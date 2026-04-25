Medios de comunicación de nueve países se preparan para el Súper maratón híbrido OMODA | JAECOO

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Representantes de los principales medios de comunicación de nueve países – Francia, Polonia, España, Arabia Saudita, Vietnam, Australia, Sudáfrica, Pakistán y Brasil- se reunirán para participar en el "Maratón Súper Híbrido de nueve países" de OMODA y JAECOO, una prueba de conducción de larga distancia extrema. Los modelos OMODA 5, JAECOO 5 y JAECOO 7 HEV, equipados con el SHS (Súper Hybrid System) líder mundial en su campo, serán los elegidos para esta prueba.

Esta travesía de resistencia se apoya en tres ejes clave. Primero, el rigor de enfrentarse a terrenos diversos en condiciones reales. Segundo, el carácter vibrante de una ruta que atraviesa paisajes naturales de gran belleza. Y, por último, el prestigio de un cierre oficial cargado de honores. Esta aventura total, que conecta la montaña con el océano, está lista para arrancar.

Basada en una rigurosa validación del producto, la prueba de larga distancia evalúa de forma exhaustiva la entrega de potencia, el confort acústico y la calidad de conducción en una variedad de superficies viales exigentes, lo que permite mostrar de forma auténtica las capacidades de la gama de vehículos híbridos enchufados (HEV). Al mismo tiempo, la caravana recorrerá las orillas del lago Chaohu y los rincones recónditos de Huoshan, creando una experiencia estética itinerante. Un equipo de cámaras profesional acompañará a la flota durante todo el recorrido, capturando imágenes cinematográficas que sitúan a los vehículos en armonía con la naturaleza, reforzando la filosofía central de la marca de co-crear una vida mejor con los jóvenes. El viaje concluye con una ceremonia de clausura, que incluye entrega de premios, certificación oficial y mesas redondas con los medios de comunicación, garantizando que la experiencia sea tanto memorable como profesional.

El recorrido de pruebas es un circuito cerrado de unos 625 km en total, compuesto por unos 455 km de autopista, 100 km de sinuosas carreteras de montaña y 70 km de carreteras junto al lago. Este recorrido abarca de forma exhaustiva las situaciones de conducción cotidianas: urbano, autopista, montaña y junto al lago. El primer día, la caravana parte de Wuhu, China, desatando toda su potencia en la autopista, captando imágenes panorámicas a lo largo de la avenida del lago Chaohu y demostrando una conducción suave y silenciosa en las carreteras de montaña antes de llegar a la ciudad balneario de Doushahe. El segundo día, el convoy se embarca en un reto de regreso por autopista de 309 km, con transiciones fluidas entre escenarios y condiciones de carretera cada vez más variadas, lo que proporciona el campo de pruebas más auténtico para el rendimiento del vehículo.

Como pionera en tecnología híbrida, la gama HEV de OMODA & JAECOO defiende la propuesta central de «Un coche, dos sensaciones», superando las limitaciones de la experiencia híbrida convencional. Equipados con el sistema Super Hybrid, líder a nivel mundial, estos vehículos ofrecen tanto una movilidad eficiente como un rendimiento de conducción dinámico. Por debajo de los 60 km/h, el motor eléctrico toma el relevo, proporcionando una conducción suave y silenciosa, similar a la de un vehículo eléctrico. En autopista y durante la aceleración, el sistema libera al instante una gran potencia. Los conductores pueden cambiar sin problemas entre las dos modalidades sin renunciar a nada ni conformarse con menos. La prueba de medios de larga distancia «9 Countries Super Hybrid Marathon» está programada para los días 25 y 26 de abril. Esta tecnología híbrida líder en el sector se someterá a rigurosas pruebas en condiciones reales en todo tipo de escenarios, ofreciendo a los usuarios de todo el mundo una solución de movilidad híbrida de alta calidad, más intuitiva y fiable para cada viaje.

Acerca de OMODA & JAECOO

En 2025, Chery Group, la empresa matriz de OMODA & JAECOO, ocupó el puesto 233 en la lista Fortune Global 500, logrando el ascenso más rápido entre los fabricantes de automóviles mundiales, y mantuvo su posición como principal exportador de turismos de China durante 23 años consecutivos. OMODA & JAECOO tiene como visión de marca «Crear una vida hermosa junto a los jóvenes», mientras que OMODA se centra en convertirse en «la marca líder mundial de crossover», JAECOO se adhiere a la filosofía «Más allá de lo clásico» y se compromete a convertirse en «la marca global de todoterreno elegante», y a desarrollar una competitividad diferenciada a través de dos vías. Para 2025, la marca OMODA & JAECOO se habrá expandido a 64 mercados de todo el mundo, abarcando Europa, Asia, Australia, África, América Latina, Oriente Medio y más, lo que demuestra un fuerte impulso de crecimiento global, especialmente en el mercado europeo, convirtiéndose en la marca de automóviles de más rápido crecimiento en Europa e incluso en el mundo.

En el ámbito de los vehículos de nueva energía, OMODA & JAECOO se basa en la tecnología SHS líder a nivel mundial, caracterizada por su potencia ultraalta, su consumo ultrabajo y su autonomía combinada ultralarga, al tiempo que ofrece soluciones eficientes de nueva energía a los usuarios de todo el mundo y avanza con paso firme hacia el objetivo de convertirse en «la marca híbrida número uno del mundo». Cabe destacar que, más allá de sus continuos avances en el sector automovilístico principal, OMODA & JAECOO ha extendido su innovación tecnológica al campo de las tecnologías inteligentes. El robot, desarrollado conjuntamente con el equipo de AiMOGA, ha entrado en escenarios reales de servicio público y ha hecho su debut oficial en los Juegos Paralímpicos Juveniles de Asia, lo que representa una práctica histórica en la transformación inteligente de los fabricantes de automóviles y amplía aún más los límites del valor de la marca.

De cara al futuro, Chirey seguirá impulsando su desarrollo con tecnologías innovadoras y una estrategia global, mostrando su fortaleza en plataformas como Auto China. Con el ecosistema de marcas Chirey, Omoda, Jaecoo e Icaur, la compañía avanza en movilidad inteligente y nuevas energías.

En Auto China 2026, Chirey presentará su tecnología Super Hybrid y AiMOGA como parte de su estrategia global. Omoda y Jaecoo, dentro de la NewMillionStrategy, impulsan el crecimiento hacia "millones anuales", mientras que Icaur refuerza el ecosistema de innovación.

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Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965640/OMODA_JAECOO.jpg

FUENTE OMODA / JAECOO