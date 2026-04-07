Como los vehículos híbridos de OMODA | JAECOO enfrentan el incremento de la gasolina en Europa: la tecnología SHS redefine el costo de la movilidad

El alza en los precios del petróleo está modificando la decisión de compra en el mercado automotriz europeo, donde los vehículos híbridos se posicionan como una solución económica y tecnológica frente a la volatilidad energética.

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El aumento en los precios internacionales del petróleo comienza a transformar la lógica de consumo en el sector automotriz. En marzo de 2026, el barril superó los 120 dólares, alcanzando su nivel más alto en cuatro años y generando un impacto directo en el gasto cotidiano de los hogares europeos.

En países como Bosnia y Herzegovina, el precio del diésel aumentó 16.7% en apenas dos semanas, mientras que en Bulgaria la gasolina registró incrementos de hasta 6% en una sola semana. Más allá de las cifras, estos ajustes están modificando la forma en que los consumidores evalúan sus decisiones de movilidad.

De opción ecológica a necesidad económica

El efecto es claro: los vehículos de bajo consumo energético están dejando de ser una elección ambiental para convertirse en una decisión financiera.

Durante enero de 2026, las ventas de vehículos de nuevas energías en mercados clave como Alemania, Reino Unido, Italia y Francia crecieron 23.1% interanual, mientras que los híbridos enchufables (PHEV) registraron un incremento de 37.8%.

Este cambio refleja una nueva prioridad del consumidor: reducir el costo total de movilidad, no solo el impacto ambiental.

SHS: eficiencia, autonomía y uso real

En este contexto, tecnologías como el Sistema Súper Híbrido (SHS) de OMODA y JAECOO están diseñadas para responder a una necesidad concreta: equilibrar eficiencia, desempeño y autonomía en condiciones reales de uso.

En términos económicos, el sistema alcanza un consumo de 6 L/100 km en ciclo WLTP y hasta 3.1 L/100 km en condiciones reales, lo que puede traducirse en ahorros cercanos al 40% en costos de combustible frente a vehículos tradicionales.

Para un usuario que recorre 20,000 km al año, esto puede representar entre 800 y 1,000 euros de ahorro anual, una diferencia que impacta directamente en la economía familiar.

Autonomía extendida sin compromisos

Uno de los principales diferenciadores de esta tecnología es su capacidad para eliminar tanto la ansiedad por carga como la dependencia del combustible.

Autonomía combinada WLTP : hasta 1,200 km

: hasta 1,200 km Autonomía real : hasta 1,613 km

: hasta 1,613 km Autonomía eléctrica: hasta 90 km WLTP (más de 150 km en condiciones reales)

Esto permite que trayectos cotidianos —como traslados urbanos o recorridos escolares— se realicen en modo eléctrico, mientras que los viajes largos pueden completarse sin necesidad de recarga constante.

Además, el sistema incorpora carga rápida DC de 40 kW, capaz de llevar la batería del 30% al 80% en aproximadamente 20 minutos.

Tecnología híbrida sin sacrificios

A diferencia de generaciones anteriores, los sistemas híbridos actuales buscan eliminar el tradicional compromiso entre eficiencia y desempeño.

El sistema SHS integra:

Motor eléctrico de hasta 150 kW de potencia

Torque máximo de 310 Nm

Motor híbrido 1.5TDGI con 44.5% de eficiencia térmica

Eficiencia del sistema eléctrico de hasta 98.5%

En conjunto, esto permite mantener una experiencia de conducción dinámica sin sacrificar el consumo energético.

Validación global: de tecnología a preferencia de mercado

El desempeño técnico de esta tecnología se refleja en resultados comerciales en distintos mercados. Modelos como JAECOO 7 SHS-P han logrado posicionarse como referentes en su segmento, con:

Más de 15,000 unidades vendidas en Israel en 2025

Liderazgo en ventas en Reino Unido en enero de 2026 con más de 4,000 unidades

Otros modelos, como JAECOO 8 SHS-P, combinan capacidades todoterreno con aceleración de 0 a 100 km/h en 5.4 segundos, mientras que propuestas como OMODA O5 SHS-H han ganado tracción entre consumidores jóvenes en Europa.

Tendencia estructural, no coyuntural

Aunque los precios del petróleo pueden fluctuar, la búsqueda de soluciones de movilidad más eficientes parece irreversible. El avance de tecnologías híbridas refleja un cambio de fondo: los consumidores ya no eligen únicamente por marca o diseño, sino por el impacto económico y funcional en su vida diaria.

Con parámetros como 3.1 L/100 km de consumo real, hasta 1,675 km de autonomía y eficiencia térmica de 44.5%, el desarrollo tecnológico comienza a definir el nuevo estándar del mercado.

En este contexto, la decisión ya no es si migrar a tecnologías más eficientes, sino cuándo hacerlo.

Nota:

SHS-P: Plug-in Hybrid Electric Vehicle (vehículo híbrido enchufable)

SHS-H: Hybrid Electric Vehicle (vehículo híbrido convencional)

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Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2951523/Picture4.jpg

FUENTE OMODA / JAECOO