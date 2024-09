Curiosidades sobre habitaciones de hotel: Hoteles.com revela detalles fascinantes y peculiares del mundo de la hotelería

Objetos perdidos: una lagartija de mascota, un reloj de 124 millones de pesos y una llanta de auto son algunas de las cosas más raras que se olvidan en las habitaciones de hoteles en todo el mundo

Servicio a la habitación: una tina llena de agua Evian, pan tostado quemado, 2 kilos de plátano y un hot dog con caviar encabezan las órdenes de comida más extravagantes

Beneficios inesperados de hoteles: un jardín japonés de 400 años de antigüedad y un concierge experto en guitarras están entre las ventajas insospechadas en los hoteles

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Hoteles.com publica hoy su informe anual Curiosidades sobre habitaciones de hotel*, que revela sorprendentes historias y servicios de más de 400 socios hoteleros en el mundo. El informe de este año revela los sorprendentes artículos que olvidan los huéspedes, las órdenes de servicio a la habitación más extravagantes, los beneficios inesperados de hoteles y los servicios fuera de serie que los viajeros disfrutan actualmente.

Melanie Fish, vicepresidenta de relaciones públicas a nivel mundial de Hoteles.com, declaró: "Como dice nuestro nombre, en Hoteles.com sabemos todo sobre hoteles. Al pedir a los hoteles que revelaran los secretos de sus estancias más memorables, descubrimos que estas curiosidades sirvieron de inspiración para servicios disponibles hoy para los huéspedes. Desde concierges expertos en guitarras hasta sanadores de animales, los hoteles atienden todo tipo de solicitudes únicas de los viajeros que, con el tiempo, bien pueden volverse habituales. Con la app de Hoteles.com, puedes disfrutar de todo eso mientras acumulas recompensas y accedes a ventajas exclusivas en propiedades VIP Access".

Objetos perdidos: cuando las pertenencias se quedan en el viaje

El informe muestra cuáles son los artículos que más se olvidan, como ropa sucia, baterías portátiles, maquillaje y artículos de aseo personal. Sin embargo, las curiosidades de este año revelan una nueva lista de objetos perdidos fuera de lo común.

Lo más costoso: el personal de hotel encontró un Rolex, un bolso Hermès Birkin, y un reloj con un costo de 124 millones de pesos.

Por fortuna, los hoteles se están adaptando para ayudar a los huéspedes olvidadizos. Por ejemplo, en Viceroy Riviera Maya no hace falta llevar artículos de tocador, ya que cuentan con un concierge de jabones. Kimpton Vero Beach Hotel en colaboración con Anthropologie cuentan con el programa "Forgot it? We've got it!", con el que ofrecen a los viajeros una variedad de accesorios que pueden tomar prestados, como lentes de sol o bolsas de mano.

A pesar de tener opciones como las cajas de objetos perdidos, algunos empleados de hoteles han hecho todo lo posible para ayudar a los huéspedes a encontrar sus pertenencias. Uno de esos héroes manejó más de 160 kilómetros para devolver un pasaporte, otro corrió varias cuadras para devolver unos artículos antes de que zarpara un crucero y uno más viajó cuatro horas para entregar una maleta olvidada.

Servicio a la habitación: el arte de ordenar platillos fuera del menú

Lejos quedaron los días de ordenar un simple sandwich a la habitación. Por segundo año consecutivo, Hoteles.com comparte las órdenes de servicio a la habitación más singulares. Los pedidos más peculiares incluyen:

Una tina llena de Evian para bañar a un niño con el agua más pura.

Un menú antialérgico personalizado para una mascota, sin gluten, deslactosado, etc.

Pan tostado quemado.

Un hot dog con caviar.

Leche de cabra fresca.

2 kilos de plátano.

Chocar la mano con un miembro del equipo para garantizar que se entendió la orden de servicio a la habitación.

Los hoteles se adaptan cada día a estas raras órdenes de servicio a la habitación, como W Osaka que instaló el botón "Whatever/Whenever" para que sus huéspedes ordenen lo que quieran, cuando quieran. En Hospes Maricel & Spa en Palma de Mallorca, los huéspedes pueden ordenar servicios de belleza a la habitación, incluidos faciales y tratamientos de belleza con tecnología de punta.

Beneficios ocultos de los hoteles: ventajas inesperadas

Hoteles.com comparte información sobre los curiosos beneficios que los hoteles ofrecen para hacer de una estancia algo único.

Recorre un jardín de 400 años de antigüedad en Hotel New Otani Tokyo The Main.

Four Seasons Hotel Austin ofrece un exclusivo servicio de concierge de guitarras a la habitación para los huéspedes que quieran tocar una guitarra de alta calidad.

Sentinel Hotel, en Portland, ofrece servicio "Very Important Pets" para consentir a las mascotas con acceso a los mejores estilistas y servicio de acupuntura para animalitos estresados.

Villa Gallici Hôtel & Spa brinda una degustación de vinos personalizada en sus bodegas.

Los hoteleros también comparten sus expertos consejos para disfrutar al máximo de sus habitaciones, como solicitar una habitación de fumar para tener acceso a un balcón o pedir una en un piso más alto para tener más espacio y tranquilidad. Al hospedarse en propiedades VIP Access de Hoteles.com, los socios Hoteles.com Rewards Silver+ pueden acceder a aún más beneficios para mejorar su estancia, como:

Posibilidad de ascenso a una categoría superior de habitación.

Cupones de spa.

Desayuno incluido.

Alimentos y bebidas extra.

Haz clic aquí para obtener más información sobre el informe de Curiosidades sobre habitaciones de hotel. Visita nuestra sala de prensa para mantenerte al tanto de las novedades de las marcas de Expedia Group.

Notas para los editores

*Datos obtenidos de una encuesta enviada por Hoteles.com a socios hoteleros en Brasil, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, México, Noruega, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos con más de 400 respuestas.

