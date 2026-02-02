HomePro consolida su operación bajo un modelo interno para garantizar la calidad y consistencia en sus servicios

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Homepro.com.mx anunció la transición de todos sus servicios hacia un modelo operativo interno (in-house). Este movimiento estratégico está diseñado para ofrecer una mayor consistencia, responsabilidad y calidad de servicio en cada una de sus intervenciones.

HomePro nació como una empresa de servicios impulsada por tecnología con el objetivo de mejorar la forma en que las organizaciones acceden a servicios técnicos y de mantenimiento confiables. Diseñada para el mercado local, la empresa se centró inicialmente en simplificar las solicitudes de servicio y coordinar a profesionales calificados a través de una experiencia digital optimizada.

A medida que la operación de HomePro evolucionó para gestionar necesidades complejas en múltiples sedes, la compañía identificó la oportunidad de estandarizar la ejecución, los tiempos de respuesta y los niveles de servicio ante el crecimiento de su base de clientes y su huella operativa. Este cambio refleja un compromiso firme con la entrega de resultados predecibles y la confiabilidad a largo plazo para clientes con necesidades operativas críticas y continuas.

Actualmente, HomePro colabora con una sólida cartera de clientes comerciales, entre los que destacan Walmart, Benzinga, Grupo Manju, Gerdau Corsa, Viakon y Comunal. La empresa brinda servicios técnicos y de mantenimiento en oficinas, puntos de venta, instalaciones industriales y espacios de trabajo compartido, entre otros. La relación a largo plazo con estas organizaciones ha reafirmado la importancia de contar con procesos estandarizados y una calidad de servicio medible.

"Esta transición nos permite tener el control total de la experiencia de servicio de principio a fin", señaló Daniel Lampert, CEO y cofundador de HomePro. "Al operar con equipos propios, podemos asegurar el nivel de confiabilidad, comunicación y ejecución que las empresas exigen cuando el mantenimiento impacta directamente en su continuidad operativa".

El paso de un modelo basado en plataforma a una operación de servicios interna permite a HomePro desplegar equipos técnicos dedicados y estandarizar protocolos de seguridad y capacitación técnica. Bajo este modelo, la empresa garantiza que sus colaboradores cuenten con certificaciones DC-3 (Constancia de Habilidades Laborales) y operen bajo el estricto cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), incluyendo normativas eléctricas (NOM-001-SEDE), de seguridad en el trabajo y estándares técnicos de plomería y obra civil.

Asimismo, contar con el registro REPSE vigente permite a HomePro ofrecer a sus clientes corporativos la certeza legal y fiscal necesaria para la contratación de servicios especializados. Esta estructura permite a la compañía escalar su oferta de mantenimiento con mayor solidez a medida que evolucionan las necesidades de sus clientes.

HomePro ha apoyado a clientes empresariales desde sus etapas iniciales; ahora, el modelo in-house permite a la empresa operar con un nivel de control y rendición de cuentas alineado a las expectativas corporativas, reforzando su enfoque en alianzas estratégicas de servicio confiables y a largo plazo.

Sobre HomePro:

HomePro es una plataforma con base en la Ciudad de México que conecta a hogares y negocios con profesionales confiables y verificados, respaldados por una garantía de satisfacción. Pensada para el mercado local, ofrece una experiencia transparente y sin complicaciones, tanto para clientes como para proveedores de servicios.

FUENTE Homepro