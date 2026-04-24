TCL Industries organiza la Conferencia Global de Socios 2026, presentando su última hoja de ruta y estrategia de innovación mientras atraviesa un fuerte crecimiento

El encuentro reunió a cerca de 500 participantes de 49 mercados y destacó avances en Mini LED, inteligencia artificial y expansión internacional

SÃO PAULO, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- TCL, líder mundial en electrónica de consumo y la marca número 1 del mundo en Mini LED y televisores ultragrandes1, ha acogido hoy la Conferencia Global Partners de TCL Industries 2026 (GPC 2026) en Shenzhen. Celebrada bajo el lema "Pioneros para la Grandeza", la reunión bienal reunió a casi 500 cuentas clave, socios estratégicos y líderes del sector de 49 mercados para repasar dos años de crecimiento sostenido, mientras exploraban la próxima ola de innovación y reforzaban un compromiso compartido con la colaboración a largo plazo.

En un contexto de transformación industrial acelerada y cambios en el mercado global, TCL Industries también expuso su visión estratégica para continuar trabajando con socios globales para liderar con el valor de la marca, mejorar la eficiencia en sus operaciones globales y construir un ecosistema más inteligente y conectado para los consumidores de todo el mundo.

Construir valor a través de la innovación y excelencia en el producto

En GPC 2026, TCL Industries compartió la última hoja de ruta, innovaciones tecnológicas y estrategias de producto y de canal diseñadas para llevar a la empresa y a sus socios hacia esta visión de futuro.

Durante la conferencia se ofreció una amplia muestra de innovaciones de producto que abrió camino hacia una nueva generación de vida inteligente:

El televisor X11L SQD-Mini LED —el primer televisor insignia del mundo con tecnología LED SQD-Mini.

—el primer televisor insignia del mundo con tecnología LED SQD-Mini. El aire acondicionado TCL FreshIN 3.0 Ultra —usa IA para evaluar la calidad de sueño y mejorar la calidad del sueño profundo.

—usa IA para evaluar la calidad de sueño y mejorar la calidad del sueño profundo. El refrigerador TCL TwinMag Prime Fresh Series —mejora la conservación de alimentos, la higiene, la eficiencia del espacio y la energía para una vida fresca y sin esfuerzo.

—mejora la conservación de alimentos, la higiene, la eficiencia del espacio y la energía para una vida fresca y sin esfuerzo. La torre TCL AI SuperDrum ® Wash & Dry Tower —que ofrece una experiencia de lavandería más inteligente y sencilla para hogares modernos.

—que ofrece una experiencia de lavandería más inteligente y sencilla para hogares modernos. Gafas TCL RayNeo AR —que aporta experiencias audiovisuales excepcionales tanto para el trabajo como para aplicaciones comerciales.

—que aporta experiencias audiovisuales excepcionales tanto para el trabajo como para aplicaciones comerciales. Tecnología fotovoltaica TCL—que provee soluciones energéticas tanto para la casa como para aplicaciones comerciales.

Desde el establecimiento de tecnologías de visualización completamente nuevas hasta el desarrollo de dispositivos inteligentes más cómodos e intuitivos, los productos muestran cómo TCL Industries continúa redefiniendo los estándares en una amplia gama de categorías a través de la excelencia del producto. En particular, el éxito continuo de la compañía en el mercado de gama media a alta es resultado de inversiones importantes en I&D centrada en el usuario, con foco en desarrollar innovaciones que responden a necesidades reales de los consumidores. Centrada en innovaciones en calidad de pantalla, IA y rendimiento energético, TCL Industries ha invertido significativamente en I&D en los últimos tres años, resultando en el liderazgo global en varias tecnologías clave. TCL fue la primera empresa en introducir y producir en masa la tecnología Mini LED y sigue manteniendo su posición a la vanguardia de la tecnología de pantalla de alta gama gracias a innovaciones como los SQD-Mini LED.

Además, en marzo de 2026, TCL Electronics Holdings Limited y Sony Corporation anunciaron un acuerdo legalmente vinculante y definitivo para una asociación estratégica en el rubro del entretenimiento doméstico. Bajo la figura de una joint venture recién establecido, las empresas colaborarán para crear productos innovadores que cumplan con las expectativas de los clientes de todo el mundo y logren un crecimiento empresarial adicional mediante una excelencia operativa sobresaliente.

El impulso estratégico de TCL hacia el segmento de gama media a alta ha dado resultados sólidos para la empresa. Por categoría, TCL mantuvo su posición como la segunda marca de televisores más importante del mundo2, y el segundo exportador mundial de aires acondicionados3, con envíos de estos últimos que alcanzaron los 20 millones de unidades. La empresa también registró su decimosexto año consecutivo como el mayor exportador mundial de frigoríficos en 20254.

Además de estos bastiones tradicionales, TCL sigue avanzando hacia segmentos emergentes. En el tercer trimestre de 2025, TCL fue la marca líder mundial en cuanto a envíos de gafas inteligentes con realidad aumentada5, mientras que las ganancias derivada de productos fotovoltaicos aumentó 63,6% en 20256.

La localización centrada en el consumidor impulsa el crecimiento global

Detrás del crecimiento global sostenido de TCL hay una estrategia de expansión que enfatiza una localización efectiva mediante la creación de cadenas de valor locales e inversión en recursos locales. Actualmente, la empresa opera una cadena de suministro vertical altamente integrada, que incluye 25 centros de investigación y desarrollo, 7 laboratorios conjuntos y 21 bases de fabricación en todo el mundo. En conjunto, esta red permite a la empresa responder mejor y atender las necesidades del mercado local, al tiempo que apoya el desarrollo económico e industrial local.

Junto a las operaciones físicas localizadas, los esfuerzos de marketing localizados han permitido también a la marca conectar mejor con consumidores locales. En particular, la inversión de la compañía en marketing deportivo ha demostrado ser un avance para construir confianza a largo plazo con consumidores de todo el mundo. En 2025, TCL se convirtió en el Socio Olímpico y Paralímpico Mundial Oficial en la categoría de Equipos Audiovisuales Domésticos y Aplicaciones para el Hogar, uniéndose a otras franquicias y organizaciones deportivas, incluyendo FIBA y la NFL, que refuerzan aún más la influencia global de la marca de la compañía.

La colaboración global fortalece el éxito a largo plazo

A través de una expansión global continua con operaciones cada vez más localizadas, TCL está construyendo una presencia global más fuerte que permite a la empresa y a sus socios mantenerse más resilientes ante incertidumbres externas. Dentro de los próximos cinco años, la empresa espera operar aproximadamente 80.000 tiendas en todo el mundo y una red de servicios que cubra 7.000 ubicaciones, lo que le permitirá llegar a más consumidores en más lugares que nunca.

"TCL está plenamente comprometida con nuestro éxito compartido", dijo Du Juan, CEO de TCL Industries. "Nuestro lema para la GPC de este año, 'Pioneros para la Grandeza' es una declaración segura sobre nuestra visión del futuro. Sustentando este optimismo se encuentran tres verdades simples: que crear valor nos capacita para sobrevivir a cualquier ciclo de mercado; que la integridad es la base de las asociaciones duraderas; y que el crecimiento compartido es lo que, en última instancia, nos llevará hacia adelante".

Acerca de TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y líder en la industria televisiva global. Actualmente, TCL opera en más de 160 mercados de todo el mundo. La empresa se especializa en la investigación, desarrollo y fabricación de productos electrónicos de consumo que van desde televisores, audio, electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y más. Visita la página web de TCL en https://www.tcl.com.

1 Omdia, 2025.

2 Envío global de televisores por marca en 2025 según Omdia.

3 Clasificaciones globales de envíos de módulos fotovoltaicos según InfoLink 2025

4 ChinaIOL.

5 CINNO Research.

6 Resultados Anuales 2025 TCL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED.

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FUENTE TCL