歐洲神經學學會大會 (EAN Congress) ：同時患有癲癇與聽力受損者使用助聽器，與認知障礙症風險降低 23% 相關

日內瓦2026年6月27日 /美通社/ -- 根據歐洲神經學學會 (European Academy of Neurology，簡稱 EAN) 2026 年大會上發表的新研究，同時患有癲癇症及聽力受損的成年人如使用助聽器，患上認知障礙症的風險或較未使用者低 23%。

聽力受損被廣泛認為是認知障礙症最大的可改變風險因素。 然而，助聽器能否降低認知障礙症風險，仍存在爭議。

為探討這一點，蘇黎世大學醫院 (University Hospital Zurich) 及利物浦大學 (University of Liverpool) 的研究人員分析了 TriNetX 網絡中超過 2.5 億名患者的電子健康紀錄。

他們將使用助聽器的聽力受損成年人，與經嚴格配對但沒有使用助聽器的成年人進行比較。 分析涵蓋整體聽力受損人群，以及患有癲癇症、中風、2 型糖尿病、慢性腎病、心臟衰竭、偏頭痛及骨關節炎的人士。

在整體聽力受損人群，以至中風、偏頭痛、2 型糖尿病、慢性腎病、心臟衰竭或骨關節炎患者當中，研究並未發現使用助聽器與認知障礙症風險之間存在顯著關聯。

然而，在同時患有癲癇症及聽力受損的成年人當中，使用助聽器與認知障礙症風險降低 23% 存在關聯。 這相當於五年間絕對風險降低 2.7 個百分點，即每 37 名使用助聽器的人士中，便少出現 1 宗認知障礙症個案。

研究人員認為，此項研究結果或許可歸因於認知儲備的差異——即大腦在面對與年齡增長相關的變化，或疾病造成的損傷時，仍能繼續有效運作的能力。

主要作者 Carolina Ferreira-Atuesta 博士解釋：「大多數聽力受損人士都有足夠的認知儲備，可以承受聽力受損所帶來的額外負擔，因此矯正聽力未必會對降低其患上認知障礙症風險產生重大影響。 癲癇症則有所不同，因為患者的認知儲備往往已經下降，這意味著若能減少一項額外壓力來源，或會產生更大影響。」

Ferreira-Atuesta 博士補充表示：「在生物學層面上，有數個合理解釋說明為何我們可能在癲癇症患者身上觀察到這種效果。 癲癇症本身與認知能力加速下降有關，顳葉癲癇會影響大腦中與聽覺相關的區域，而部分抗癲癇發作藥物亦可能令聽力惡化。」

研究人員表示，此項研究結果對臨床實踐具有重要意義。 由於癲癇症患者本已定期接觸醫療服務，聽力評估可較容易納入其常規護理當中。

SOURCE EAN Congress