Cirque du Soleil y Grupo Vidanta presentan el tan esperado estreno mundial de LUDÕ, un espectáculo acuático submersivo en México

Dos extraordinarios espectáculos residentes de Cirque du Soleil brillan hoy bajo el sol de México, enmarcando dos de sus destinos costeros más espectaculares.

NUEVO NAYARIT, México, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hay historias que no están hechas para contarse, sino para vivirse. Anoche, Cirque du Soleil Entertainment Group y Grupo Vidanta presentaron con orgullo LUDÕ, un innovador espectáculo acuático submersivo con cena incluida, donde el lenguaje del agua, la memoria y la imaginación se entrelazan para crear una experiencia sensorial sin precedentes. LUDÕ marca la segunda producción residente de Cirque du Soleil en América Latina y abre un nuevo capítulo histórico para el entretenimiento en México.

La velada reunió a celebridades nacionales e internacionales entre las que destacaron Rebel Wilson, Tyra Banks, Paula Abdul, Niecy Nash, Mario Lopez, Sunny Hostin, Teresa Giudice, Jacky Bracamontes, Carlos Ponce, Andy Benavides, Geraldine Bazan, Omar Chaparro, Oso Trava, Alan Estrada, Roberto Morales (Robegrill), entre muchos otros invitados especiales.

El estreno dio la bienvenida a cerca de 700 asistentes, quienes vivieron la revolucionaria fusión de agua, acrobacia, narrativa simbólica, tecnología de vanguardia y arte culinario que define al espectáculo. La noche concluyó con múltiples ovaciones de pie, reflejando el entusiasmo y la emoción que despertó esta producción sin precedentes.

Una historia escrita en agua, narrada con luz, movimiento y memoria

LUDÕ nace de una sola pregunta: ¿qué sucede cuando la creatividad se desvanece?

La respuesta está en El Visionario, Ludovico, un director teatral experimentado en busca de inspiración que sigue una intuición hasta un cenote místico en México, antiguamente sagrado para las diosas del agua. Ahí, entra en un estado onírico donde el agua se convierte en musa y espejo.

En este universo etéreo, las escenas se despliegan como ondas sobre una superficie serena: bailarines flotan como si la gravedad no existiera; acróbatas se sumergen, giran y avanzan como corrientes; aerialistas se elevan como recuerdos que resurgen, mientras el escenario respira, se transforma y se ilumina al ritmo de una marea infinita.

Cada acto es un fragmento de una vida redescubierta: la maravilla de la infancia, la familia elegida, la inspiración perdida y la obsesión creativa. Es un viaje por las aguas que nos forman, nos conducen y nos sostienen.

El espectáculo cobra vida dentro de un teatro diseñado especialmente para esta experiencia, inspirado en una flor de loto que se eleva 27 metros hacia el cielo. Un recinto creado para sumergir a casi 700 invitados en un sueño acuático de 360 grados. Aquí, el agua no es un fondo escénico: es un personaje, un narrador, un universo propio.

Una cena que abre el camino a la imaginación

Antes de adentrarse en el sueño de El Visionario, los invitados disfrutan de una refinada cena de tres tiempos creada por los expertos culinarios de VidantaWorld. Cada platillo funciona como un preludio sensorial, guiando a los asistentes del mundo tangible hacia el universo fluido y sin fronteras de LUDÕ.

Las luces tiemblan como reflejos sobre el agua; músicos en vivo tejen melodías que evocan profundidades invisibles; y las copas de cristal se transforman en instrumentos para dar forma a una Orquesta de Cristal, interpretada colectivamente por el público: un ritual que despierta el sueño y da vida a la historia.

Un ícono nace en la costa del Pacífico mexicano

LUDÕ es más que un espectáculo: es un hito. Un mensaje. Una celebración de lo que México puede ofrecer al mundo. "Nos propusimos crear una experiencia que disolviera la línea entre el público y el sueño," señaló Iván Chávez, Vicepresidente Ejecutivo de Grupo Vidanta. "LUDÕ representa a México en su máxima expresión: poderoso, innovador, emocional y sin miedo a crear belleza como el mundo nunca antes la ha visto."

"LUDÕ marca un nuevo capítulo en nuestra forma de innovar," añadió Daniel Lamarre, Vicepresidente Ejecutivo de Cirque du Soleil Entertainment Group. "Es una experiencia creada exclusivamente para VidantaWorld, donde convergen la tecnología, el arte y el desempeño humano."

Con más de 300 funciones al año, LUDÕ está destinado a convertirse en un ícono atemporal del Pacífico, un referente para viajeros que buscan arte, emoción y la creatividad que solo Cirque du Soleil puede ofrecer.

Donde el lujo se encuentra con la imaginación: Experiencias LUDÕ a la medida

Los invitados pueden elegir entre distintas experiencias inmersivas, diseñadas para combinar gastronomía de alto nivel, actuaciones extraordinarias, vistas privilegiadas y la hospitalidad característica de Vidanta:

VIP Dinner + Champagne ilimitado + Show

Cena + Champagne + Show

Asientos Premium + Champagne + Tapas + Show

Balcón Premium + Champagne + Tapas + Show

Experiencia de Show en Balcón

Cada función tiene una duración aproximada de 80 minutos y se presenta de martes a sábado, con distintos horarios según la fecha. El boleto de LUDÕ incluye acceso directo al teatro, sin necesidad de adquirir una entrada adicional al parque.

Con LUDÕ en la costa del Pacífico y JOYÀ consolidado en Riviera Maya, México se convierte en el único país de América Latina con dos espectáculos residentes de Cirque du Soleil que ofrecen una experiencia de cena.

Ambos, dentro del universo VidantaWorld, posicionan a México como un escenario global de innovación en entretenimiento inmersivo. Los boletos para LUDÕ ya están a la venta y el espectáculo se presentará durante todo el año.

Para adquirir boletos o conocer más, visita: www.cirquedusoleil.com/ludo

Acerca de Grupo Vidanta

Fundado en 1974 por el visionario del turismo el Ing. Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es el principal desarrollador de resorts de lujo, experiencias de entretenimiento e infraestructura turística en América Latina. La empresa diseña, construye y opera destinos galardonados en las regiones costeras más icónicas de México, incluyendo Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, East Cape, Acapulco, Puerto Peñasco, Mazatlán y Puerto Vallarta.

Su portafolio de resorts incluye: The Estates, Grand Luxxe, Deluxxe at The Grand Mayan, Kingdom of the Sun, The Grand Bliss, The Grand Mayan, Celebrate Park, The Bliss, Mayan Palace y Ocean Breeze Hotels. Además, Grupo Vidanta posee y opera su propia empresa constructora, lo que garantiza los más altos estándares de calidad en cada uno de sus desarrollos.Como líder mundial en experiencias de viajes, Grupo Vidanta es creador de VidantaWorld, un concepto innovador de destinos que reinventa el lujo y el entretenimiento en vivo. VidantaWorld incluye el parque temático de lujo BON Luxury Theme Park, Jungala Aqua Experience, además de atracciones de clase mundial como el SkyDream Parks Gondola, el primer teleférico del mundo dentro de un resort de playa.

También es sede de espectáculos excepcionales de Cirque du Soleil como JOYÀ, que combina artes escénicas con gastronomía y por 10 años consecutivos se ha posicionado como el mejor en la Riviera Maya; y LUDŌ, un espectáculo multisensorial residente con temática acuática que se estrenará en Nuevo Vallarta en diciembre de 2025. Extendiendo su oferta de lujo más allá de la tierra, VidantaWorld's ELEGANT redefine los viajes en altamar con itinerarios exclusivos por el Caribe y el Mediterráneo, combinando un diseño íntimo con un servicio totalmente personalizado. La producción de conciertos a gran escala con íconos internacionales como Lionel Richie y Marc Anthony, también forman parte de la amplia propuesta en VidantaWorld's Concert Series, consolidando con ello una posición en la intersección entre hospitalidad y entretenimiento en vivo.Este 2026 VidantaWorld será por quinto año consecutivo sede del evento deportivo y social más destacado en México, el VidantaWorld Mexico Open, un torneo oficial del PGA TOUR que reúne a los mejores jugadores del mundo, reúne a más de ƒ40,000 asistentes anuales y es transmitido a más de 200 países. Con más de 2,000 residencias vacacionales de lujo y el primer aeropuerto internacional de México construido de forma privada, Grupo Vidanta continúa liderando la innovación en hospitalidad, al mismo tiempo que impulsa el progreso social y ambiental a través de sus fundaciones y programas de sostenibilidad.

Conozca más en vidanta.com o síganos en redes sociales como @Vidant

Acerca de Cirque du Soleil Entertainment Group

Cirque du Soleil Entertainment Group es líder mundial en entretenimiento en vivo. Con más de cuatro décadas desafiando los límites de la imaginación, esta compañía artística aporta su enfoque creativo a una amplia variedad de formas artísticas como espectáculos en vivo, producciones multimedia, contenidos de larga duración, música, experiencias inmersivas y eventos especiales. Desde su creación en 1984, más de 400 millones de personas han sido inspiradas en 6 continentes y 86 países. La empresa canadiense cuenta actualmente con casi 4,000 empleados, incluyendo 1,200 artistas de más de 80 nacionalidades distintas. Junto con sus filiales—Blue Man Group, VStar Entertainment Group y The Works Entertainment—Cirque du Soleil Entertainment Group continúa ampliando su alcance creativo.

Para más información sobre Cirque du Soleil Entertainment Group, visita cirquedusoleil.com

