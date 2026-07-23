Cosmos Labs y Peersyst se asocian con LNET para impulsar las finanzas tokenizadas en América Latina

NEW YORK, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Cosmos Labs, la organización de desarrollo y crecimiento detrás de la blockchain Cosmos, y Peersyst Technology, una empresa de desarrollo tecnológico en blockchain, anunciaron hoy la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) con LNET para colaborar en el Proyecto CBWeb3. La iniciativa se enfoca en explorar la interoperabilidad entre cadenas para CBDC y activos financieros tokenizados en toda América Latina.

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El Proyecto CBWeb3 representa un avance en la evolución del panorama financiero digital de América Latina, al reunir a bancos centrales e instituciones financieras para evaluar cómo el dinero digital de banca central puede circular a través de redes regionales y específicas de cada país, manteniendo la soberanía monetaria, la seguridad y la conectividad económica. Este estudio sobre interoperabilidad transregional busca desarrollar una hoja de ruta para modernizar la infraestructura financiera en toda la región. CBWeb3 cuenta con el financiamiento del IDB Lab y tiene como objetivo explorar nuevos modelos de infraestructura digital para el sistema financiero de América Latina y el Caribe.

Cosmos Labs aportará su experiencia en interoperabilidad e infraestructura de grado institucional, apoyando el desarrollo de capacidades compartidas, conocimiento técnico y lecciones aprendidas para ayudar a fortalecer el futuro de la infraestructura financiera regional en toda América Latina. Como uno de los socios tecnológicos que contribuyen al CBWeb3, Cosmos Labs proporcionará uno de los entornos de red participantes que se utilizarán para probar la interoperabilidad entre redes y los escenarios de liquidación transfronteriza. Su stack tecnológico Cosmos y su Protocolo de Comunicación Interblockchain (IBC) respaldarán estas pruebas junto con otras redes, tecnologías y socios técnicos que forman parte de la iniciativa.

Esta colaboración permitirá que múltiples bancos centrales de la región examinen cómo las redes de moneda digital soberana pueden interactuar de forma fluida, además de identificar futuros casos de uso en pagos transfronterizos, sistemas de liquidación y tokenización de activos financieros.

"El valor del CBWeb3 radica en reunir a instituciones, actores financieros y socios tecnológicos para probar diferentes enfoques en un entorno colaborativo y neutral en materia de tecnología. La contribución de Cosmos Labs aporta una valiosa experiencia en infraestructura e interoperabilidad para estos escenarios de prueba, como parte de un esfuerzo más amplio entre varios socios para generar evidencia práctica y aprendizaje compartido de cara al futuro de la infraestructura financiera transfronteriza en América Latina y el Caribe", afirmó Mariana Kotik, Chief Strategy Officer de LNET.

"Esta alianza demuestra cómo la innovación colaborativa es esencial para dar forma al futuro de las finanzas globales", señaló Barry Plunkett, Co-CEO de Cosmos Labs. "En Cosmos Labs nos entusiasma la oportunidad de ayudar a demostrar cómo la tecnología de registro distribuido (o blockchain) puede impulsar sistemas financieros más eficientes, transparentes y conectados en toda América Latina".

"América Latina está a la vanguardia de la innovación financiera, y esta colaboración resalta el compromiso de la región con el desarrollo pionero de soluciones avanzadas para la infraestructura monetaria", expresó Ferran Prat, CEO de Peersyst. "Esperamos con interés aportar una tecnología resiliente y capaz de responder a las exigencias del CBWeb3".

Acerca de Cosmos Labs

Cosmos Labs es la empresa detrás de Cosmos, el stack tecnológico de registro distribuido líder en el mundo, que impulsa más de 150 blockchains en los sectores de finanzas, pagos y negocios globales. El stack de Cosmos permite que instituciones y gobiernos construyan blockchains y soluciones blockchain soberanas e interoperables. Cosmos Labs es una subsidiaria de propiedad total de la Interchain Foundation, la organización sin fines de lucro que respalda a Cosmos y sus tecnologías descentralizadas. Para conocer más sobre Cosmos Labs, sigue a @cosmos en X o visita cosmos.network.

Acerca de Peersyst Technology

Peersyst Technology es una empresa de desarrollo blockchain con sede en Barcelona, España, especializada en el diseño e implementación de soluciones blockchain de grado institucional para gobiernos, instituciones financieras y empresas. La compañía se enfoca en proyectos de investigación de CBDC, tokenización y modernización de infraestructura digital. Para más información, visítanos en https://peersyst.com/.

Acerca de LNET

LNET es una organización sin fines de lucro que apoya la adopción institucional de blockchain y de infraestructura de confianza digital a través de estándares abiertos, alineación regulatoria y gobernanza colaborativa. Trabaja con gobiernos, organismos multilaterales, instituciones financieras y socios tecnológicos para diseñar y operar infraestructura digital confiable para casos de uso que incluyen identidad digital, credenciales verificables, trazabilidad, tokenización e innovación financiera. LNET también actúa como socio neutral de convocatoria e implementación para iniciativas regionales orientadas a traducir tecnologías emergentes en soluciones seguras, interoperables y escalables con impacto en el mundo real. Para más información, visítanos en https://lnet.global

Contacto: cosmoslabs@5wpr.com

FUENTE Cosmos Labs