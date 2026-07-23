Contour Airlines anuncia un nuevo servicio directo entre Santo Tomás y San Martín

SMYRNA, Tennessee, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Contour Airlines ha anunciado hoy un nuevo servicio directo que conecta dos de los destinos más emblemáticos del Caribe: Santo Tomás, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y San Martín. La nueva ruta operará entre el Aeropuerto Cyril E. King (STT) y el Aeropuerto Internacional Princesa Juliana (SXM) a partir del 5 de octubre de 2026, ofreciendo a los viajeros una conexión cómoda y fluida entre las islas.

Contour Airlines ERJ-135

La incorporación de este servicio mejora la conectividad regional en todo el noreste del Caribe, lo que consolida los lazos entre dos economías insulares dinámicas y mejora al mismo tiempo el acceso tanto para los residentes como para los visitantes. Se espera que esta ruta impulse el crecimiento del turismo, los viajes de negocios y la movilidad entre islas, al ofrecer un servicio aéreo fiable entre Santo Tomás y San Martín.

«Contour se enorgullece de seguir ampliando su oferta de vuelos por todo el Caribe con rutas importantes que conectan comunidades, impulsan el turismo y mejoran la conectividad entre las islas», afirmó Ben Munson, presidente de Contour Airlines. «Este nuevo servicio directo entre Santo Tomás y San Martín refleja nuestro compromiso constante de ofrecer opciones de transporte aéreo cómodas, fiables y convenientes en toda la región».

Los dirigentes de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos acogieron con satisfacción el nuevo servicio como un paso más hacia el fortalecimiento del turismo regional y la creación de nuevas oportunidades tanto para los visitantes como para las comunidades locales.

«Estamos encantados con la incorporación de este nuevo vuelo de Contour Airlines entre Santo Tomás y San Martín, que amplía aún más las conexiones entre las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y el resto del Caribe», afirmó Jennifer Matarangas-King, comisaria de Turismo de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. «Este nuevo servicio no solo facilita a los viajeros la exploración de la región, sino que también refuerza los vínculos familiares, culturales y empresariales de larga data que han unido a nuestras islas durante generaciones». «Esperamos dar la bienvenida a aún más visitantes para que disfruten de todo lo que las Islas Vírgenes de los Estados Unidos tienen que ofrecer».

Los responsables del Aeropuerto Internacional Princesa Juliana se hicieron eco de esa opinión, destacando la importancia de ampliar el servicio aéreo regional y la inversión continuada de Contour en San Martín.

«Nos complace dar la bienvenida a la inversión continuada de Contour Airlines en San Martín mediante la puesta en marcha de un servicio directo a Santo Tomás y la ampliación de sus operaciones en San Juan», declaró Michael Cleaver, director ejecutivo del Aeropuerto Internacional Princesa Juliana (PJIA). «Cada nueva ruta consolida la conectividad, que resulta tan esencial para las comunidades insulares. Consolida los lazos regionales, amplía las oportunidades para los negocios y el turismo, mejora la movilidad de nuestros residentes y ofrece a los viajeros más opciones a la hora de desplazarse por el Caribe y más allá.

Valoramos a Contour Airlines como un socio regional de confianza y agradecemos la confianza que siguen depositando en el aeropuerto PJIA y en San Martín. Este hito refleja lo que se puede lograr gracias a unas sólidas alianzas y al compromiso inquebrantable de nuestro equipo del aeropuerto para crear un entorno en el que las compañías aéreas puedan crecer y que redunde en beneficio de los pasajeros».

Horario de vuelos (servicio dos veces por semana)

Los lunes:

STT → SXM: 11:35 a.m. – 12:30 p.m.

SXM → STT: 1:15 p.m. – 2:10 p.m.

Los viernes:

STT → SXM: 12:35 p.m. – 1:35 p.m.

SXM → STT: 2:30 p.m. – 3:25 p.m.

Los vuelos se operarán con la flota de aviones regionales de 30 plazas de Contour, que ofrecen a los pasajeros más espacio para las piernas, aperitivos gratuitos y un servicio a bordo diseñado para mejorar la experiencia general del viaje.

Para obtener más información, visite la página web de Contour Airlines. Para consultas de clientes o asistencia en materia de viajes, póngase en contacto con el (888) 332-6686.

Acerca de Contour

Contour Airlines ofrece un servicio aéreo de primera clase que incluye un servicio gratuito de aperitivos y bebidas en todos los vuelos. Contour cuenta con una flota cada vez mayor de aviones regionales equipados con asientos de cuero y mayor espacio para las piernas en todas las filas. Las entradas se pueden adquirir en la página web de Contour en contourairlines.com, por teléfono al centro de atención al cliente de Contour al (888) 332-6686 y a través de agencias de viajes locales y en línea. Los viajeros también pueden reservar conexiones sin interrupciones con las aerolíneas asociadas a Contour: Alaska, American, JetBlue, United y Winair.

FUENTE Contour Airlines