El 94% de los empleadores mexicanos están dispuestos a ofrecer un salario inicial más alto a graduados con microcredenciales

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Ante la dificultad que enfrentan los empleadores en México para encontrar talento calificado (el 70% reporta dificultades para cubrir vacantes debido a la escasez de candidatos calificados, según la encuesta "Escasez de Talento 2025" de ManpowerGroup), las microcredenciales se perfilan como un indicador de preparación laboral. Coursera (NYSE: COUR) reveló que el 94% de los empleadores mexicanos estarían dispuestos a ofrecer un salario inicial más alto a graduados con microcredenciales relevantes.

By Coursera

El Informe de Impacto de Microcredenciales 2026 de Coursera encuestó a más de 3500 estudiantes, empleadores y líderes de educación superior a nivel mundial para comprender mejor la creciente demanda de microcredenciales y su impacto en la empleabilidad.

Los empleadores valoran cada vez más la contratación basada en habilidades.

La contratación basada en habilidades se ha vuelto cada vez más común en México. Casi todos los empleadores (98%) informan utilizar la contratación basada en habilidades en alguna medida para puestos de nivel inicial, mientras que el 85% afirma utilizarla ampliamente. Además, el 92% de los empleadores indica que los empleados de nivel inicial con microcredenciales tienen un mejor desempeño durante su primer año de trabajo.

La investigación también sugiere que los empleadores valoran significativamente las credenciales reconocidas formalmente. Casi dos tercios (63%) de los empleadores mexicanos afirman confiar más en las microcredenciales con reconocimiento de créditos que el promedio mundial.

Las microcredenciales fortalecen la empleabilidad de los graduados

El informe reveló que el 82% de los graduados mexicanos con microcredenciales consiguieron un puesto relacionado con su área de estudio en un plazo de 12 meses. Además, el 83% de los graduados empleados afirman que las microcredenciales fueron clave para obtener su puesto.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 68% de los empleadores en México reportan dificultades para encontrar talento calificado en áreas de alta demanda como inteligencia artificial, computación en la nube, ciberseguridad y análisis de datos.

Los estudiantes prefieren credenciales con reconocimiento académico

Casi cuatro veces más estudiantes mexicanos afirman que es probable que obtengan una microcredencial con una recomendación de crédito formal (74%) que una sin ella (20%).

Casi seis de cada diez (59%) consideran que las microcredenciales creadas por la industria que cuentan para la obtención de un título son la mejor señal de rigor, relevancia y valor.

"A medida que la IA y las tecnologías emergentes siguen transformando el entorno laboral, los empleadores en México valoran cada vez más a los candidatos que pueden demostrar habilidades prácticas y listas para el trabajo desde el primer día", afirmó Marni Baker Stein, Directora de Contenido de Coursera. "Las microcredenciales se están convirtiendo en una forma cada vez más importante para que los estudiantes validen su experiencia en campos de rápido avance como la IA generativa, los datos y la computación en la nube, al tiempo que ayudan a los empleadores a identificar talento que pueda adaptarse rápidamente a las cambiantes necesidades del negocio".

Más de 780 campus en todo el mundo han adoptado Coursera for Campus para integrar Certificados Profesionales y otros cursos de universidades de renombre mundial y socios de la industria en sus planes de estudio.

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FUENTE Coursera