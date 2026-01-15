De Tulum al Mundo: IQOS Curious X ZAMNA inician un viaje global de experiencias musicales para inspirar la transición hacia un futuro sin humo

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La edición 2026 del icónico festival ZAMNA, en Tulum, marca el lanzamiento oficial de la colaboración con IQOS, el sistema de calentamiento de tabaco líder en el mundo, a través de su plataforma IQOS Curious X, inaugurando un nuevo estándar para los eventos musicales a nivel global. En el lugar de nacimiento de ZAMNA, durante el primer festival de esta asociación global se ofrecieron experiencias inmersivas y libres de humo, donde la innovación se encuentra con el sonido, marcando la pauta para los momentos futuros a nivel mundial, beat tras beat.

En línea con la misión de Philip Morris International de hacer que los cigarros sean cosa del pasado, y para celebrar el constante crecimiento de la comunidad de consumidores de IQOS; la cual cuenta con más de 34 millones de usuarios en todo el mundo, incluyendo a más de 140 mil en México; IQOS se enorgullece de anunciar su colaboración con ZAMNA.

Una colaboración dedicada a impulsar una cultura libre de humo, un compromiso compartido para inspirar un cambio positivo y ofrecer experiencias inesperadas para los adultos consumidores de nicotina, en la intersección entre la música y la innovación.

"Creo que festivales como ZAMNA son espacios donde ocurre el diálogo y donde el cambio positivo puede realmente echar raíces. Para nosotros en IQOS Curious X, esta alianza es muy importante porque nos permite conectar con una audiencia mucho más amplia de fumadores adultos y usuarios de nicotina de lo que podríamos alcanzar por nuestra cuenta. Al unir fuerzas, no solo estamos compartiendo experiencias, sino que también estamos ayudando a acelerar la transición hacia un futuro libre de humo", dijo Leonardo de Alencar, director de Productos Libres de Humo de Philip Morris México.

"Esta trayectoria es la prueba de que cuando te niegas a seguir el guion, puedes convertir un festival en un catalizador global para la creatividad, la conexión y el cambio real", agregó Javier Bergaz, director global de Desarrollo de Negocios de ZAMNA. ZAMNA ha establecido un nuevo estándar en entretenimiento, elevando el listón para las experiencias de música inmersivas, mientras que IQOS ha desafiado el status quo siendo pionero en mejores alternativas al cigarro. Este primer momento en Tulum sienta las bases para una serie de eventos a lo largo de 2026 en todo el mundo y más allá.

La temporada 2026 de ZAMNA Tulum ofreció momentos memorables como el show en vivo de Año Nuevo a cargo del productor italiano y cofundador de Afterlife, MRAK, el ícono global David Guetta, así como una presentación ante audiencia récord por parte de los australianos Rufus Du Sol en un inolvidable DJ set, además del esperado espectáculo The Kould del colectivo berlinés Keinemusik seguido del show X del duo Adriatique y el cierre a cargo del ícono sudafricano Black Coffee.

"Nuestra trayectoria es más que un nuevo capítulo; es un nuevo horizonte. Abracémoslo con audacia, creatividad y orgullo. Juntos, queremos invitar e inspirar a los fumadores adultos en México y en toda América Latina a realizar un cambio significativo en sus vidas. Y como el nuevo año acaba de comenzar, es un momento para cumplir propósitos, como elegir dejar los cigarros atrás", concluyó Leonardo de Alencar.

El sistema IQOS calienta el tabaco en lugar de quemarlo, lo que reduce significativamente la producción de sustancias químicas nocivas y la exposición de los usuarios a ellas, al tiempo que mantiene el sabor auténtico del tabaco y el ritual de fumar, para maximizar la transición completa y definitiva lejos de los cigarros.

Para los fumadores adultos y los usuarios de productos de nicotina que buscan más información sobre alternativas libres de humo a los cigarros, visiten https://iqos.com.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: IQOS no está exento de riesgos y proporciona nicotina, que es adictiva. Solo para uso de adultos.

Philip Morris International: Un Campeón Global Libre de Humo

Philip Morris International es una empresa internacional líder en bienes de consumo, que ofrece activamente un futuro libre de humo y evoluciona su portafolio a largo plazo para incluir productos fuera del sector del tabaco y la nicotina. La cartera actual de productos de la compañía consiste principalmente en cigarros y productos libres de humo, incluidos productos de tabaco calentado, bolsitas de nicotina y productos de vapeo electrónico. Nuestros productos libres de humo están disponibles para la venta en 100 mercados. A partir del 30 de junio de 2025, PMI estima que fueron utilizados por más de 41 millones de consumidores en edad legal en todo el mundo, muchos de los cuales se han alejado de los cigarros o han reducido significativamente su consumo. El negocio libre de humo representó el 41% de los ingresos netos totales de PMI en los primeros nueve meses de 2025. Desde 2008, PMI ha invertido más de $14 mil millones para desarrollar, fundamentar científicamente y comercializar productos innovadores libres de humo para adultos que de otra manera continuarían fumando, con el objetivo de poner fin por completo a la venta de cigarros. Esto incluye la creación de capacidades de evaluación científica de clase mundial, especialmente en las áreas de toxicología de sistemas preclínicos, investigación clínica y conductual, así como estudios posteriores al mercado. Tras una sólida revisión basada en la ciencia, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ha autorizado la comercialización del snus General de Swedish Match y las bolsitas de nicotina ZYN, así como versiones de los dispositivos y consumibles IQOS de PMI, las primeras autorizaciones de este tipo en sus respectivas categorías. Versiones de los dispositivos y consumibles IQOS y el snus General también obtuvieron las primeras autorizaciones de Producto de Tabaco de Riesgo Modificado (MRTP) por parte de la FDA. Con una sólida base y una experiencia significativa en ciencias de la vida, PMI tiene una ambición a largo plazo de expandirse a áreas de bienestar y atención médica y tiene como objetivo mejorar la vida a través de la prestación de experiencias de salud fluidas. Las referencias a "PMI", "nosotros", "nuestro" y "nos" significan Philip Morris International Inc. y sus subsidiarias. Para más información, por favor visite.

www.pmi.com y www.pmiscience.com.

