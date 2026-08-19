CONSUMIDORES PARTICIPAN EN LA NUEVA CAMPAÑA DE GOODYEAR: "GRANDES HISTORIAS EN MOVIMIENTO"

Las historias presentadas por los propios consumidores relacionan las líneas de neumáticos con experiencias significativas e inolvidables que ponen la vida en movimiento. Entre los participantes se encuentran viajeros, aventureros, profesionales y familias de distintos países, quienes comparten vivencias y emociones junto a una marca global e icónica.

Goodyear reconoce que las historias están hechas de personas reales, lugares y movimiento, y esta iniciativa refuerza esa narrativa al combinar las características técnicas de los neumáticos Wrangler, Eagle y Assurance con situaciones reales relacionadas con la movilidad, el trabajo, el ocio, los descubrimientos y los logros personales.

"Por medio de esta iniciativa, mostramos a la región de América Latina cómo Goodyear está presente en diferentes momentos de la vida, contribuyendo a experiencias que van más allá del camino", afirma Vanessa Castillo Rodriguez, directora de Customer Activation and Marketing.

CONOCE LOS TESTIMONIOS DE ALGUNOS PARTICIPANTES:

Brasil – Una Curva en el Camino: A los 27 años, Sergio Barino, editor de video, descubrió una enfermedad que podría haber paralizado su vida. Sin embargo, en lugar de rendirse, eligió vivir y buscar una cura. En esta lucha llena de giros emocionantes, aventuras y superación, Sergio viajó por el mundo y necesitó resistencia, confort y tracción en distintos terrenos para disfrutar del camino. En sus viajes, su compañero fue el neumático Wrangler Territory AT.

Argentina – Viviendo en la Patagonia: Pablo Firpo vive en la Patagonia argentina, y su mayor sueño siempre fue tener una casa en la cima de una montaña. Para alcanzar ese objetivo, transporta materiales de construcción por caminos empinados y diferentes tipos de terreno, además de afrontar los constantes cambios climáticos. En esta travesía, cuenta con el neumático Wrangler Territory AT, que ofrece desempeño en todo tipo de superficies, además de una excelente adherencia en pisos mojados.

México – Al principio, solo era un regalo: Durante su infancia, Rogelio Osorio recibió de su padre una miniatura de un Mini Cooper. Aunque era solo un juguete, aquel regalo marcó el inicio de una pasión. Para Rogelio, conducir un vehículo deportivo requiere confianza y precisión en cada movimiento. Para disfrutar plenamente de esa experiencia, cuenta con el Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, que incorpora las tecnologías DryContact Plus y Wet Braking, ofreciendo excelente control y adherencia para obtener el máximo desempeño de su vehículo.

Para seguir estas y otras experiencias que se compartirán, visita el canal de YouTube de Goodyear o haz clic en los siguientes enlaces:

Acerca de The Goodyear Tire & Rubber Company

Goodyear es uno de los mayores fabricantes de neumáticos del mundo. La compañía emplea aproximadamente a 63.000 personas y fabrica sus productos en 48 instalaciones ubicadas en 19 países alrededor del mundo. Sus dos Centros de Innovación, situados en Akron, Ohio (Estados Unidos), y Colmar-Berg, Luxemburgo, trabajan en el desarrollo de productos y servicios de última generación que establecen los estándares de tecnología y desempeño para la industria.

Para obtener más información sobre Goodyear y sus productos, visite: http://www.goodyear.com/corporate

CONTACTO PR: LIGIA MAIA VANNUCCI

[email protected]

CONTACTO PR:

CÁSSIA VILAS VERDES [email protected]

FUENTE The Goodyear Tire & Rubber Company