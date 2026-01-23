Nuevas ofertas de destino, incluido un parque temático de lujo y un espectáculo de Cirque du Soleil, posicionan a VidantaWorld como una de las paradas más distintivas del PGA TOUR.

VALLARTA–NUEVO NAYARIT, México, 23 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El VidantaWorld Mexico Open regresará a Vidanta Vallarta–Nuevo Nayarit del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026, marcando un cambio estratégico en el calendario del PGA TOUR, ya que se trasladará por primera vez a la temporada de otoño.

VidantaWorld Mexico Open se traslada al otoño como experiencia de destino emblemática del PGA TOUR VidantaWorld Mexico Open se traslada al otoño como experiencia de destino emblemática del PGA TOUR Grupo Vidanta

La fecha coincide con la tradicional celebración de Día de Muertos en México y con la apertura del primer parque temático de lujo del mundo: BON Luxury Theme Park en VidantaWorld, lo que aportará un ambiente especial durante la semana del campeonato y ofrecerá a los espectadores más experiencias fuera del campo mientras la competencia se mantiene firmemente en el centro del evento.

La edición 2026 del VidantaWorld Mexico Open también marca un hito histórico: Grupo Vidanta asumirá por primera vez la gestión total del torneo como patrocinador principal, sede anfitriona y operador del campeonato, reafirmando el liderazgo de la compañía en hospitalidad, entretenimiento y turismo de nivel internacional.

El campeonato volverá a disputarse en el Campo Vidanta Vallarta, que presentará una nueva configuración del recorrido a partir de 2026. La actualización en el trazo reúne los hoyos 18, 9, 1 y 10 en un mismo cuadrante, creando un núcleo competitivo más compacto sin comprometer la integridad del diseño general.

La nueva configuración está diseñada para mejorar el flujo del torneo, la eficiencia operativa y las líneas de transmisión, manteniendo al mismo tiempo las exigencias estratégicas esperadas de una sede del PGA TOUR. El cierre permanece anclado en el par-4 del hoyo 18, mientras que la ubicación de los hoyos 1 y 10 permite patrones de salida más eficientes y un movimiento más ágil a lo largo de la semana.

"Esta nueva configuración nos permite optimizar la operación del torneo en campo mientras preservamos el carácter competitivo que los jugadores esperan", comentó Iván Chávez, Vicepresidente Ejecutivo de Grupo Vidanta. "Es una evolución práctica que responde a las demandas de un evento moderno del PGA TOUR."

La temporalidad coloca al torneo en el corazón de la oferta de entretenimiento en expansión de VidantaWorld, que incluye la apertura del BON Luxury Theme Park y el estreno del nuevo espectáculo Cirque du Soleil LUDÕ.

Con más de 20 atracciones, espectáculos en vivo, gastronomía de la más alta calidad, spas de clase mundial y más de un kilómetro de playa virgen, VidantaWorld ofrecerá a jugadores, familias y espectadores una combinación incomparable de golf de campeonato y experiencias inmersivas, manteniendo siempre la integridad competitiva y el enfoque esperado de un evento moderno del PGA TOUR.

"Nuestro objetivo es ofrecer un torneo que cumpla con los más altos estándares competitivos mientras brindamos un entorno que refleja hacia dónde se dirige el PGA TOUR moderno," añadió Chávez. "La escala y variedad de experiencias en VidantaWorld permiten que este evento funcione tanto como una competencia de primer nivel como una de las paradas más atractivas del TOUR."

Un field de 120 jugadores y un escenario PGA TOUR de primer nivel

La edición 2026 contará con 120 jugadores profesionales que competirán por 500 puntos FedExCup y una bolsa de $6 millones de dólares, incluyendo figuras destacadas del PGA TOUR y los mejores representantes del golf mexicano y latinoamericano.

"El VidantaWorld Mexico Open es un reflejo claro de hacia dónde se dirige el golf mexicano: un escenario de clase mundial, altamente competitivo y profundamente conectado con nuestra identidad nacional. Para la Federación Mexicana de Golf, en el año de nuestro centenario, este torneo representa una plataforma invaluable para el desarrollo de nuestros jugadores, al brindarles la oportunidad de competir contra la élite del PGA TOUR y demostrar, al mismo tiempo, la capacidad de México para albergar eventos deportivos internacionales de primer nivel con excelencia, hospitalidad y tradición", Andrés Jurado Rivera Torres

En 2026, la Federación Mexicana de Golf (FMG) celebra su 100º aniversario, marcando un siglo dedicado al desarrollo, la organización y el crecimiento del golf en México. A lo largo de estos años, la FMG ha desempeñado un papel fundamental en la formación de generaciones de golfistas, en el fortalecimiento de sus clubes afiliados y en la construcción de una estructura deportiva sólida que ha permitido que el talento mexicano compita en escenarios nacionales e internacionales.

Desde su incorporación al calendario del PGA TOUR en 2022, el Mexico Open se ha consolidado como una plataforma importante para jugadores regionales y como un escaparate global del golf de campeonato en México. Cada año, el evento genera un impacto económico significativo en Bahía de Banderas, beneficiando a hoteles, restaurantes, prestadores de servicios de transporte, proveedores y a toda la cadena de valor turística.

La cobertura del VidantaWorld Mexico Open 2026 incluirá Golf Channel, NBC y la Señal Mundial del PGA TOUR, llegando a audiencias en más de 200 países y territorios.

Los boletos para el VidantaWorld Mexico Open 2026 están disponibles a través de FEVER.

Para reservar o explorar experiencias en VidantaWorld, contacte a su agente de viajes, visite VidantaWorld.com o llame al 1-855-227-5685.

Sobre VidantaWorld Mexico Open

Fundado en 1944 como el Abierto Mexicano de Golf, el Mexico Open es el campeonato nacional de golf de México y forma parte del PGA TOUR desde 2022. Celebrado en Vidanta Vallarta-Nuevo Nayarit, el evento reúne a los mejores golfistas del mundo junto con la reconocida hospitalidad, cultura y oferta de entretenimiento de México, en uno de los destinos más destacados de América Latina.

Sobre Grupo Vidanta

Fundado en 1974 por Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es el desarrollador líder de servicios turísticos en México y América Latina, especializado en la construcción y operación de destinos vacacionales de lujo, marcas hoteleras de alto nivel, desarrollos inmobiliarios, campos de golf, clubes de playa de lujo, megayates, parques temáticos de lujo, experiencias innovadoras y centros de entretenimiento espectaculares en México.

El enfoque visionario de la compañía para el desarrollo de destinos de playa de lujo hace realidad vacaciones extraordinarias en las ubicaciones más codiciadas de la costa mexicana: Vallarta-Nuevo Nayarit, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta, Mazatlán y East Cape. Su portafolio de marcas y experiencias de clase mundial incluye hoteles como The Estates, AAA Five-Diamond Grand Luxxe, Kingdom of the Sun, The Grand Bliss, The Grand Mayan, Celebrate Park, The Bliss, Mayan Palace, Sea Garden, entre otros; así como la SkyDream Parks Gondola, el primer teleférico dentro de un resort de playa en el mundo.

Grupo Vidanta también está expandiendo su propuesta innovadora de vacaciones con VidantaWorld. La compañía se enorgullece de presentar VidantaWorld Vallarta-Nuevo Nayarit y VidantaWorld Riviera Maya, los destinos definitivos de lujo y entretenimiento. En estos destinos, los huéspedes pueden disfrutar de una creciente variedad de experiencias que se complementan con VidantaWorld Voyages ELEGANT Ultra Mega Yacht. Además, Grupo Vidanta expande su visión del lujo a nivel internacional con itinerarios durante todo el año en el Mediterráneo.

Grupo Vidanta continúa impulsando alianzas visionarias, incluidas colaboraciones como JOYÀ y LUDÕ los únicos espectáculos residentes de Cirque du Soleil en América Latina. Adicionalmente, la compañía colabora de forma constante con Nicklaus Design y Greg Norman Golf Course Design para desarrollar espectaculares campos de golf profesionales dentro de sus distintos destinos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868459/GrupoVidanta1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868460/GrupoVidanta2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2868455/Logotipo_VidantaWorld_Mexico_Open_PGA_Negro.jpg

FUENTE Grupo Vidanta