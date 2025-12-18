DKT Academy: conocimiento que transforma la salud sexual

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- DKT LATAM Norte reafirma su compromiso con la educación médica continua y la profesionalización en salud sexual y reproductiva con el lanzamiento de DKT Academy, una innovadora plataforma diseñada para capacitar, inspirar y conectar a profesionales de la salud con los más altos estándares internacionales de atención.

A través de esta iniciativa, DKT LATAM Norte, busca fortalecer las competencias de médicas, médicos y especialistas mediante espacios de actualización científica, intercambio de conocimiento y formación continua, con un propósito claro: garantizar que cada profesional cuente con las herramientas necesarias para ofrecer una atención segura, actualizada y basada en evidencia.

"El conocimiento vidas. Con DKT Academy queremos asegurar que quienes atienden a mujeres en entornos clínicos tengan acceso a la información más actual y a las mejores prácticas disponibles", afirmó Denisse Beltrán Nishizawa, Directora de Marketing de DKT LATAM Norte y una de las impulsoras del proyecto.

Formación con propósito y respaldo médico

Bajo el liderazgo de Mario Flores Álvarez, Director General de DKT LATAM Norte, y la guía médica del Dr. Patricio R. Sanhueza Smith, Director Médico de la organización, DKT Academy reúne a reconocidos especialistas como el Dr. David Alejandro Laguna Pérez y la Dra. Claudia Martínez López, quienes comparten conocimiento actualizado sobre anticoncepción moderna, manejo integral de la salud sexual y procedimientos seguros de evacuación uterina.

"Educar a quienes nos cuidan y atienden es la forma más efectiva de generar impacto social real. Cada capacitación representa una oportunidad para mejorar la vida de miles de mujeres", destacó el Dr. Sanhueza.

Innovación educativa al servicio de la salud reproductiva

DKT Academy no solo es una plataforma educativa, sino un movimiento hacia una medicina más humana, informada y libre de prejuicios, donde la salud sexual y reproductiva se reconozca como un pilar fundamental del bienestar integral.

Con esta iniciativa, DKT LATAM Norte impulsa una nueva generación de profesionales comprometidos con la capacitación continua, la innovación y el acceso equitativo a servicios de salud reproductiva, consolidando su liderazgo regional en la transformación de la educación médica en Latinoamérica.

