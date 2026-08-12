CIUDAD DE MÉXICO, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Coursera, plataforma líder mundial de aprendizaje en línea, anunció una inversión estratégica de capital de 100 millones de dólares en LearnVector Inc., una nueva empresa de aprendizaje nativa de IA fundada y dirigida por Andrew Ng, una de las figuras más influyentes del mundo en el ámbito de la IA y cofundador de Coursera. Esta inversión marca un paso importante en la próxima etapa de crecimiento de Coursera —una estrategia impulsada por la aplicación de la IA en toda su plataforma— y otorgará a la empresa el potencial de transformar fundamentalmente la experiencia de aprendizaje y ampliar el mercado total del aprendizaje.

Coursera realiza una inversión estratégica de 100 millones de dólares en LearnVector, una nueva empresa de aprendizaje nativa en IA fundada por Andrew Ng.

Durante la historia, la enseñanza de alta calidad ha sido escasa, limitada por factores como el costo, la ubicación geográfica y el tiempo. Basándose en el trabajo pionero de Andrew Ng en IA de agentes, LearnVector está creando una experiencia de aprendizaje nueva: no se trata de un cuadro de búsqueda o un chatbot que ofrece una respuesta y pasa a otra cosa, sino de una experiencia de aprendizaje personalizada que se adapta a tu forma de aprender, practica contigo y te acompaña hasta que dominas el material y puedes demostrarlo, ya sea para avanzar hacia un nuevo puesto laboral o para alcanzar un dominio auténtico de una materia.

"La IA será la fuerza más poderosa para acelerar el desarrollo humano, siempre que la utilicemos correctamente. En lugar de reemplazar a las personas o hacer que el aprendizaje quede obsoleto, la IA aumenta la demanda de aprendizaje confiable", afirmó Andrew Ng, director ejecutivo de LearnVector y cofundador de Coursera.

Las partes están explorando posibles colaboraciones comerciales en las que LearnVector prevé combinar la IA de agentes desarrollada por Ng con un conjunto de capacidades únicas que, a nuestro juicio, ninguna otra empresa puede igualar: contenidos acreditados y de confianza; un ecosistema empresarial y de educación superior que llega a más de 300 millones de estudiantes y 12.000 clientes corporativos; y datos inigualables sobre cómo aprende el mundo. El lanzamiento de las primeras experiencias de producto de LearnVector está previsto para principios de 2027. El objetivo conjunto es ofrecer una experiencia de aprendizaje personalizada y de confianza, adaptada a cada estudiante de forma única: una fórmula ganadora que un "chatbot" convencional no puede replicar.

«Andrew es uno de los mayores expertos mundiales en IA, y la visión con la que fundó LearnVector está plenamente alineada con la misión de Coursera: ofrecer acceso universal a una formación de primer nivel», afirmó Greg Hart, CEO de Coursera. «Esta inversión estratégica refleja nuestra convicción de que la IA amplía el mercado del aprendizaje en lugar de reducirlo. Al combinarse con el trabajo transformador en IA que ya estamos desarrollando en nuestra plataforma, la experiencia de Andrew y las innovaciones de LearnVector pueden actuar como un factor multiplicador para nuestra próxima etapa de crecimiento. En última instancia, la IA genera mayores oportunidades en el ámbito del aprendizaje, y nuestra ambición es que Coursera se convierta en la ruta de aprendizaje personalizada y de confianza que ayude a las personas a alcanzar sus objetivos».

La inversión estratégica de 100 millones de dólares realizada por Coursera representa actualmente una participación de un tercio en la propiedad de LearnVector, calculada sobre una base totalmente diluida.

FUENTE Coursera