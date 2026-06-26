Congreso EAN: El uso de audífonos está relacionado con un 23 % menos de riesgo de demencia en personas con epilepsia y pérdida auditiva

GINEBRA, 27 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Los adultos con epilepsia y pérdida auditiva que usan audífonos pueden tener un riesgo 23 % menor de desarrollar demencia que aquellos que no lo hacen, según una nueva investigación presentada en el Congreso 2026 de la Academia Europea de Neurología (EAN).

La pérdida de audición es ampliamente reconocida como el mayor factor de riesgo modificable de demencia. Sin embargo, sigue debatiéndose si los audífonos pueden reducir el riesgo de demencia.

Para explorar esto, investigadores del Hospital Universitario de Zúrich y la Universidad de Liverpool analizaron los registros electrónicos de salud de más de 250 millones de pacientes en la red TriNetX.

Compararon a adultos con pérdida auditiva que usaban audífonos con adultos estrechamente emparejados que no lo hacían. El análisis incluyó a la población general con pérdida de audición, así como a las personas que viven con epilepsia, accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, migraña y osteoartritis.

No se encontró una asociación significativa entre el uso de audífonos y el riesgo de demencia en la población general con pérdida auditiva, ni entre las personas con accidente cerebrovascular, migraña, diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca u osteoartritis.

Sin embargo, entre los adultos con epilepsia y pérdida de audición, el uso de audífonos se asoció con un riesgo 23 % menor de demencia. Esto correspondió a una reducción absoluta del riesgo de 2,7 puntos porcentuales en cinco años, lo que equivale a un caso menos de demencia por cada 37 personas que usan audífonos.

Los investigadores creen que los hallazgos pueden explicarse por las diferencias en la reserva cognitiva: la capacidad del cerebro para continuar funcionando de manera efectiva a pesar de los cambios relacionados con la edad o el daño causado por la enfermedad.

La autora principal, la Dra. Carolina Ferreira-Atuesta, explicó: "La mayoría de las personas con pérdida auditiva tienen suficiente reserva cognitiva para absorber el esfuerzo adicional causado por la discapacidad auditiva, por lo que corregirlo puede no tener un gran efecto en el riesgo de demencia. La epilepsia es diferente porque la reserva cognitiva a menudo ya está reducida, lo que significa que eliminar una fuente adicional de cepa puede tener un mayor impacto ".

"Existen varias razones biológicamente plausibles por las que podríamos ver este efecto en la epilepsia. La afección se asocia con un deterioro cognitivo acelerado, la epilepsia del lóbulo temporal afecta las áreas del cerebro involucradas en la audición y algunos medicamentos anticonvulsivos pueden empeorar la audición ", agregó el Dr. Ferreira-Atuesta.

Los hallazgos tienen implicaciones importantes para la práctica clínica, según los investigadores. Dado que las personas con epilepsia ya están en contacto regular con los servicios de atención médica, las evaluaciones auditivas podrían incorporarse fácilmente a la atención de rutina.

FUENTE EAN Congress