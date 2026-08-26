Concluye "The International 2026" en Shanghái, celebrando los deportes electrónicos, la cultura y la conexión global

SHANGHÁI, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- "The International 2026" (TI2026), la 15.ª edición del principal torneo mundial de deportes electrónicos, o "esports", de Dota 2, concluyó el 23 de agosto en el SPD Bank Oriental Sports Center, donde Team Spirit derrotó a Team Vision por 3-2 en una emocionante gran final al mejor de cinco y se alzó con el Aegis of Champions. Esta victoria supuso el tercer título del TI para el Team Spirit, lo que lo convierte en el primer equipo de la historia del TI en alzarse con el Aegis en tres ocasiones y en establecer un nuevo récord por equipos en el torneo.

Organizado por Valve Corporation, desarrolladora y editora de videojuegos con sede en Estados Unidos, el torneo reunió en Shanghái a 16 equipos de élite de todo el mundo durante más de diez días de intensa competición. Perfect World Co., Ltd., el operador exclusivo de Dota 2 en China continental, colaboró en la organización y celebración del torneo en China.

El torneo puso de manifiesto la riqueza del mundo de los "esports" de Dota 2, donde la planificación estratégica, el trabajo en equipo, la gestión de recursos y las decisiones tomadas en fracciones de segundo pueden determinar el resultado de una partida. Más allá de la competición en sí, el TI2026 también combinó los "esports", la cultura, el arte y la vida urbana, creando una experiencia veraniega única en Shanghái.

Uno de los aspectos más destacados fue la integración de la cultura tradicional china en la expresión visual y artística del evento. La identidad visual del torneo se inspiró en los bordados tradicionales, utilizando hilos dorados, motivos orientales y texturas textiles para vincular la historia de Dota 2 con el nuevo capítulo de Shanghái. Una versión bordada al estilo de Suzhou del Aegis of Champions, creada a lo largo de cuatro meses por la artista del bordado Tang Xiaohong y su equipo, encarnaba aún más esta fusión entre la artesanía tradicional y la cultura de los deportes electrónicos.

"Los deportes electrónicos constituyen un puente natural para el intercambio cultural y la comunicación global", afirmó Sam Gu, director ejecutivo de Perfect World, con motivo del torneo. "Al generar un diálogo visual entre la competición digital y la artesanía tradicional, pretendemos dotar a los eventos internacionales de deportes electrónicos de un vínculo sólido y reconocible con la cultura china", añadió.

El impacto del evento también se extendió más allá del recinto. Por todo Shanghái surgieron instalaciones temáticas, actividades para aficionados y puntos de retransmisión, que conectaban lugares emblemáticos, zonas comerciales, espacios culturales y centros de transporte público. Según los organizadores, hasta el 25 de junio habían asistido al evento espectadores con entrada procedentes de 73 países y regiones.

El TI 2026 supuso la segunda vez que Shanghái celebraba "The International", tras su primera edición en 2019, lo que convirtió a la ciudad en la única sede, aparte de Seattle, en acoger el torneo más de una vez. El evento puso de manifiesto una vez más las crecientes capacidades de Shanghái en el ámbito de los "esports" internacionales y su ambición de convertirse en un centro mundial de estas actividades.

Tras más de una década de inversión y desarrollo constantes, los deportes electrónicos se han convertido en una de las actividades principales y más sólidas de Perfect World. "Esperamos convertir los deportes electrónicos en una marca global, que abarque tanto torneos internacionales como experiencias inmersivas, y hacer de nuestro negocio de deportes electrónicos una de las plataformas y los vehículos a través de los cuales la empresa amplíe su presencia internacional", declaró Gu.

FUENTE Perfect World