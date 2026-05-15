DOCK BLOCKS OF NORTH AMERICA GANA EL PREMIO AL EXPORTADOR DEL AÑO DE LA SBA MIENTRAS LA EMPRESA CELEBRA 15 AÑOS DE INNOVACIÓN MARINA EN EE. UU

Fabricante con sede en Charleston reconocido por expandir los sistemas de infraestructura costera de fabricación estadounidense en los mercados internacionales

CHARLESTON, Carolina del Sur, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que crece la demanda mundial de infraestructura costera duradera, Dock Blocks™ de América del Norte lleva la innovación marina estadounidense a las costas de todo el mundo.

El fabricante con sede en Charleston de sistemas modulares de muelles flotantes y elevadores de botes drive-on ha sido nombrado el Exportador de Pequeñas Empresas del Año 2026 de la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos para Carolina del Sur, reconociendo la continua expansión internacional de la compañía y la creciente huella de exportación en el Caribe y América Central durante su hito del año del 15º aniversario.

Dock Blocks™ diseña y fabrica sistemas de muelles flotantes modulares patentados, sistemas de acoplamiento drive-on y sistemas de plataformas flotantes comerciales utilizados en aplicaciones residenciales, marinas, gubernamentales, militares e industriales frente al mar. A través de una creciente red internacional de distribuidores e instaladores, la empresa exporta sus sistemas de muelles flotantes fabricados en Estados Unidos a mercados de todo el Caribe y América Latina, incluidas las Bahamas, las Islas Turcas y Caicos, Jamaica, las Islas Caimán, Puerto Rico, México, Costa Rica y Panamá.

"En los últimos 15 años, nos hemos centrado en construir sistemas de infraestructura marina innovadores que puedan funcionar en entornos costeros exigentes en cualquier parte del mundo", dijo Matt West, director ejecutivo de Dock Blocks™ de América del Norte. "Ser reconocido como Exportador del Año refleja la creciente demanda mundial de soluciones duraderas y modulares frente al mar y demuestra que la fabricación estadounidense puede competir en un escenario internacional".

Las soluciones de muelle flotante de la compañía para puertos deportivos, agencias gubernamentales, muelles comerciales y mercados residenciales están diseñadas para una durabilidad a largo plazo, configurabilidad y facilidad de instalación en entornos marinos desafiantes. Su cartera de productos incluye muelles modulares, plataformas flotantes, sistemas de atraque de PWC y alternativas de elevación de embarcaciones diseñadas para infraestructura marina, respuesta a emergencias, aplicación de la ley marina y aplicaciones recreativas frente al mar.

Fabricados en los Estados Unidos a través de un proceso de producción con certificación ISO, los productos Dock Blocks™ respaldan una amplia gama de proyectos mundiales de infraestructura marina y desarrollo de puertos deportivos del Caribe, al tiempo que refuerzan el compromiso a largo plazo de la empresa con la resiliencia de la cadena de suministro y la fabricación en los Estados Unidos.

Fundada en Charleston, Carolina del Sur, Dock Blocks™ ha dedicado los últimos 15 años a expandir su presencia en los mercados de infraestructura marina residencial, comercial, marina y gubernamental, al tiempo que se ha convertido en un exportador de sistemas modulares de infraestructura marina que atiende proyectos frente al mar en todo el Caribe y América Latina.

ACERCA DE DOCK BLOCKS™ OF NORTH AMERICA

Dock Blocks™ de América del Norte es un fabricante de muelles flotantes modulares con sede en Charleston, Carolina del Sur, que celebra su 15º aniversario en 2026. La empresa diseña y fabrica sistemas de muelles flotantes modulares patentados, sistemas de atraque drive-on y sistemas de plataformas flotantes comerciales para aplicaciones residenciales, marinas, gubernamentales, militares e industriales. Sus productos de infraestructura marina fabricados en Estados Unidos se exportan a todo el Caribe y América Latina para su uso en desarrollos deportivos, frente al mar. Para obtener más información sobre Dock Blocks™ o encontrar una ubicación, visite nuestra página de ubicaciones. Para logotipos, visite nuestra página de medios.

CONTACTO: Rebecca Berton, Scribe CHS, [email protected]

FUENTE Dock Blocks of North America