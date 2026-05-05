El poder de las alianzas: Cómo Beyond ONE conquistó a 7 millones de usuarios globales de la mano de los gigantes de las telecomunicaciones

La compañía global de conectividad digital consolida su modelo operativo (MVNO) apoyándose en la infraestructura de líderes como stc, Vodafone, Telefónica y Tigo.

Más allá de evitar costos de infraestructura, el modelo de Beyond ONE demuestra que la agilidad comercial y las alianzas de largo plazo son la clave en mercados saturados.

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En telecomunicaciones, la reputación se construye con la calidad de las relaciones operativas que una empresa mantiene: con los dueños de la red cuya infraestructura hace posible el servicio, con los reguladores que establecen las reglas del juego y con los consumidores que eligen una marca en un mercado saturado.

Los socios con los que trabaja Beyond ONE no son un elemento accesorio en su historia. Son el centro de ella.

La relación con STC en Arabia Saudita

En Arabia Saudita, Virgin Mobile KSA opera sobre la infraestructura de red de STC. Esa relación comercial tiene raíces que se remontan a 2014, cuando se estableció por primera vez el acuerdo MVNO, y fue extendida en 2022, una señal de confianza continua en la alianza por ambas partes.

La relevancia de esa relación se entiende mejor al considerar la posición de STC en el mercado regional. La compañía reportó ingresos por SAR 77.8 mil millones y un EBITDA de SAR 24.5 mil millones durante el año fiscal 2025. No son cifras de un operador de nicho. STC es una de las empresas de telecomunicaciones más importantes de Medio Oriente, y su infraestructura sostiene gran parte de la economía digital en el Reino.

Para Beyond ONE, operar dentro de ese ecosistema no es solo un acuerdo comercial. Es una prueba de credibilidad. Los grandes operadores sofisticados, con inversiones de infraestructura significativas, no extienden relaciones MVNO de largo plazo con socios en quienes no confían para representar la calidad de su red y proteger sus intereses comerciales.

Vodafone Oman y la alianza con Friendi Mobile

En Omán, Beyond ONE opera a través de Friendi Mobile, y la alianza de red de largo plazo de la compañía con Vodafone Oman es una de las demostraciones más claras de su escala operativa. Los reportes públicos confirman que Friendi Mobile firmó un acuerdo de red de largo plazo con Vodafone Oman que implicó la migración de 800,000 clientes, una tarea técnicamente compleja y comercialmente sensible que requiere precisión operativa y una colaboración profunda entre ambas partes.

La escala de Vodafone Group ofrece aquí un contexto útil. El grupo reportó ingresos por €37.4 mil millones y atiende a 310 millones de clientes móviles a nivel global. Asociarse con una entidad de Vodafone, en cualquier mercado, implica cumplir con estándares comerciales y técnicos establecidos por uno de los grupos de telecomunicaciones más consolidados del mundo.

Los socios fuertes no solo suman reputación. También fijan el nivel de desempeño que un operador debe alcanzar y mantener.

El ecosistema de América Latina

Las operaciones de Beyond ONE en LATAM forman parte de un ecosistema marcado por algunos de los grupos de telecomunicaciones más grandes del mundo, y en dos de sus tres mercados clave, la compañía mantiene una relación operativa directa con esos grupos.

En México, Virgin Mobile opera sobre la red de Movistar, lo que convierte a Telefónica en un socio estratégico clave en el mercado más grande de Beyond ONE en LATAM. Telefónica sigue siendo uno de los operadores más relevantes de la región, con ingresos grupales de €35.1 mil millones en el 2025. En México específicamente, la compañía reportó ingresos por €1.127 mil millones y 21.7 millones de accesos en el mismo periodo. Operar una marca móvil con enfoque digital sobre esa infraestructura, y competir eficazmente dentro de ella, requiere sofisticación comercial, madurez en integración técnica y la capacidad de moverse más rápido que los gigantes de infraestructura, respetando al mismo tiempo los marcos comerciales que éstos han establecido.

En Colombia y Chile, Beyond ONE opera a través de una relación de largo plazo con Tigo, la marca bajo la cual Millicom opera en América Latina. Tigo es uno de los operadores móviles más importantes en ambos mercados, con decenas de millones de clientes en nueve países de la región. Para Beyond ONE, la relación con Tigo proporciona la base de red para sus operaciones de Virgin Mobile en dos de los mercados comerciales más activos de la región, y representa el tipo de relación seria, multi-mercado y de gran escala de la que dependen los MVNOs con operación real.

Lo que señala la calidad de los socios

Hoy, Beyond ONE atiende a 7 millones de suscriptores en siete países. Esa escala, alcanzada a través de modelos MVNO y de alianzas, en lugar de propiedad de infraestructura, refleja la capacidad de la compañía para generar valor operativo dentro de ecosistemas complejos de socios.

La lógica del modelo MVNO, en su mejor versión, no se trata de evitar el costo de infraestructura. Se trata de concentrar la capacidad donde realmente importa: en la experiencia del cliente, la gestión de marca, la entrega de servicios digitales y la agilidad comercial. Entonces, la pregunta de infraestructura es: ¿puedes encontrar y mantener las relaciones correctas dentro del ecosistema para hacer que ese modelo funcione a escala?

La trayectoria de socios de Beyond ONE sugiere que sí. En Medio Oriente, la compañía opera sobre la red de STC en Arabia Saudita, una relación que comenzó en 2014 y se extendió en 2022, y a través de un acuerdo de largo plazo con Vodafone Oman que implicó migrar a 800,000 clientes. En América Latina, el panorama es igual de sólido: Telefónica como socio de red en México y Tigo como socio de red en Colombia y Chile. No son acuerdos por conveniencia. Son relaciones comerciales de largo plazo con tres de los operadores de telecomunicaciones más relevantes en sus respectivas regiones.

Esa no es una capacidad que aparezca de la noche a la mañana. Es el resultado de años de ejecución operativa, disciplina comercial y la credibilidad acumulada de ser un operador en el que los socios pueden confiar, en mercados, entornos regulatorios y contextos comerciales muy distintos, al mismo tiempo.

Acerca de Beyond ONE | beyondone.com

Beyond ONE es una empresa global de conectividad digital que simplifica la vida de las personas a través de tecnología centrada en el ser humano. Con operaciones en Medio Oriente, África y América Latina, Beyond ONE atiende a 7 millones de suscriptores en 7 países.

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Viridiana García

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FUENTE Beyond ONE