Cloudstaff fortalece su liderazgo en Norteamérica con la designación de Macon Albertson como director general

El ejecutivo de personal experimentado liderará el crecimiento dinámico de EE. UU., con operaciones ampliadas en Colombia y un mayor apoyo para los mercados de EMEA

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cloudstaff, líder mundial en soluciones de dotación de personal virtual, anuncia la designación de Macon Albertson como director general para Norteamérica. Macon tendrá sede en Charlotte, Carolina del Norte, dirigirá las operaciones de Cloudstaff en Norteamérica, impulsará la estrategia y forjará alianzas con clientes a largo plazo en toda la región.

Cloudstaff designa a Macon Albertson como director general para Norteamérica (PRNewsfoto/Cloudstaff)

Macon cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de soluciones de personal y trabajadores. Su carrera incluye casi una década en Randstad Professionals como vicepresidente ejecutivo, seguida de su trayectoria como presidente y director ejecutivo en Tatum, empresa de Randstad. Más recientemente, brindó asesoría a múltiples firmas de personal y servicios profesionales. Su trayectoria se define por construir organizaciones escalables y de alto rendimiento y brindar claridad estratégica que ayuda a las empresas a crecer de manera predecible y rentable.

"Las empresas de Norteamérica están bajo una presión real para formar los equipos adecuados, de forma rápida y sostenible", afirmó Macon. "Lo que Cloudstaff ha construido, al combinar tecnología de nivel empresarial con talento genuinamente invertido en centros de entrega mundiales, brinda a los clientes algo que la mayoría de los proveedores no pueden ofrecer: un equipo que se sienta como propio. Por ello estoy aquí, para ayudar a la empresa a brindar esa experiencia".

Cloudstaff se encuentra en una fase activa de crecimiento en EE. UU., respaldada por su reciente expansión en Colombia, que fortalece su capacidad para atender a clientes en diferentes regiones. Junto con los centros de entrega en Filipinas, India y pronto en Kenia, la infraestructura mundial de Cloudstaff brinda a los clientes de Norteamérica acceso a profesionales especializados en más de 150 puestos laborales, extraídos de un grupo de talentos de casi un millón de profesionales.

"Los antecedentes de Macon como líder de operaciones de personal a gran escala, junto con su instinto de forjar alianzas con clientes de confianza, lo convierten en la persona adecuada para liderar nuestra expansión en Norteamérica", declaró Lloyd Ernst, director ejecutivo y fundador de Cloudstaff.

Acerca de Cloudstaff

Cloudstaff es pionera en soluciones de dotación de personal virtual que combinan la externalización ética con la tecnología de personas de nivel empresarial. Conecta a las empresas que experimentan un crecimiento notable con los mejores talentos del mundo de su grupo de casi un millón de profesionales. Con centros de entrega en Filipinas, India, Colombia y Kenia, y operaciones de clientes en EE. UU., Australia y Reino Unido, Cloudstaff ayuda a empresas de todo el mundo a encontrar personal para más de 150 puestos. Las empresas que buscan personal remoto pueden descubrir por qué más de 1.000 empresas eligen Cloudstaff en www.cloudstaff.com.

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