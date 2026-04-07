Día Mundial de la Salud 2026: el uso de Samsung Health en México aumentó en más del 50%, ayudando a millones con datos de salud accesibles

Más de 400 personas por minuto utilizan activamente Samsung Health para rastrear y mejorar los hábitos de la vida diaria en la región; el crecimiento muestra un aumento en el enfoque de los consumidores en hábitos más saludables

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Para conmemorar el Día Mundial de la Salud, Samsung comparte nuevos datos sobre el uso de la plataforma Samsung Health. La información consolidada en febrero de 2026 muestra una expansión en el número de usuarios activos semanales en la aplicación. En México , el crecimiento promedio de uso alcanzó el 56% en comparación con el año pasado, un 10% más alto que el registrado a nivel global. Los números alcanzaron su punto máximo, al superar las 400 personas por minuto que acceden activamente a datos en Samsung Health.

Estos números reflejan el comportamiento de los usuarios mexicanos y su enfoque en mejorar aspectos esenciales de su vida diaria. Así, Samsung muestra que México está cada vez más conectado con su salud, al buscar una mejor relación con la alimentación y la nutrición, el ejercicio como hábito diario y un mejor descanso. Los usuarios ven a Samsung Health como un aliado para mejorar estos aspectos de la vida, con una interfaz sencilla que traduce lo que el cuerpo comunica cada día.

Este compromiso de la comunidad también surge como un diferenciador clave, ya que Samsung Health permite la integración de datos y el intercambio de información entre un grupo de usuarios. Esto ayuda a crear un fuerte sentido de pertenencia, esencial para construir nuevos hábitos de salud. Un ejemplo es Together, una función disponible en Samsung Health, donde el usuario puede compartir cuántos pasos da a lo largo del día y convertir este dato en un juego al desafiar a amigos y familiares.

Entre los principales factores que influyen en los mexicanos para participar en estas comunidades se encuentran: la motivación para mantener la constancia en el entrenamiento, el descubrimiento de nuevas rutas e inspiración para actividades, y el compromiso a través de desafíos y clasificaciones. Así, el componente social transforma el ejercicio individual en una experiencia compartida más atractiva y motivadora.

Samsung Health impulsa una comprensión integral del bienestar

Samsung Health, una aplicación integral de salud y bienestar, está diseñada para ayudar a los usuarios a realizar un seguimiento de las actividades físicas, la dieta, el descanso y los patrones de sueño, así como de las métricas corporales en una sola plataforma integrada. Integrados de forma fluida con esta plataforma, se encuentran los más recientes relojes inteligentes Galaxy Watch8 y Galaxy Watch Ultra, dispositivos que ofrecen información personalizada directamente en la muñeca del usuario, transformando los datos en acciones concretas para una vida más saludable y conectada.

La serie Galaxy Watch8 y el Galaxy Watch Ultra actúan como avanzados compañeros de bienestar, equipados con el sensor BioActive avanzado y funciones impulsadas por IA que ofrecen mediciones precisas de la carga vascular, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la salud mental, el estrés y los niveles de antioxidantes, la composición corporal y la salud metabólica; así como el monitoreo avanzado del sueño, incluida la detección de apnea del sueño.

En el marco del Día Mundial de la Salud, Samsung refuerza su compromiso de hacer que la información confiable sobre la salud sea accesible para todos, al brindarles el poder a las personas para comprender mejor su cuerpo y adoptar estilos de vida preventivos y más saludables.

Para obtener más información sobre Samsung Health, Samsung Galaxy Watch8 Series y Galaxy Watch Ultra, visita news.samsung.com/mx

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FUENTE Samsung Mexico