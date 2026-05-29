DKT LATAM Norte presenta EasyCare, una alternativa anticonceptiva sin hormonas para responder a nuevas necesidades de autocuidado
29 may, 2026, 15:00 GMT
CIUDAD DE MÉXICO, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En un contexto donde cada vez más mujeres buscan opciones anticonceptivas alineadas con su estilo de vida, bienestar y preferencias personales, DKT LATAM Norte presenta EasyCare, un dispositivo intrauterino de cobre sin hormonas que se suma a su portafolio de soluciones de salud sexual y reproductiva en México.
El lanzamiento responde a una conversación creciente alrededor de la anticoncepción informada y personalizada. Actualmente, muchas mujeres están reconsiderando los métodos que utilizan, no solo por la eficacia, sino también por factores como comodidad, practicidad, duración y el deseo de evitar métodos hormonales.
EasyCare es un DIU de cobre diseñado como una opción anticonceptiva de larga duración, con más del 99% de efectividad y hasta cinco años de protección. Al tratarse de un método sin hormonas, ofrece una alternativa para quienes buscan prevenir un embarazo sin recurrir a métodos hormonales y con menor dependencia de recordatorios diarios o rutinas constantes.
Como parte de su misión, DKT LATAM Norte impulsa el acceso a información clara, educación y productos de salud sexual y reproductiva que permitan a las personas tomar decisiones libres, conscientes y acompañadas. En ese sentido, EasyCare representa una alternativa más dentro de un panorama anticonceptivo que evoluciona hacia soluciones accesibles, prácticas y centradas en las usuarias.
Sobre DKT International
DKT International, a través de su filial DKT Latam Norte, es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la salud sexual y reproductiva mediante estrategias de mercadeo social, educación y distribución accesible de productos. Su misión es garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con libertad, información y dignidad.
