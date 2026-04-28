De Medio Oriente a América Latina: cómo Beyond ONE opera Virgin Mobile para 7 millones de clientes

Lo que la relación de largo plazo de Beyond ONE con Virgin Mobile revela sobre el operador detrás de la marca.

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En el mundo de las telecomunicaciones, conseguir una licencia de marca es fácil. La confianza es otra cosa. Se construye con años de ejecución, con la disciplina de proteger el valor de una marca en mercados muy distintos a su lugar de origen y con la capacidad de adaptarla a las expectativas cambiantes de los clientes sin perder aquello que la hizo valiosa desde el principio.

Beyond ONE ha estado haciendo exactamente eso con Virgin Mobile en dos de las regiones de telecomunicaciones más dinámicas del planeta.

Una relación construida a lo largo de décadas

La presencia de Virgin en Medio Oriente y África antecede a la forma actual de Beyond ONE. La relación comercial se remonta a más de una década, cuando Virgin Mobile entró a la región y se posicionó como una marca de consumo distintiva, con un enfoque digital, en mercados dominados por operadores tradicionales.

Cuando Beyond ONE asumió el negocio de Virgin Mobile MEA en 2022, no estaba adquiriendo un activo en dificultades. Estaba profundizando una relación que el propio Virgin Group describió, en el momento de la transacción, como un compromiso de inversión de largo plazo. Ese matiz importa. Señala que no se trató de una venta por estrés financiero ni de una marca desechada. Fue una evolución estructurada de una alianza operativa en la que había confianza.

"Beyond ONE es un socio de confianza para Virgin Mobile. No es solo una afirmación. Se refleja en el hecho de que Virgin sigue confiándonos su marca en distintas regiones" dijo Markus Tagger, Group Chief Executive Officer de Beyond One.

En 2023, Beyond ONE extendió esa administración a América Latina con la adquisición de las operaciones de Virgin Mobile en LATAM, ampliando su presencia en mercados donde Virgin Mobile opera desde 2012, cuando lanzó por primera vez en Chile, seguido de Colombia en 2013 y México en 2014.

Operar a gran escala en siete mercados

Hoy, Beyond ONE atiende a 7 millones de suscriptores en siete países. Ese número importa no solo por su tamaño, sino por lo que representa a nivel operativo. Cada uno de esos suscriptores es un cliente cuya experiencia está moldeada por las decisiones que toma Beyond ONE: sobre precios, atención al cliente, acceso digital y la manera en que la marca Virgin aparece en su vida diaria.

Escalar una marca de telecomunicaciones para consumidores en mercados con diferentes entornos regulatorios, distintos socios de red y expectativas diversas de los clientes es realmente complejo. Requiere consistencia operativa, flexibilidad comercial y una comprensión clara de lo que una marca significa para los clientes en cada contexto específico.

Qué significa realmente administrar una marca

En telecomunicaciones, la administración de una marca no es una función de marketing. Es una disciplina operativa. Significa asegurar que los valores que proyecta una marca: calidad, transparencia, servicio centrado en el cliente, estén respaldados por la infraestructura y los procesos que hacen reales esas promesas.

Para Beyond ONE, eso ha significado invertir en modelos de servicio digital-first. En marzo de 2026, Virgin Mobile lanzó en México y Colombia lo que la compañía describió como una estrategia Digital First, marcando un cambio estructural para dejar atrás la dependencia de canales físicos y moverse hacia un modelo en el que los clientes pueden administrar todos los aspectos de su relación con la marca de forma digital, sin filas, sin fricciones y sin la carga de arquitecturas de servicio heredadas.

El lanzamiento generó atención inmediata en medios de negocios y tecnología de toda LATAM. La respuesta de los clientes fue uniformemente positiva. Y, más importante aún, demostró que Beyond ONE no solo está manteniendo viva la marca Virgin: la está evolucionando activamente de maneras que importan para el consumidor moderno.

Por qué esto importa para la industria

La relación entre Beyond ONE y Virgin vale la pena entenderla como un modelo, no solo como un dato de negocio. Las marcas de consumo reconocidas a nivel global son cada vez más selectivas con los operadores en quienes confían para representarlas en mercados competitivos. Los criterios ya no se limitan al alcance o a la calidad de la red. También se trata de si el operador puede proteger el posicionamiento de la marca mientras se adapta constantemente a los cambios del mercado y a las demandas de los clientes.

El historial de Beyond ONE sugiere que ha encontrado la manera de hacer ambas cosas. En mercados tan distintos como Arabia Saudita y Colombia, la empresa ha mantenido la consistencia de marca mientras se adapta a realidades comerciales locales. Esa es una capacidad que toma tiempo desarrollar, y es una que Virgin sigue reconociendo.

El siguiente capítulo de esa relación implica una integración digital más profunda, mientras Beyond ONE trabaja para posicionar a Virgin Mobile como una marca de consumo verdaderamente impulsada por plataforma, en lugar de un operador móvil tradicional con un logotipo reconocible. En un mercado cada vez más marcado por las superapps y los servicios integrados, esa evolución no es opcional. Es la condición para seguir siendo relevante.

La confianza, en esta industria, es el único activo de marca que no se puede adquirir. Todo lo demás se puede licenciar, empaquetar y lanzar. La confianza tiene que demostrarse, con el tiempo, a través de la ejecución.

Acerca de Beyond ONE | beyondone.com

Beyond ONE es una empresa global de conectividad digital que simplifica la vida de las personas a través de tecnología centrada en el ser humano. Con operaciones en Medio Oriente, África y América Latina, Beyond ONE atiende a 6.5 millones de suscriptores en 7 países.

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FUENTE Beyond ONE