Cosmos Labs y Peersyst formalizan una alianza para llevar infraestructura blockchain a bancos centrales e instituciones financieras

La colaboración convierte a Peersyst en proveedor de soluciones basadas en Cosmos para bancos centrales, instituciones financieras y gobiernos en América Latina y España

Nueva York, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Cosmos Labs, la empresa detrás de la tecnología plataforma DLT de Cosmos y sus soluciones de interoperabilidad, anunció hoy una alianza ampliada con Peersyst Technology, un socio de integración con experiencia en el despliegue de infraestructura de plataforma DLT para bancos centrales e instituciones financieras.

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El acuerdo formaliza una colaboración a largo plazo entre las dos organizaciones, y amplía el alcance de Peersyst como proveedor de soluciones basadas en Cosmos para bancos centrales, gobiernos y grandes instituciones financieras en América Latina y España.

Peersyst se especializa en el despliegue, la integración y el soporte técnico de sistemas basados en blockchain, con una trayectoria comprobada en la implementación de soluciones en entornos regulados. A través de esta alianza, Peersyst trabajará con organizaciones que busquen implementar soluciones construidas sobre la plataforma Cosmos, combinando la tecnología de plataforma DLT Cosmos con su experiencia en implementación y entrega.

"Este acuerdo refleja la confianza y el impulso construidos a lo largo de una colaboración de varios años entre Cosmos y Peersyst", afirmó Barry Plunkett, co-CEO de Cosmos Labs. "Su experiencia en la provisión de soluciones de plataforma DLT digital en entornos regulados los convierte en un socio estratégico clave para las instituciones de América Latina y España."

Entre sus iniciativas recientes, Peersyst desarrolló la cadena lateral XRPL EVM sobre la plataforma DLT de Cosmos, incorporando funcionalidad de contratos inteligentes e interoperabilidad a la red XRP Ledger. En los seis meses posteriores a su lanzamiento, la red respaldó más de 358 millones de dólares en activos tokenizados.

"Las instituciones reguladas en América Latina y España están pasando de la evaluación al despliegue a gran escala, y necesitan socios que comprendan tanto la tecnología como el entorno", señaló Ferran Prat, CEO de Peersyst Technology. "La plataforma Cosmos es el software DLT líder del sector, y este acuerdo nos brinda el marco para llevarlo a más instituciones en toda la región."

Juntas, las dos empresas buscan ayudar a las instituciones a acelerar sus soluciones de plataforma DLT, combinando tecnología probada con experiencia en implementación y conocimiento del mercado regional.

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Acerca de Cosmos Labs

Cosmos Labs es la empresa detrás de Cosmos, la plataforma de tecnología de libro mayor digital líder en el mundo, que impulsa más de 150 blockchains en los sectores de finanzas, pagos y comercio global. La plataforma Cosmos permite a instituciones y gobiernos construir blockchains soberanas e interoperables, así como soluciones basadas en blockchain. Cosmos Labs es una filial de propiedad total de la Interchain Foundation, la organización sin ánimo de lucro que apoya a Cosmos y sus tecnologías descentralizadas. Para obtener más información sobre Cosmos Labs, siga a @cosmos en X o visita cosmos.network.

Acerca de Peersyst Technology

Peersyst Technology es una empresa de desarrollo blockchain con sede en Barcelona, España, especializada en el diseño e implementación de soluciones blockchain de nivel institucional para gobiernos, instituciones financieras y empresas. La compañía se enfoca en proyectos de investigación sobre monedas digitales de bancos centrales (CBDC), tokenización y modernización de infraestructura digital. Para más información, visita peersyst.com.

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FUENTE Cosmos Labs