Del asfalto a los Alpes: cómo los atletas paralímpicos de Brasil redefinieron los deportes invernales al recibir apoyo como parte del equipo de TCL

BRASILIA, Brasil, 26 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Para entender realmente lo que lograron Cristian Ribera y Aline Rocha en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, tenemos que analizar el terreno en el que entrenaron. Una pista: no es nieve.

(De izquierda a derecha: Cristian Ribera y Aline Rocha) (PRNewsfoto/TCL)

Ribera (23 años) hizo historia recientemente al asegurar la medalla de plata en la prueba masculina de sprint sentado en el esquí de fondo, con lo cual se convirtió en el primer atleta sudamericano en llegar al podio de los Juegos Paralímpicos de Inviernos. Rocha se ubicó en un impresionante 5.º puesto en la prueba femenina de sprint sentado y con ello estableció un nuevo estándar para las mujeres brasileñas.

Detrás de su éxito estuvo TCL, el patrocinador mundial de los juegos olímpicos y paralímpicos en la categoría de equipos audiovisuales del hogar y electrodomésticos, que apoyó a Ribera y a Rocha como integrantes del equipo de TCL. En la alineación se incluyen otros atletas de renombre mundial como Eileen Gu, esquiadora de estilo libre, y Ayumu Hirano, snowboarder. Cada uno encarna la voluntad de superar los límites, y refleja el propio compromiso de TCL de empoderar a las personas para que alcancen la grandeza en sus propias vidas.

Para Ribera y Rocha, el camino a la grandeza no comenzó en las cimas nevadas, sino en el asfalto ardiente de su tierra.

"En Brasil, entrenamos con esquís sobre ruedas, que se usan ampliamente en Europa durante el verano", comentó Ribera. "Durante casi todo el año entrenamos en asfalto, y es muy parecido a lo que hacemos en la nieve. Para que tenga una idea, el año pasado recorrí alrededor de 5.000 kilómetros como parte de mi entrenamiento. Por lo que entrenamos bastante para que al llegar a la nieve estemos listos para desempeñarnos y adaptarnos rápidamente".

Trasladar a la nieve esa potencia bruta de la tierra seca constituye un enorme impacto para el sistema. En el pavimento, los atletas utilizan sus bastones solo para impulsarse. En la nieve, el equipamiento es hipersensible, y se requiere un acto de equilibrio que se consigue dominar luego de años de práctica y moretones.

Y por otra parte, está el entorno. Cuando Ribera llegó en diciembre de 2016 a las zonas nevadas suecas para entrenar, el invierno nórdico le provocó un impactante choque cultural.

"Recuerdo mi primera sesión de entrenamiento: eran alrededor de las 2:30 o las 3:00 de la tarde, y ya era de noche", recuerda Ribera. "Fue muy extraño para mí porque en Brasil, durante el verano, tenemos luz solar hasta cerca de las 7:00 h. Fue una experiencia sumamente distinta, pero muy buena".

La iniciación de Rocha fue aún más dura. En su primer evento internacional en Ucrania, las temperaturas descendieron hasta -28°C. Chocó en varias ocasiones, luchando en condiciones que eran completamente ajenas a sus orígenes. Pero de todas formas consiguió cruzar la meta y abrir las puertas para que otros atletas paralímpicos de Brasil llegaran a los Juegos Paralímpicos de Invierno.

Antes de Milano Cortina 2026, ambos atletas recibieron un gran impulso cuando TCL, una de las principales empresas de tecnología a nivel mundial, se ofreció a patrocinarlos. La decisión formó parte del apoyo de la marca para mejorar la manera en que las personas disfrutaban de los juegos olímpicos y paralímpicos. Esto incluyó proporcionar conocimientos especializados y equipos para el Centro Internacional de Transmisión con el fin de facilitar una experiencia de transmisión y visualización ininterrumpidas, y también electrodomésticos, como lavadoras, para mejorar el confort de la Villa Olímpica. TCL incluso preparó un conjunto de televisores probados para resistir las difíciles condiciones del evento y que los atletas pudieran comunicarse con sus seres queridos después de cada prueba, como parte del "Momento del atleta".

El patrocinio constituyó una inusual victoria en un deporte en el que los atletas usualmente invierten mucho tiempo simplemente buscando financiamiento.

"Cuando TCL me contactó por Instagram, hasta llegué a pensar que podría ser falso", expresó Ribera. "Pero cuando me di cuenta de que era real, me puse muy contento. Fue la primera marca importante en contactarnos. Recibir ese apoyo un año antes de Milano Cortina 2026 nos motivó aún más, y nos mostró que nuestro trabajo y nuestros resultados estaban siendo reconocidos".

Si bien la tecnología de consumo no hace que los deslizamientos del sprint sentado usando estructuras de fibra de carbono se realicen más rápido, el apoyo de la marca cambió radicalmente la manera en que trabajaban los atletas a diario.

"Los televisores mini LED de pantalla grande de TCL, con su increíble claridad, contribuyeron a que pudiéramos ver nuestras sesiones de entrenamiento y analizar nuestras técnicas para identificar los puntos en los que podíamos mejorar", explica Ribera. Los electrodomésticos de uso práctico como los aires acondicionados, refrigeradores, lavadoras, secadoras y mucho más de TCL, han ayudado a los atletas a optimizar sus rutinas domésticas para enfocarse en su entrenamiento. Sin embargo, más que los equipos, lo que realmente los impulsó al éxito fue el estímulo psicológico. "El impacto mental es muy fuerte, porque ahora podemos decir que somos colaboradores de TCL. Eso hace la diferencia. Contamos con el apoyo de un gran equipo".

Tener a una marca importante como apoyo se relaciona directamente con la misión de TCL de "Inspirar la grandeza", un principio que ya honran ambos atletas. Rocha ya no piensa en su vida como "un antes y un después del accidente que la puso en silla de ruedas"; sino en "un antes y un después del deporte". El deporte le dio independencia, la oportunidad de viajar por el mundo y una poderosa plataforma.

Ahora ella transmite esa plataforma. Luego de ver a Rocha y Ribera competir, una niña de 12 años en Brasil decidió recientemente intentar practicar deportes en silla de ruedas. Para ayudarla a comenzar, el esposo y entrenador de Rocha está restaurando la primera silla de carreras de Rocha para que la niña pueda usarla.

"Lo más importante es mostrarles a otros niños y a otras personas que podemos hacer lo que queramos", afirmó Ribera. "Solo porque estemos en una silla de ruedas no significa que no podamos lograr nuestros sueños. La primera gran batalla es creer que podemos hacerlo".

Luego de haber conseguido desempeños históricos en Milán, ninguno de los dos atletas se tomará un descanso. Junto a TCL, ya se preparan con vistas a los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028 en deportes en silla de ruedas, mientras se mantienen firmemente con la mente puesta en el próximo ciclo invernal.

"En 2030", promete Ribera, "vamos por muchas más medallas".

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FUENTE TCL