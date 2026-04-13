DKT LATAM Norte refuerza la conversación sobre anticonceptivos de emergencia en México con Alina

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Con el objetivo de ampliar el acceso a herramientas de salud sexual y reproductiva del país, DKT LATAM Norte retoma la comunicación en México de Alina, una pastilla anticonceptiva de emergencia diseñada para ofrecer una alternativa segura y accesible cuando hay una relación sexual sin protección o cuando un método anticonceptivo regular falla.

Durante años, la anticoncepción de emergencia ha estado rodeada de desinformación, estigmas y conversaciones incómodas. Sin embargo, en los últimos años la forma en que hablamos de salud sexual y reproductiva ha comenzado a cambiar. Cada vez más mujeres entienden que tener información y opciones disponibles no solo es un tema médico, sino también una herramienta para ejercer su autonomía.

Este cambio en la conversación resulta especialmente relevante en un país donde el acceso a información y métodos anticonceptivos aún representa un reto. Frente a este panorama, ampliar el acceso a información y a herramientas de prevención se vuelve fundamental.

La planificación reproductiva no siempre ocurre en contextos ideales. La vida cotidiana, las relaciones y las circunstancias personales pueden dar lugar a situaciones inesperadas. En esos momentos, contar con acceso a anticonceptivos de emergencia puede marcar una diferencia importante para recuperar la tranquilidad y tomar decisiones informadas sobre el propio cuerpo.

Lejos de sustituir a otros métodos anticonceptivos, la anticoncepción de emergencia funciona como una opción de respaldo cuando ocurre una relación sexual sin protección, cuando un método regular falla o ante una situación no consensuada. Su existencia responde a una realidad concreta: la necesidad de disponer de alternativas accesibles que permitan actuar a tiempo frente a situaciones imprevistas.

En este contexto, Alina, la pastilla anticonceptiva de emergencia distribuida por DKT LATAM Norte, se integra a la conversación sobre acceso, información y derechos reproductivos. Con una formulación de 1.5 mg de levonorgestrel, Alina puede alcanzar más del 97% de eficacia si se administra dentro de las primeras 24 horas posteriores a una relación sexual sin protección. Además, no compromete la fertilidad, lo que facilita su acceso como una alternativa de respaldo en situaciones imprevistas.

Hablar de anticoncepción de emergencia también implica hablar de educación sexual, de acceso a información confiable y de la importancia de que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva. En este contexto, opciones como Alina, busca ampliar el acceso a soluciones seguras. Cuando existen opciones claras y disponibles, las decisiones dejan de estar marcadas por el miedo o la incertidumbre.

Sobre DKT International

DKT International, a través de su filial DKT Latam Norte, es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la salud sexual y reproductiva de las personas, mediante estrategias de mercadeo social, educación y distribución accesible de productos anticonceptivos. Su misión es garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con libertad, información y dignidad.

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FUENTE DKT