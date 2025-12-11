TIGGO 8 PHEV CSH marca un nuevo estándar de seguridad para las familias mexicanas

Con 20 sistemas ADAS de nivel L2+ y una calificación de cinco estrellas en Euro NCAP, TIGGO 8 PHEV CSH refuerza la movilidad familiar mediante asistencia avanzada y tecnologías pensadas para escenarios reales.

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En un entorno urbano cada vez más complejo, donde el tráfico impredecible, los peatones inesperados y las calles estrechas exigen máxima atención, las familias mexicanas buscan vehículos que aporten seguridad tangible en cada trayecto. Con esta premisa, Chirey presentó TIGGO 8 PHEV CSH, un SUV que combina una estructura robusta con un ecosistema de tecnologías inteligentes diseñadas para acompañar al conductor y reducir la carga cognitiva del día a día.

El modelo incorpora 20 Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) de nivel L2+, orientados a resolver situaciones frecuentes tanto en ciudad como en carretera. En congestión o recorridos largos, el control de crucero adaptativo ajusta velocidad y distancia automáticamente, disminuyendo la fatiga asociada a los constantes cambios de ritmo. Si una distracción provoca una desviación involuntaria, el asistente de mantenimiento de carril aplica correcciones suaves al volante, mientras que el monitoreo de punto ciego alerta sobre vehículos que se aproximan lateralmente durante maniobras de cambio de carril.

En escenarios de riesgo, el frenado autónomo de emergencia vigila el entorno en tiempo real y actúa de manera progresiva: primero emite alertas y, si es necesario, interviene mediante un frenado automático. Este tipo de respuesta anticipada evidencia el enfoque del modelo en seguridad activa, apoyando al conductor en los momentos que más lo requieren.

Para un SUV de "5+2 asientos", estacionar en espacios reducidos o con visibilidad limitada representa un desafío habitual. Por ello, TIGGO 8 PHEV CSH integra una visión panorámica de 540°, que muestra una vista cenital y la zona baja del vehículo, facilitando maniobras precisas. La alerta de apertura de puertas complementa esta protección al advertir sobre peatones, motociclistas o vehículos que se aproximan antes de que los pasajeros desciendan—una función especialmente útil para familias con niños.

Toda esta tecnología está respaldada por un estándar internacional: TIGGO 8 PHEV CSH obtuvo cinco estrellas en Euro NCAP, destacando en protección de adultos, seguridad infantil y sistemas de asistencia. El resultado confirma el objetivo de Chirey de ofrecer soluciones confiables basadas en tecnologías maduras que incrementan la tranquilidad de los usuarios en cada trayecto.

El modelo también forma parte de un portafolio con presencia global. En 2025, la familia TIGGO será socia oficial de los Asian Youth Paragames (AYPG) bajo el lema "With Chirey, Born to Rise!", reforzando el compromiso de la marca con iniciativas que promueven la movilidad segura e inclusiva.

Mirando hacia adelante, Chirey ampliará su presencia en México con nuevos lanzamientos, entre ellos iCAUR, la próxima marca del grupo enfocada en innovación tecnológica y diseño.

Con un balance entre asistencia inteligente, seguridad comprobada y soluciones prácticas para la vida diaria, TIGGO 8 PHEV CSH se consolida como una referencia para la movilidad familiar moderna en México.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843928/TIGGO_8_CSH_1.jpg

FUENTE Chirey Motor México