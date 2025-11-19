DiDi Food celebra a la Ciudad de México con Lucha Libre y nuevos restaurantes

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Para celebrar y agradecer a quienes forman parte de su ecosistema en la CDMX, DiDi Food y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) unieron fuerzas para ofrecer una función privada en la Arena México, la "Catedral de la Lucha Libre".

En una función en la que participaron algunas de las máximas figuras del CMLL, como Templario, Titán, Neón, Hechicero, Bárbaro Cavernario, La Catalina y Olympia, también fue el debut de "Titán Naranja", luchador que representó a DiDi Food en un combate de triple amenaza contra La Sombra e Infierno Rosa.

Titán Naranja se presenta en el ring de la Arena México.

DiDi Food también presentó la llegada de nuevos "luchadores gastronómicos" a su portafolio en CDMX, como Chubbies Burger y Chilim Balam. Con estas incorporaciones, los usuarios accederán a restaurantes más selectos, sin dejar de lado la sazón local que caracteriza a la ciudad, todo sin salir de casa.

La compañía reveló que los habitantes de la capital pueden acceder a más de 22 mil restaurantes disponibles en la app. Mientras que Iztapalapa, Cuauhtémoc, GAM, Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo fueron las seis alcaldías en donde los usuarios realizaron el mayor número de pedidos a través de la plataforma, según cifras de enero a septiembre de 2025.

