Dos oportunidades millonarias: Mega Millions y Powerball superan juntos los MXN $20 mil millones

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Esta semana, dos de las loterías más populares de Estados Unidos coinciden con premios mayores de gran magnitud. Mega Millions ofrece un premio mayor estimado de USD 672 millones (más de MXN 11.72 mil millones), mientras que Powerball alcanza los USD 526 millones (más de MXN $9.17 mil millones). En conjunto, ambos premios mayores ascienden a USD 1.2 mil millones (más de MXN $20.8 mil millones), una cifra que vuelve a captar la atención de los jugadores mexicanos.

La coincidencia de dos premios mayores de este nivel es poco frecuente y convierte esta semana en una de las más destacadas del año para las loterías internacionales. La posibilidad de aspirar a dos premios extraordinarios en pocos días ha vuelto a despertar el interés por Mega Millions y Powerball entre quienes siguen las grandes loterías internacionales.

Mega Millions y Powerball: dos loterías de récord

A lo largo de los años, Mega Millions y Powerball han otorgado algunos de los premios mayores más grandes jamás registrados. Mega Millions alcanzó un récord de USD 1.6 mil millones, mientras que Powerball hizo historia con un premio de USD 2.04 mil millones, el más alto otorgado por una lotería en el mundo.

Cómo apostar desde México

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Una coincidencia poco habitual

Con más de USD 1.2 mil millones (más de MXN $20.8 mil millones) acumulados entre Mega Millions y Powerball, esta semana destaca porque dos de las loterías más populares de Estados Unidos ofrecen simultáneamente premios mayores multimillonarios.

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FUENTE theLotter Mexico