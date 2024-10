十二家新國際公司加入未來投資倡議研究所（FII Institute）策略夥伴名單：策略夥伴支持其使命，透過投資促進人類的積極影響

這十二個新策略夥伴分別是:ACWA Power、ALAT、Claure Group、Franklin Templeton、國王薩爾曼國際機場(King Salman International Airport)、Minerva Foods、NBK、Premium Residency Center、利雅得航空(Riyadh Air)和SCAI。此外,未來投資倡議研究所(FII Institute)欣然宣佈General Atlantic和Lakestar成為我們首批創投計劃合作夥伴(Venture Program Partners)。創投計劃合作夥伴(Venture Program Partners)是行業內的龍頭企業,將在即將舉行的FII8投資日(FII8 Investment Day)中扮演關鍵角色。未來投資倡議研究所(FII Institute)創投計劃(Venture Program)匯聚了創業者和創新、投資、商業及教育領域的傑出領袖,促進合作以應對人工智能(AI)和機器人技術、可持續發展、健康和教育等全球挑戰。

這十二個新夥伴加入現有的策略夥伴(Strategic Partners),包括創始夥伴(Founding Partner)——沙特阿拉伯公共投資基金(PIF);願景夥伴(Vision Partners)——沙特阿拉伯投資部(Ministry of Investment of Saudi Arabia)和阿美石油公司(Aramco)、Diriyah、Emaar、GFH、匯豐銀行(HSBC)、KAFD、Ma'aden、NEOM、新穆拉巴(New Murabba)、紅海全球(Red Sea Global)、利雅得銀行(Riyad Bank)、ROSHN、阿烏拉皇家委員會(Royal Commission for AlUla)、沙特基礎工業公司(SABIC)、Sanabil Investments、SNB、軟銀願景基金(SoftBank Vision Fund)、渣打銀行(Standard Chartered)、道富銀行(State Street)、STC、THIQAH和Vision Invest。

今年的FII8活動將以四天的焦點討論為高峰,屆時將重點討論人類面臨的挑戰,並將於10月28日至31日在利雅得舉行為期一週的相關活動。超過六百位演講者和八千名代表,包括世界領袖、部長、行政總裁、投資者、創辦人及公共政策專家,將出席這場全球知名的年度會議。

「FII8支持夥伴」包括寶馬(BMW)、沙特航空(Saudia)、Sulaiman Alhabib博士及沙特電力公司(Saudi Electricity Company)。

多個啟發、思考和專門小組討論,均獲「知識與學術合作夥伴」的頂級顧問公司、大學和機構支持:艾克森諮詢(Accenture)、阿爾卡特(ADL)、貝恩公司(Bain & Company)、波士頓顧問集團(BCG)、哥倫比亞大學(Columbia)、德勤(Deloitte)、安永(EY)、FPA2、全球基金(The Global Fund)、Hevolution、凱爾尼(Kearney)、畢馬威(KPMG)、麥肯錫(McKinsey)、奧利華•懷曼(Oliver Wyman)、普華永道(PWC)、Strategy&、聯合國開發計劃署(UNDP)、聯合國難民署(UNHCR)、聯合國兒童基金會(UNICEF)、世界銀行(World Bank)、阿卜杜拉國王科技大學(King Abdullah University of Science and Technology,KAUST)及摩洛哥UM6P大學。

未來投資倡議研究所(FII Institute)行政總裁Richard Attias表示:「我們的夥伴對未來投資倡議研究所(FII Institute)的使命至關重要,旨在對人類產生積極影響。隨著我們網絡的擴展,我們正在團結起一股全球力量,以推動積極變革並創造具有影響力的倡議。透過與超過60家卓越夥伴攜手合作,我們正在利用集體的力量來應對緊迫的挑戰,並創造更可持續的未來。我們共同突破界限,創造一個更美好的世界。」

未來投資倡議研究所(FII Institute)簡介:

未來投資倡議研究所(FII Institute)是一個全球非營利基金會,擁有一個投資部門和一個議程:對人類的影響。在全球性、共融、數據驅動的原則之下,我們培養來自世界各地的優秀人才,並在四個關鍵領域將想法轉化為現實世界的解決方案和行動:人工智能(AI)和機械人技術、教育、醫療保健、可持續發展。

