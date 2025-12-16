La tecnología Chirey Super Hybrid (CSH) permite recorridos de más de 1,200 km, refuerza la seguridad de la batería en condiciones extremas y reduce el costo de operación en temporadas de bajas temperaturas.

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Ante los retos que representa la conducción invernal —como la pérdida de autonomía por bajas temperaturas, la limitada infraestructura de carga en trayectos largos y las exigencias adicionales en materia de seguridad— Chirey Motor México presenta los alcances de Chirey Super Hybrid (CSH), una tecnología desarrollada a partir de más de 24 años de experiencia en investigación y desarrollo en sistemas híbridos, diseñada para ofrecer una experiencia de movilidad más confiable, eficiente y accesible en escenarios de uso real.

Chirey Super Hybrid (CSH) se presenta como una solución integral para viajar en invierno con mayor autonomía, seguridad y eficiencia

Durante el invierno, los viajes por carretera suelen implicar mayor consumo energético y preocupaciones adicionales para los conductores. En este contexto, Chirey Super Hybrid (CSH) integra un sistema de propulsión dual, gasolina y eléctrico, que permite adaptarse a distintos entornos de manejo. El modo eléctrico cubre desplazamientos cotidianos, mientras que la combinación del motor térmico y el eléctrico asegura un desempeño estable en trayectos largos, evitando la reducción drástica de autonomía que suele presentarse en vehículos 100% eléctricos bajo climas fríos. Esta configuración permite mantener recorridos prolongados y reducir la dependencia de puntos de carga, incluso en rutas remotas.

La gestión energética es uno de los pilares del sistema. Chirey Super Hybrid, ofrece una recarga rápida de corriente directa que permite pasar de 30% a 80% de batería en aproximadamente 19 minutos, además de ser compatible con carga doméstica y soluciones portátiles. Estas capacidades han sido validadas en pruebas internacionales de resistencia realizadas en más de 20 países, donde la tecnología ha demostrado un desempeño constante tanto en condiciones de frío extremo como en climas de altas temperaturas.

En materia de seguridad, Chirey Super Hybrid incorpora una batería LFP tipo blade, reconocida por su estabilidad química. Este componente ha superado pruebas de impacto, compresión y perforación sin riesgo de ignición, además de contar con certificación IP68, lo que garantiza resistencia al polvo y al agua, incluso tras inmersiones prolongadas. Para climas invernales, el sistema ha sido probado en temperaturas de hasta -35°C, apoyado por un sistema inteligente de gestión térmica que protege el rendimiento y minimiza la pérdida de autonomía. A ello se suman funciones de monitoreo permanente y corte de energía en milisegundos, orientadas a reforzar la seguridad en todo momento.

La eficiencia también juega un papel clave en la reducción de costos de uso. El sistema CSH incorpora un motor híbrido ACTECO 1.5 TGDI de quinta generación, con una eficiencia térmica de 44.5%, que optimiza el consumo de combustible incluso en condiciones adversas. En el mercado mexicano, TIGGO 8 CSH registra un consumo combinado WLTC de 1.3 L/100 km, mientras que TIGGO 7 CSH alcanza una autonomía superior a 1,200 km, con un consumo de 4.9 L/100 km en modo de carga sostenida, manteniendo un equilibrio entre desempeño y eficiencia energética.

Como parte de su estrategia de cierre de año, Chirey Motor México acompaña esta propuesta tecnológica con condiciones comerciales especiales. TIGGO 8 PHEV CSH 2026 se ofrece desde $759,900 pesos, con una tasa del 8.88% y 0% de comisión por apertura a 60 meses, mientras que TIGGO 7 PHEV CSH 2026 presenta un precio de $609,900 pesos, reflejando un ajuste frente a su precio original.

Más allá del producto, la marca continúa fortaleciendo su posicionamiento a través de iniciativas de alcance internacional. Recientemente, Chirey se convirtió en socio oficial y proveedor de movilidad de los Asian Youth Para Games 2025, una colaboración que refuerza los valores de inclusión, superación y acceso a la tecnología como ejes centrales de su identidad global.

Consula términos y condiciones en: http://www.chirey.mx/

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

