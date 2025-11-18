Coursera publica el Informe de Resultados de Aprendizaje 2025: Impacto Profesional para Estudiantes en México

CIUDAD DE MEXICO, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Coursera, plataforma líder mundial de aprendizaje en línea, anunció el lanzamiento de la edición 2025 de su Informe de Resultados de Aprendizaje, elaborado en colaboración con The Harris Poll. El informe destaca cómo las personas en México están aprovechando el aprendizaje en línea para lograr un crecimiento profesional y personal significativo.

Coursera busca ayudar a los estudiantes a dominar habilidades necesarias para impulsar sus carreras. Ante la disrupción tecnológica, la incertidumbre económica y los cambios demográficos que transforman el mercado laboral global, cumplir con esta responsabilidad es más urgente y accesible que nunca.

El Informe de Resultados de Aprendizaje ofrece información valiosa sobre el impacto del aprendizaje en línea en el crecimiento profesional y el desarrollo personal. Basado en las respuestas de más de 50,000 estudiantes de 179 países, incluyendo México, el informe evalúa cómo Coursera empodera a los estudiantes para alcanzar sus metas.

Con una proyección de cambio del 40% en las habilidades laborales en México durante los próximos cinco años, el aprendizaje en línea se ha convertido en una herramienta fundamental para la recapacitación y la preparación para la economía digital. Reflejando esta urgencia, los datos de Coursera muestran que el 88% de los estudiantes en México accedieron a la plataforma para transformar sus carreras, principalmente para conseguir su primer empleo o ascender en sus puestos o campos actuales.

Entre los hallazgos clave para México se incluyen:

Resultados profesionales positivos: El 91% de los estudiantes en México reportaron haber obtenido un resultado profesional positivo tras completar un curso en Coursera. El 40% reportó aumentos salariales, el 38% ascendió a un puesto de mayor nivel y el 29% mejoró su desempeño laboral.

Beneficios personales: El 95% experimentó un beneficio personal, incluyendo mayor confianza en su capacidad de aprendizaje, una mayor sensación de logro y mayores oportunidades de crecimiento profesional.

Desarrollo de habilidades: Los estudiantes también reportaron haber mejorado o desarrollado habilidades técnicas y blandas cruciales, incluyendo desarrollo de software, ciencia de datos e inteligencia artificial, así como pensamiento crítico, resolución de problemas y creatividad.

"Los estudiantes en México están demostrando una resiliencia y ambición increíbles al usar el aprendizaje en línea para adaptarse al cambio y forjar su futuro", afirmó Dorota Zawistowska, Directora de Empresas para Latinoamérica en Coursera. "Sus historias nos recuerdan que la educación no se trata solo de adquirir habilidades, sino de abrir puertas, fortalecer la confianza y crear oportunidades para una vida mejor. A través del Informe de Resultados del Aprendizaje, vemos cómo el acceso a una educación de primer nivel está ayudando a personas en todo México a crecer, adaptarse y prosperar mientras se preparan para un futuro donde las habilidades son primordiales".

El informe también destaca el potencial de Coursera Coach, la guía de aprendizaje personalizada con inteligencia artificial de la plataforma, para mejorar la experiencia de aprendizaje. A nivel mundial, el 94 % de los estudiantes que usaron Coach afirmaron que mejoró su experiencia, facilitándoles la comprensión de conceptos complejos.

El Informe de Resultados del Aprendizaje 2025 ofrece evidencia alentadora de que, al combinar contenido confiable con herramientas de aprendizaje innovadoras, Coursera puede ayudar a millones de estudiantes en todo el mundo a desarrollar las habilidades necesarias para el éxito profesional a largo plazo y el crecimiento personal.

Informe completo: https://www.coursera.org/explore/learner-outcomes

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2825950/PHOTO_2025_11_14_11_37_07.jpg

