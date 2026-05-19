La compañía reunió a expertos, creadores y figuras del deporte para mostrar cómo la tecnología transformará la experiencia de vivir el deporte desde casa

CIUDAD DE MEXICO, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Con la llegada del evento deportivo más esperado, Samsung México presentó su alineación 2026 de pantallas y audio, junto a una serie de experiencias y personalidades que acompañarán a los mexicanos a convertirse en los mejores anfitriones para disfrutar cada partido.

En un ambiente que recordó a las grandes conferencias de prensa deportivas, comenzó el evento en compañía de Oswaldo Sánchez como invitado especial, el legendario portero mexicano que también se presentó como el nuevo integrante del equipo de Samsung.

Samsung México presenta cómo será el anfitrión de la mejor visión del juego con sus nuevas pantallas 2026.

Al evento asistieron influencers, medios de comunicación e invitados especiales, entre los que estuvieron Vane Gusmiau, Isa Marcial, Amelie Von, Aziel Medina, Svetlana Pustova y Tech Santos.

Una conferencia única

Su presencia coincidió con la campaña "El Anfitrión de la mejor Visión del Juego" de Samsung, que reunió a legendarios porteros latinoamericanos para destacar su visión privilegiada de las canchas y ligarla con las infinitas posibilidades de entretenimiento que las pantallas y barras de sonido de la marca ofrecen.

"Durante años defendí una portería y es el único lugar donde ves el juego completo. Ahí entendí algo: el futbol no se está viendo como debería. Desde casa se ven momentos históricos, pero a medias, y eso para alguien que vive el juego desde la cancha es inaceptable, por eso necesitamos que los mexicanos tengan la mejor alineación de dispositivos para convertir su casa en el mejor lugar para ver los encuentros y eso solo lo tiene Samsung", compartió Oswaldo.

En el evento también estuvieron directivos clave de Samsung a nivel regional y local, incluyendo a HS Jo, Presidente y CEO de Samsung Latinoamérica; Shawn Lee, Vicepresidente Corporativo y Presidente de la división Consumer Electronics en Samsung México; Alejandro Jaritz, Vicepresidente Senior de Consumer Electronics; Ivette Gutiérrez, Directora de Productos de la división Visual Displays (VD); y Nicolas Bourdais, Director de Marketing.

Una alineación de expertos para presentar la nueva generación de pantallas

El evento presentó el portafolio de Samsung de pantallas y audio para 2026, integrado por modelos como Micro RGB, Mini LED, OLED, The Frame Pro y la línea de audio Music Studio.

La demostración tuvo un formato especial, ya que reconocidos expertos y creadores de contenido del mundo tech se sumaron al equipo de Samsung para presentar cada tecnología desde su propia experiencia y estilo.

José Antonio Pontón estuvo a cargo de mostrar las capacidades de OLED; Carlos Vassan presentó la nueva generación de Micro RGB; Charly Pi profundizó en la experiencia visual de Mini LED; Aura López destacó la integración entre arte y tecnología de The Frame Pro; mientras que Padrino presentó el potencial de Modo Futbol con AI, impulsado por Vision AI Companion, para transformar la manera de vivir cada partido desde casa.

"Hoy presentamos nuestra nueva línea de pantallas Vision AI TV 2026, una generación que establece un nuevo estándar para las pantallas con Inteligencia Artificial a nivel global. Sabemos que no todos los aficionados podrán vivir cada partido desde un estadio, por eso los hogares se convertirán en el mejor lugar para disfrutar esta experiencia. En Samsung queremos llevar esa emoción a millones de personas con experiencias inmersivas que transforman cualquier sala en un verdadero estadio en casa", Shawn Lee.

Liderazgo en un momento crucial

La presentación también fue un momento especialmente relevante para Samsung. Por un lado, la compañía celebra 20 años consecutivos como líder mundial en el mercado de televisores; y por otro, coincide con la llegada del mayor evento futbolístico del planeta a México.

"Este liderazgo se ha construido gracias a la confianza de millones de consumidores que, durante décadas, han elegido nuestra tecnología, calidad y visión de innovación", destacó Alejandro Jaritz durante la presentación. A lo largo de estas dos décadas, Samsung ha superado los 830 millones de televisores vendidos a nivel global, una cifra que equivaldría a rodear el planeta 24 veces si todos los equipos se colocaran uno junto a otro.

La compañía también compartió datos que reflejan la relevancia cultural y social del próximo gran verano futbolero. De acuerdo con un estudio de Toluna 2026, el 86% de los mexicanos planea ver los partidos desde casa acompañado de amigos y familia, mientras que el 92% considera que una buena pantalla es esencial para ser un gran anfitrión. Además, Samsung fue reconocida como la marca número uno para ayudar a los mexicanos a crear la mejor experiencia en casa durante este tipo de eventos.

En respuesta a este interés, Samsung presentó una instalación especial que mostraba visualmente la evolución de la compañía a través de tres televisores representativos de distintas generaciones: 1970, 1986 y 2026, años que coinciden con momentos clave en los que México se convirtió en anfitrión del futbol mundial. La activación conectó la historia del entretenimiento con la evolución tecnológica que ha acompañado a millones de hogares durante décadas.

Samsung celebrará a los mejores anfitriones para ver eventos deportivos

Para finalizar el evento, se presentó la promoción "Pon tu casa con Samsung", diseñada para reconocer a quienes convierten su hogar en el punto de encuentro perfecto para disfrutar los grandes partidos.

A través de esta promoción, los consumidores que adquieran pantallas de gran formato, barras de sonido o productos seleccionados de línea blanca Samsung podrán participar para ganar monederos electrónicos y experiencias especiales junto a creadores de contenido. Los interesados podrán conocer más en https://pontucasaconsamsung.com

El ambiente festivo que requería la promoción lo realizaron Raoul "Pollo" Ortiz, Facundo, Titi Jaques y Pedro Prieto, quienes se sumaron a la celebración y al espíritu de convivencia que inspira esta dinámica.

Así, Samsung reafirma su visión de acompañar a los mexicanos en los momentos que más disfrutan, al llevar la tecnología diseñada para convertir cada hogar en el mejor lugar para reunirse, compartir y vivir la emoción del futbol.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2982898/Samsung_Evento_Vision_AI.jpg

FUENTE Samsung Mexico