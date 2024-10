RIAD, Arabia Saudita, 28 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Doce empresas internacionales se han agregado a la lista de socios estratégicos del Instituto FII. Estas empresas se unen a una creciente comunidad de líderes de negocios, tecnología, aviación, energía, academia y políticas públicas comprometidos con la creación de un futuro sostenible y equitativo.

Doce nuevas empresas internacionales se unen a la lista de socios estratégicos del Instituto FII: los socios estratégicos apoyan su misión de impulsar un impacto positivo en la humanidad a través de la inversión.

El Instituto FII lleva a cabo un programa durante todo el año de iniciativas globales, cumbres internacionales, desarrollo de políticas, encuestas globales e índices. Los socios estratégicos son fundamentales para este programa, ya que proporcionan liderazgo, delegados y participan en una variedad de iniciativas.

Los doce nuevos socios estratégicos son ACWA Power, ALAT, Claure Group, Franklin Templeton, King Salman International Airport, Minerva Foods, NBK, Premium Residency Center, Riyadh Air y SCAI. Además, FII Institute se complace en presentar a General Atlantic y Lakestar como nuestros socios inaugurales del programa Venture. Los socios del programa Venture son empresas líderes que también desempeñarán un papel clave en el próximo Día de la Inversión FII8. FII Institute Venture Program reúne a empresarios y líderes distinguidos en innovación, inversión, negocios y educación que fomentan la colaboración para abordar los desafíos globales en IA y robótica, sostenibilidad, salud y educación.

Los doce nuevos Socios se unen a los Socios Estratégicos existentes, incluidos el Socio Fundador – Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, Vision Partners – el Ministerio de Inversión de Arabia Saudita y Aramco, Diriyah, Emaar, GFH, HSBC, KAFD, Ma'aden, NEOM, New Murabba, Red Sea Global, Riyad Bank, ROSHN, Royal Commission for AlUla, SABIC, Sanabil Investments, SNB, SoftBank Vision Fund, Standard Chartered, State Street, STC, THIQAH y Vision Invest.

Las actividades del FII8 de este año culminarán con cuatro días de debate centrado en los desafíos a los que se enfrenta la humanidad y una semana completa de eventos paralelos, que tendrán lugar en Riad entre el 28 y el 31 de octubre. Más de seiscientos oradores y ocho mil delegados, incluidos líderes mundiales, ministros, directores ejecutivos, inversores, fundadores y expertos en políticas públicas, asistirán a la conferencia anual reconocida mundialmente.

'FII8 Support Partners' incluyen BMW, Saudia, Dr. Sulaiman Alhabib y Saudi Electricity Company.

Las ideas, el pensamiento y las mesas redondas dedicadas cuentan con el apoyo de "socios académicos y de conocimiento" de consultoras, universidades e instituciones líderes: Accenture, ADL, Bain & Company, BCG, Columbia, Deloitte, EY, FPA2, EY, The Global Fund, Hevolution, Kearney, KPMG, McKinsey, Oliver Wyman, PWC, Strategy&, UNDP, ACNUR, UNICEF, Banco Mundial, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) y UM6P.

Richard Attias, director ejecutivo del Instituto FII, dijo: "Nuestros socios son fundamentales para nuestra misión en el Instituto FII de tener un impacto positivo en la humanidad. A medida que nuestra red se expande, estamos uniendo una fuerza global para un cambio positivo y creando iniciativas impactantes. Al unir fuerzas con más de 60 socios excepcionales, estamos aprovechando un poder colectivo para abordar desafíos apremiantes y crear un futuro más sostenible. Juntos, estamos superando los límites y creando un mundo mejor ".

Acerca del Instituto FII:

El Instituto de la Iniciativa de Inversión Futura (FII) es una fundación global sin fines de lucro con un brazo de inversión y una agenda: Impacto en la Humanidad. Global, inclusivo e impulsado por datos: fomentamos grandes mentes de todo el mundo y convertimos ideas en soluciones y acciones del mundo real en cuatro áreas críticas: Inteligencia Artificial (IA) y Robótica, Educación, Salud y Sostenibilidad.

