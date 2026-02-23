Costos de Mantenimiento HVAC Comercial en la Ciudad de México: Índice de Costos de Mano de Obra de HomePro -- Febrero 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- HomePro.com.mx, proveedor líder de servicios de mantenimiento y reparación para empresas en la Ciudad de México, publicó su Índice de Costos de Mano de Obra de febrero de 2026, el cual presenta referencias de precios para mantenimiento HVAC empresarial dirigidas a administradores de inmuebles, responsables de compras y gerentes de instalaciones corporativas y industriales en la CDMX y zona conurbada.

Ante el aumento de temperaturas, cambios regulatorios y la escasez de técnicos especializados, el mantenimiento HVAC se ha convertido en una inversión operativa estratégica indispensable. El nuevo reporte de HomePro describe los precios actuales del mantenimiento preventivo, los factores que influyen en los costos y los riesgos asociados, con el objetivo de ayudar a las empresas a presupuestar con mayor precisión y reducir tiempos de inactividad.

"El mantenimiento preventivo HVAC es una estrategia de continuidad operativa", señaló Daniel Lampert, CEO y cofundador de HomePro. "Nuestro reporte de Costos de Mano de Obra de febrero de 2026 brinda claridad sobre los precios reales del mercado y el impacto operativo de posponer el servicio."

El informe detalla precios actualizados de mantenimiento preventivo para los sistemas más comunes en edificios comerciales e industriales. Los minisplits de 1 a 3 toneladas de refrigeración (TR) parten desde $2,500 MXN. Las unidades piso-techo de 5 TR inician en $2,800 MXN, mientras que los fan coils de agua helada de 4.5 TR comienzan en $3,600 MXN. El precio final puede variar según accesibilidad, estado del equipo, horario de servicio y nivel de urgencia.

Además de los precios de referencia, el reporte destaca los riesgos financieros del mantenimiento reactivo. Las reparaciones de emergencia pueden costar de dos a tres veces más que el mantenimiento preventivo programado, mientras que la falta de mantenimiento puede reducir la vida útil del equipo hasta en un 50%. Las fallas durante periodos de calor intenso también pueden provocar interrupciones operativas, insatisfacción de clientes y pérdidas medibles de productividad. En contraste, los programas estructurados de mantenimiento preventivo pueden reducir fallas inesperadas en más del 70% y generar ahorros anuales de energía de entre 20% y 35%.

El reporte de HomePro de Febrero 2026 también describe las dinámicas del mercado que están impulsando el aumento de costos en la Ciudad de México. La escasez de técnicos certificados en refrigeración ha limitado la capacidad de servicio, mientras que las regulaciones ambientales han incrementado el costo de los refrigerantes. Los requisitos de cumplimiento, como seguros de responsabilidad civil y el registro REPSE, han elevado los estándares operativos exigidos a los proveedores. Al mismo tiempo, el incremento en los costos de materiales, químicos especializados de limpieza y las expectativas de los clientes en materia de reportes digitales y tiempos de respuesta rápidos han contribuido a la profesionalización del mercado.

El Índice de Costos de Mano de Obra de HomePro se basa en solicitudes reales de servicio y cotizaciones generadas a través de su plataforma. Los datos de precios se agrupan por categoría y se ajustan dentro de un rango de ±20% del promedio para reflejar condiciones típicas del mercado, excluyendo valores atípicos. Todos los precios se presentan sin IVA, el cual se aplica al momento de la facturación conforme a las prácticas de precios transparentes de HomePro.

Al publicar referencias de precios transparentes y orientación operativa, HomePro reafirma su compromiso de proporcionar al sector comercial e industrial de México información confiable basada en datos.

Acerca de HomePro

HomePro es una empresa de servicios para el sector comercial y para hogares con sede en la Ciudad de México que conecta a propietarios y negocios con su propio equipo técnico confiable y verificado, respaldado por una garantía de satisfacción. Diseñada para el mercado local, HomePro ofrece una experiencia transparente y sin complicaciones tanto para clientes como para prestadores de servicios.

FUENTE Homepro