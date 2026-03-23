Desde que lo estrenas hasta años después: Samsung Care+ ofrece protección integral a los usuarios de Galaxy

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A finales de febrero, Samsung lanzó la nueva serie Galaxy S26, los teléfonos con Galaxy AI más intuitivos hasta la fecha. La respuesta de los consumidores ha sido excelente, con pedidos anticipados que se agotan rápidamente y un creciente entusiasmo en torno a las innovadoras características del dispositivo. A medida que estos dispositivos de última generación comienzan a llegar, es importante considerar cómo los vas a cuidar. El ciclo promedio de actualización de teléfonos ha aumentado de 2.4 años a 3.5 años a nivel mundial1, lo que indica una tendencia hacia una mayor duración de la tenencia de dispositivos.

Ahí es donde entra en juego Samsung Care+, no solo preserva el valor de reventa futuro de tu dispositivo, sino que te brinda tranquilidad hoy y un valor duradero mañana.

Opciones flexibles

Samsung Care+ incluye reparaciones con piezas originales por caídas, derrames, fallas mecánicas y reparaciones de pantallas rotas desde $4,000 MNX. Para los usuarios que priorizan el rendimiento y la fiabilidad a largo plazo, la garantía extendida de Samsung Care+ ofrece tranquilidad mucho más allá del período de garantía estándar.

Samsung Care+ Robo incluye todos los beneficios de Samsung Care+, además de cobertura contra robo con o sin violencia donde reemplazamos el equipo por uno nuevo, así como, reparaciones de pantallas rotas y asistencia en el extranjero.

Servicio profesional sin complicaciones

La protección solo es valiosa si se puede acceder a ella cuando se necesita, eso es lo que más importa. Por ello, Samsung Care+ ofrece un servicio diseñado para brindar atención experta de manera sencilla y accesible, estés donde estés.

El proceso de reclamos está diseñado para ser claro: Samsung Care+ ofrece un proceso de reclamos simplificado, lo que garantiza que los clientes puedan recibir la atención que necesitan sin complicaciones y minimizando las interrupciones en su rutina cotidiana.

Una vez que envías tu reclamo, los centros de servicio autorizados de Samsung se harán cargo.2 Cada reparación es realizada por técnicos certificados que utilizan piezas originales de Samsung. Este método va más allá de solucionar problemas inmediatos, al mantener tu dispositivo en óptimas condiciones, preservando la inversión realizada, tanto si planeas conservarlo durante años como si piensas actualizarlo en el futuro.

Y hay algo que la gente suele pasar por alto hasta que se va de viaje: tu dispositivo te acompaña a todas partes, así que su protección también debería hacerlo. Samsung Care+ ofrece una cobertura integral tanto en México como en el extranjero, sin restricciones de viaje: Seúl, Londres, Los Ángeles o Barcelona. Allá donde te lleve la vida, Samsung Care+ estará ahí contigo.

Tranquilidad y valor duradero

La serie Galaxy S26 está diseñada para simplificar las tareas que realizas en tu teléfono a través de las experiencias Galaxy AI más fáciles de usar. Samsung Care+ garantiza que siga funcionando así, ofreciéndote la tranquilidad de disfrutar al máximo de tu dispositivo en cualquier lugar y en cualquier momento, a la vez que mantiene su valor con el paso del tiempo.

Samsung Care+ está disponible al comprar su Galaxy S26 en Samsung.com o en las tiendas Samsung Experience, lo que te permite añadir protección desde el primer día. ¿Ya tienes tu dispositivo? Aún puedes inscribirse dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Para obtener información detallada sobre Samsung Care+, visite www.samsung.com/samsung-care-plus.

1 SQ Magazine, "Estadísticas de Smartphones 2026: Insights Poderosos", actualizado el 18 de febrero de 2026. Disponible en: https://sqmagazine.co.uk/smartphone-statistics/

2 Los centros de servicio autorizados de Samsung están sujetos a disponibilidad local.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940449/ES_Image_2026_Samsung_Care_S26_e1774018730210.jpg

FUENTE Samsung Mexico