOO I CHIREY

TikTok: OMODA JAECOO I CHIREY

Sitios: www.omoda.mx www.jaecoo.mx www.chirey.mx

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847226/Chirey_Alianzas.jpg

FUENTE Chirey Motor México