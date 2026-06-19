Del rugido de la Fórmula 1® a un himno global: Alan Walker y STING Energy® llevan el sonido de la F1® a otro nivel

"The Sting Within Me" debutó en vivo durante el fin de semana del Fórmula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026

Creada e inspirada a partir de sonidos reales de la Fórmula 1 ® , la canción transforma la adrenalina de un fin de semana de carrera en un himno global para una nueva generación de aficionados, impulsando momentos de alta energía para personas en todo el mundo.





De un descubrimiento viral en internet a un debut en vivo en uno de los escenarios más importantes del automovilismo, "The Sting Within Me" marca el momento en que STING Energy® utilizó los sonidos de la Fórmula 1 para convertirse en un himno global para aficionados de todo el mundo.

MEXICO, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- ¿A qué suena la Fórmula 1®? Esa pregunta está en el corazón de "The Sting Within Me", una nueva canción de alta energía creada por Alan Walker y STING Energy® (facilitada y curada por Warner Music India), inspirada en el sonido, la velocidad y la emoción de la Fórmula 1. La canción debutó en vivo durante el fin de semana del Gran Premio de Barcelona frente a miles de aficionados, reuniendo a la Fórmula 1, al DJ global Alan Walker y a una nueva generación de fans.

Photo credit: Sting

Esto no fue solo una colaboración entre la música y el automovilismo. Fue la culminación de una idea que ya estaba ganando impulso en internet: que el rugido de un motor de Fórmula 1 suena sorprendentemente parecido a una palabra: "Stinggg". Para Alan Walker, el proyecto unió dos mundos que durante mucho tiempo han alimentado sus pasiones más allá de la música: el automovilismo y las bebidas energéticas. Fanático de toda la vida de las carreras y de los videojuegos de carreras, vio esta colaboración como una oportunidad para canalizar la emoción, la intensidad y la adrenalina de la Fórmula 1 en una producción original de Alan Walker diseñada para los aficionados tanto dentro como fuera del circuito. Inspirándose en el rugido de los motores y en la atmósfera de un fin de semana de carrera, Walker transformó esa experiencia en una canción construida alrededor de la tensión, la anticipación y la liberación que definen este deporte. Y todo comenzó con un sonido que internet simplemente no pudo dejar de escuchar.

Inspirado por la creciente sinergia entre la música electrónica y la afición por la Fórmula 1, Alan Walker abordó el reto de crear un himno contemporáneo para las carreras desde su propia perspectiva distintiva. Fascinado por la intensidad y la atmósfera del deporte, colaboró con STING® Energy y Fórmula 1 para acceder a un amplio archivo de sonidos de motores y audios de carrera. Combinando estos elementos con su característico estilo de producción melódico y cinematográfico, Walker creó una canción original que captura la tensión, la anticipación y la liberación que están en el corazón de un fin de semana de Fórmula 1. Los aprendizajes obtenidos a través de su intercambio con el piloto del equipo Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team, George Russell, también ayudaron a dar forma a "The Sting Within Me".

"La Fórmula 1 ya suena electrónica para mí", dijo Alan Walker. "Los motores tienen ritmo, la preparación, la atmósfera, la tensión, todo tiene un ritmo. Una vez que escuché la conexión con 'STING', fue imposible ignorarla. Quería que la canción tuviera el mismo impacto y presión que una arrancada de carrera. Presentarla en vivo en Barcelona hizo que todo fuera aún más surrealista porque se podía sentir esa emoción entre los aficionados en tiempo real".

"El año pasado, los aficionados se dieron cuenta de que la Fórmula 1 suena como STINGGG, y la respuesta nos mostró lo naturalmente que podían converger las carreras, el sonido y la cultura", dijo Eugene Willemsen, Chief Executive Officer de International Beverages en PepsiCo. "Lo que comenzó como un momento viral evolucionó rápidamente hacia algo mucho más grande: Sting convirtiéndose en el sonido de la Fórmula 1 para aficionados de todo el mundo. Con 'The Sting Within Me', llevamos esa idea aún más lejos, transformando la energía pura de la Fórmula 1 en algo que los aficionados pueden escuchar, compartir y experimentar más allá del circuito. Se trata de llevar la Fórmula 1 a la cultura de una manera inmediata, social y diseñada para una nueva generación de aficionados".

Emily Prazer, Chief Commercial Officer de Fórmula 1®, comentó: "La Fórmula 1 hoy es mucho más que lo que sucede en la pista; se trata de los sonidos, las experiencias y la emoción que se obtiene al interactuar con nuestro deporte. El nuevo himno de STING es prueba de que el deporte ha crecido mucho más allá del circuito, permitiendo que aficionados y consumidores disfruten momentos únicos de la acción en su vida cotidiana. A través de esta nueva canción, Sting está ayudando a que más aficionados conecten con uno de los elementos que hacen especial a este deporte: su sonido visceral, al mismo tiempo que continúa aumentando nuestra creciente base global de seguidores".

Jay Mehta, Managing Director de Warner Music India & SAARC, compartió: "Alan ha capturado brillantemente la energía de la Fórmula 1, reflejando el ritmo, la intensidad y la atmósfera del deporte. Esta colaboración demuestra la poderosa conexión entre la música y el deporte, al tiempo que refleja nuestro enfoque continuo en construir un ecosistema integral de 360 grados para artistas y socios más allá del negocio tradicional de la música grabada".

Más que una colaboración, "The Sting Within Me" refleja cómo la Fórmula 1 está trascendiendo cada vez más el deporte para convertirse en una fuerza dentro de la música, la moda, los videojuegos y la cultura digital. A través de esta canción, STING Energy® continúa construyendo su identidad dentro del automovilismo y la cultura pop. El debut durante el Gran Premio de Barcelona marcó la primera vez que los aficionados experimentaron la canción en vivo, escuchando la frecuencia emocional de la Fórmula 1 transformada en música en tiempo real.

Lanzada hoy a través de Warner Music India, "The Sting Within Me" ya está disponible en todas las principales plataformas de streaming.

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Acerca de STING Energy®

STING Energy® es una marca de bebidas energéticas propiedad de PepsiCo, creada para impulsar momentos de alta energía.

Construida sobre la idea de que no todos los momentos son iguales, STING Energy® existe para ayudar a las personas a presentarse con la energía necesaria para aprovechar al máximo los momentos relacionados con el deporte, los videojuegos, la música, la vida nocturna y la cultura cotidiana. A través de su plataforma global GET. SET. STINGGG, la marca celebra esa chispa que transforma la anticipación en acción y los momentos en experiencias inolvidables.

Como la Bebida Energética Oficial de Fórmula 1 y Socio Oficial del Equipo Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team, STING Energy® conecta la velocidad y el espectáculo de la Fórmula 1 con la energía de la cultura joven a través de narrativas digitales, colaboraciones culturales y experiencias centradas en los aficionados alrededor del mundo.

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