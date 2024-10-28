十二家新國際公司加入未來投資倡議研究所（FII Institute）策略夥伴名單：策略夥伴支持其使命，透過投資促進人類的積極影響

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Future Investment Initiative Institute

29 10月, 2024, 04:55 CST

沙特阿拉伯利雅德2024年10月29日 /美通社/ -- 未來投資倡議研究所（FII Institute）策略夥伴名單已增加了十二家國際公司。這些公司加入了日益壯大的領袖社群，涵蓋商業、科技、航空、能源、學術、公共政策等領域，致力於創造可持續且公平的未來。

未來投資倡議研究所（FII Institute）全年舉辦各類環球倡議、國際峰會、政策制定、環球調查及指數。策略夥伴在此計劃中扮演核心角色，提供領導、代表，並參與各項倡議。

Twelve New International Companies Join FII Institute Roster of Strategic Partners: Strategic Partners Support Its Mission to Drive a Positive Impact on Humanity Through Investment.
Twelve New International Companies Join FII Institute Roster of Strategic Partners: Strategic Partners Support Its Mission to Drive a Positive Impact on Humanity Through Investment.

這十二個新策略夥伴分別是：ACWA Power、ALAT、Claure Group、Franklin Templeton、國王薩爾曼國際機場（King Salman International Airport）、Minerva Foods、NBK、Premium Residency Center、利雅得航空（Riyadh Air）和SCAI。此外，未來投資倡議研究所（FII Institute）欣然宣佈General Atlantic和Lakestar成為我們首批創投計劃合作夥伴（Venture Program Partners）。創投計劃合作夥伴（Venture Program Partners）是行業內的龍頭企業，將在即將舉行的FII8投資日（FII8 Investment Day）中扮演關鍵角色。未來投資倡議研究所（FII Institute）創投計劃（Venture Program）匯聚了創業者和創新、投資、商業及教育領域的傑出領袖，促進合作以應對人工智能（AI）和機器人技術、可持續發展、健康和教育等全球挑戰。

這十二個新夥伴加入現有的策略夥伴（Strategic Partners），包括創始夥伴（Founding Partner）——沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）；願景夥伴（Vision Partners）——沙特阿拉伯投資部（Ministry of Investment of Saudi Arabia）和阿美石油公司（Aramco）、Diriyah、Emaar、GFH、匯豐銀行（HSBC）、KAFD、Ma'aden、NEOM、新穆拉巴（New Murabba）、紅海全球（Red Sea Global）、利雅得銀行（Riyad Bank）、ROSHN、阿烏拉皇家委員會（Royal Commission for AlUla）、沙特基礎工業公司（SABIC）、Sanabil Investments、SNB、軟銀願景基金（SoftBank Vision Fund）、渣打銀行（Standard Chartered）、道富銀行（State Street）、STC、THIQAH和Vision Invest。

今年的FII8活動將以四天的焦點討論為高峰，屆時將重點討論人類面臨的挑戰，並將於10月28日至31日在利雅得舉行為期一週的相關活動。超過六百位演講者和八千名代表，包括世界領袖、部長、行政總裁、投資者、創辦人及公共政策專家，將出席這場全球知名的年度會議。

「FII8支持夥伴」包括寶馬（BMW）、沙特航空（Saudia）、Sulaiman Alhabib博士及沙特電力公司（Saudi Electricity Company）。

多個啟發、思考和專門小組討論，均獲「知識與學術合作夥伴」的頂級顧問公司、大學和機構支持：艾克森諮詢（Accenture）、阿爾卡特（ADL）、貝恩公司（Bain & Company）、波士頓顧問集團（BCG）、哥倫比亞大學（Columbia）、德勤（Deloitte）、安永（EY）、FPA2、全球基金（The Global Fund）、Hevolution、凱爾尼（Kearney）、畢馬威（KPMG）、麥肯錫（McKinsey）、奧利華•懷曼（Oliver Wyman）、普華永道（PWC）、Strategy&、聯合國開發計劃署（UNDP）、聯合國難民署（UNHCR）、聯合國兒童基金會（UNICEF）、世界銀行（World Bank）、阿卜杜拉國王科技大學（King Abdullah University of Science and Technology，KAUST）及摩洛哥UM6P大學。

未來投資倡議研究所（FII Institute）行政總裁Richard Attias表示：「我們的夥伴對未來投資倡議研究所（FII Institute）的使命至關重要，旨在對人類產生積極影響。隨著我們網絡的擴展，我們正在團結起一股全球力量，以推動積極變革並創造具有影響力的倡議。透過與超過60家卓越夥伴攜手合作，我們正在利用集體的力量來應對緊迫的挑戰，並創造更可持續的未來。我們共同突破界限，創造一個更美好的世界。」

傳媒查詢

如有任何疑問，請聯絡：[email protected]

未來投資倡議研究所（FII Institute）簡介：

未來投資倡議研究所（FII Institute）是一個全球非營利基金會，擁有一個投資部門和一個議程：對人類的影響。在全球性、共融、數據驅動的原則之下，我們培養來自世界各地的優秀人才，並在四個關鍵領域將想法轉化為現實世界的解決方案和行動：人工智能（AI）和機械人技術、教育、醫療保健、可持續發展。

SOURCE Future Investment Initiative Institute

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