David Garza Salazar, Rector del Tec de Monterrey, será el próximo Presidente (Chair) de la Red Universitas 21 (U21)

En el ámbito académico, Universitas 21 (U21) es una de las redes internacionales con la mayor concentración de universidades miembros rankeadas en el Top100 mundial con el 65%, y el Top200 con el 86% (QS y THE). Impulsa el desarrollo de sus integrantes a través de la investigación, la innovación educativa y la experiencia estudiantil .

David Garza será el primer rector latinoamericano en ocupar este puesto, lo que subraya su relevancia y la de la institución, como actores significativos en el ámbito académico internacional.

MONTERREY, Mexico, 26 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- El Rector y Presidente Ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, David Garza Salazar, ha sido designado como el próximo Presidente (Chair) de Universitas 21 (U21), una destacada red global de universidades, a partir de mayo de 2025. Hoy asume el cargo de Vicepresidente como parte del proceso de transición en el liderazgo de dicha organización. Este hecho marca un hito relevante al ser el primer presidente latinoamericano en la historia de la red, lo que posiciona al Tec como un actor clave en el diálogo educativo global.

Fundada en 1997, Universitas 21 está integrada por 29 universidades de 19 países de Europa, Asia, América, África y Oceanía; el 65% de sus universidades miembros están rankeadas en el Top100 mundial y el 86% en el Top200 (QS y THE). Fomenta la excelencia y la colaboración en la educación superior a través de la investigación, la innovación educativa y la experiencia estudiantil, impactando a más de 1 millón de estudiantes y a 200,000 profesores y colaboradores en todo el mundo.

Este nombramiento fortalece la estrategia de internacionalización del Tec, al ser la única universidad mexicana en la red y una de las dos de América Latina. Proporciona a la institución una oportunidad única para robustecer la colaboración internacional y el intercambio de conocimientos con importantes universidades de todo el mundo, alineándose con sus aspiraciones de contar con más alianzas globales, colaborar en investigación con destacadas universidades y promover aún más la movilidad estudiantil.

"Me siento honrado y agradecido por haber sido elegido Presidente (Chair) de la Red Universitas 21 (U21). Es un gran privilegio representar, en el ámbito académico internacional, no sólo al Tec sino a México. Estoy convencido de la relevancia de las relaciones internacionales y el espíritu de cooperación entre universidades, la colaboración en educación e investigación y la movilidad de estudiantes y profesores", expresó el rector Garza.

Enfatizó la importancia de la calidad académica del Tec, reconocida internacionalmente, las alianzas estratégicas con universidades de prestigio en todo el mundo, la alta movilidad estudiantil y las experiencias laborales internacionales de sus egresados, con más del 45% de EXATEC que han trabajado en el extranjero, factores que sin duda, han contribuido al posicionamiento global de la institución.

La reunión anual de rectores de U21 en Hong Kong, con el tema "Universidades Globales y la Fuerza Laboral del Futuro", reunió a rectores y destacados representantes de las 29 universidades de la red. El evento proporcionó una plataforma para discutir temas urgentes, abordar desafíos futuros en la educación superior y destacar logros.

La designación de Garza como miembro del Consejo (Steering Committee) de U21 en 2022, seguida de su elección como Presidente en 2023, refleja el compromiso de largo plazo del Tec con la internacionalización, lo cual ha contribuido a su sólida posición global, reflejada en diversos rankings, incluida su clasificación en el THE Global University Employability Ranking, donde ocupa el puesto 78 a nivel mundial y el #1 en América Latina en la opinión de empleadores de todo el mundo sobre sus egresados.

El Tec, representado por el rector Garza Salazar, es miembro del Consejo de destacadas organizaciones como la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), la Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC) y Universitas 21 (U21). Cuenta con convenios de investigación con mas de 10 instituciones y universidades Top200 del mundo y alrededor del 50% de sus publicaciones científicas se realiza con colaboraciones internacionales. Cada año, más de 7,000 de sus estudiantes participan en intercambios internacionales, lo que lo convierte en una de las universidades con mayor movilidad estudiantil en el mundo.

Los programas de U21 en investigación, innovación educativa y experiencia estudiantil, como la Competencia Global 3MT®, el programa de Impacto Real en la Sociedad y el Medio Ambiente y el Programa para el Desarrollo de Investigadores Jóvenes, por mencionar algunos, fomentan la colaboración y destacan logros académicos y estudiantiles.El Tec participa activamente en los programas de U21, incluido el Premio a la Excelencia Docente, RISE y Líderes del Futuro, entre otros.

Acerca del Tecnológico de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey es una universidad privada y sin fines de lucro, reconocida por su excelencia académica, innovación educativa y visión global. Con presencia en 32 municipios de 20 estados de México, cuenta con una matrícula de 62 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, así como más de 27 mil de preparatoria. Acreditada por la SACSCOC desde 1950, se ubica en el puesto 184 del QS World University Rankings 2024 (#29 entre universidades privadas del mundo) y en la posición 4 en América Latina según el THE Latin America University Rankings 2023. Destaca también en empleabilidad global y programas de emprendimiento, siendo parte de redes internacionales como APRU, U21 y WUN.

