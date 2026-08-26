Concluye en Shanghái The International 2026, celebrando deportes electrónicos, cultura y conexión global

SHANGHÁI, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- The International 2026 (TI2026), la 15ª edición del principal torneo mundial de esports de Dota 2, finalizó el pasado 23 de agosto en el SPD Bank Oriental Sports Center, con la victoria de Team Spirit sobre Team Vision por 3-2 en una emocionante Gran Final al mejor de cinco, alzándose así con el Aegis of Champions. Esta victoria supuso el tercer título de TI para Team Spirit, convirtiéndolo en el primer equipo en la historia del torneo en conseguir el Aegis tres veces y estableciendo un nuevo récord de campeonatos por equipos en la historia del evento.

Organizado por medio de Valve Corporation, desarrolladora y editora de videojuegos con sede en Estados Unidos, el torneo reunió a 16 equipos de élite de todo el mundo en Shanghái durante más de diez días en los que se llevó a cabo una intensa competición. Perfect World Co., Ltd., operador exclusivo de Dota 2 en China continental, apoyó la organización y realización del torneo en China.

El torneo puso de manifiesto la profundidad de los esports de Dota 2, donde la planificación estratégica, el trabajo en equipo, la gestión de recursos y las decisiones tomadas en fracciones de segundo pueden determinar el resultado de una partida. Más allá de la competición en sí misma, TI2026 también reunió esports, cultura, arte y vida urbana, creando una experiencia veraniega única en Shanghái.

Un aspecto destacado fue la integración de la cultura tradicional china en la expresión visual y artística del evento. La identidad visual del torneo llevó a cabo su inspiración en el bordado tradicional, utilizando hilos dorados, motivos orientales y texturas textiles para conectar la historia de Dota 2 con el nuevo capítulo de Shanghái. Una versión bordada en Suzhou del Égida de los Campeones, creada durante cuatro meses por la artista del bordado Tang Xiaohong y su equipo, plasmó aún más esta fusión de artesanía tradicional y cultura de los deportes electrónicos.

"Los deportes electrónicos sirven como un puente natural para el intercambio cultural y la comunicación global", explicó durante el torneo Sam Gu, consejero delegado de Perfect World. "Al llevar a cabo la creación de un diálogo visual entre la competición digital y la artesanía tradicional, buscamos poder proporcionar a los eventos internacionales de deportes electrónicos una conexión sólida y reconocible con la cultura china", añadió.

El impacto del evento se extendió más allá del estadio. Instalaciones temáticas, actividades para los aficionados y espacios alternativos para ver el evento aparecieron por todo Shanghái, conectando lugares emblemáticos, zonas comerciales, espacios culturales y centros de transporte público. Según los organizadores, hasta el 25 de junio, espectadores con entrada procedentes de 73 países y regiones habían asistido al evento.

TI 2026 marcó la segunda vez que Shanghái fue sede de The International, tras su primera edición celebrada en el año 2019, convirtiendo a la ciudad en el único lugar fuera de Seattle en albergar el torneo más de una vez. El evento demostró aún más las crecientes capacidades de Shanghái en los esports internacionales y su ambición de convertirse en un centro global de esports.

Después de más de una década de inversión y desarrollo dedicados, los esports han pasado a ser uno de los negocios centrales y duraderos de Perfect World. "Esperamos convertir los esports en una marca global, consiguiendo que abarque torneos internacionales y experiencias inmersivas, y hacer de nuestro negocio de esports una de las plataformas y vehículos a través de los cuales la empresa expanda su presencia internacional", destacó Gu.