Del rugido de la Fórmula 1® a un himno mundial: Alan Walker y STING Energy® dan vida al sonido de la F1®

'The Sting Within Me' se estrenó en vivo durante el fin de semana del Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 de Fórmula 1 MSC Cruises Barcelona

NUEVA DELHI, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- ¿Cómo suena la Fórmula 1®? Esa pregunta es el eje central de 'The Sting Within Me', un nuevo tema lleno de energía de Alan Walker y STING Energy® (con la colaboración y la producción de Warner Music India), inspirado en el sonido, la velocidad y la emoción de la Fórmula 1. El tema se estrenó en vivo durante el fin de semana del Gran Premio de Barcelona, y reunió a la Fórmula 1, al DJ internacional Alan Walker y a una nueva generación de fanáticos.

Alan Walker performing The Sting Within Me at Barcelona-Catalunya GP Alan Walker Live at Barcelona-Catalunya GP Fanzone performing The Sting Within Me

No fue únicamente una colaboración entre la música y el automovilismo. Fue la culminación de una idea que ya estaba cobrando fuerza en Internet: que el rugido de un motor de Fórmula 1 suena muy parecido a una sola palabra: "Stinggg". Para Alan Walker, el proyecto unió dos mundos que desde hace tiempo alimentan sus pasiones más allá de la música: el automovilismo y las bebidas energéticas. Alan Walker colaboró con STING Energy® y la Fórmula 1 para acceder al archivo de sonidos de motores y combinó estos elementos para crear una grabación original que captura la anticipación y la emoción que se viven en un fin de semana de carreras de Fórmula 1.

"Para mí, la Fórmula 1 ya suena a música electrónica", afirmó Alan Walker. "Los motores tienen ritmo, la cuenta atrás, el ambiente, la tensión... todo tiene ritmo. En cuanto me di cuenta de la conexión con 'STING', me resultó imposible ignorarla. Quería que la canción tuviera el mismo impacto que la salida de una carrera. Presentarla en vivo en Barcelona convirtió la experiencia en algo aún más surrealista, porque se podía sentir esa emoción entre los fanáticos en tiempo real".

"El año pasado, los fanáticos se dieron cuenta de que la Fórmula 1 suena como STINGGG, y la respuesta nos demostró lo natural que puede ser la fusión entre las carreras, el sonido y la cultura", afirmó Eugene Willemsen, director ejecutivo de Bebidas Internacionales de PepsiCo. "Lo que comenzó como un fenómeno viral se convirtió con rapidez en algo mucho más grande: Sting se convirtió en el sonido de la Fórmula 1 para los fanáticos de todo el mundo. Con 'The Sting Within Me', llevamos esa idea aún más lejos, y convertimos la energía pura de la Fórmula 1 en algo que los fanáticos pueden escuchar, compartir y experimentar más allá del circuito. Se trata de integrar la Fórmula 1 en la cultura de una manera que se sienta inmediata, social y creada para una nueva generación de fanáticos".

Emily Prazer, directora comercial de Formula 1®, declaró: "Hoy en día, la Fórmula 1 es mucho más que lo que ocurre en la pista; se trata de los sonidos, las experiencias y la emoción que se viven al conectar con nuestro deporte. El nuevo himno de STING es una prueba de que el deporte ha trascendido el circuito, ya que permite a los fanáticos y consumidores disfrutar de momentos únicos de la acción en su vida cotidiana. Con esta nueva canción, Sting está ayudando a que más fanáticos se conecten con uno de los elementos que hacen especial a este deporte: su sonido visceral, y a aumentar nuestra base de fanáticos, que no deja de crecer en todo el mundo".

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FUENTE STING Energy®