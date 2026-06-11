EAM-Mosca inaugura su primera planta de producción en América Latina, impulsando la automatización y fortaleciendo las cadenas de suministro regionales

SANTA CATARINA, México, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- EAM-Mosca, líder mundial en soluciones de flejado y automatización de fin de línea, anuncia la gran apertura de su nueva planta de producción en Santa Catarina, Nuevo León. Con una inversión de aproximadamente $ 8 millones, el nuevo sitio marca la primera operación de fabricación de correas de la empresa en México, un paso importante para alinear sus capacidades globales con las necesidades de los clientes regionales.

Los ejecutivos de GroupMosca cortaron la cinta abriendo oficialmente la nueva sede.

Con más de 20 años de presencia en México, la evolución de EAM-Mosca de distribuidor a fabricante local subraya su compromiso a largo plazo con el mercado y sus clientes.

Expansión de una red global

La nueva instalación mejora la huella de fabricación global de EAM-Mosca, complementando sus operaciones existentes en América del Norte, Europa y Asia. Los invitados de honor en las festividades de la gran inauguración incluyeron a Fritz Eisele, Cónsul Honorario de Alemania en Monterrey; Volker Ortel, Presidente de la Asociación de Convertidores de Corrugado Independientes (AICC, por sus siglas en inglés); y Sergio Farfán, Presidente de la Asociación Mexicana de Fabricantes de Cartón Corrugado (AMF, por sus siglas en inglés).

Los miembros del equipo de liderazgo de GroupMosca también asistieron al evento. Timo Mosca, Simone Mosca y Alfred Kugler, directores de la Junta Directiva de GroupMosca, viajaron desde Alemania para apoyar esta expansión, reforzando la importancia de México dentro de la estrategia global a largo plazo de la compañía.

Ofrecer mayor valor a los clientes

La nueva instalación permite a EAM-Mosca acercar la producción a sus clientes, lo que mejorará la capacidad de respuesta, acortará los plazos de entrega y aumentará la fiabilidad de la cadena de suministro. Al producir flejes de plástico a nivel local, la empresa está mejor posicionada para ayudar a los clientes a mejorar su eficiencia operativa y reducir la complejidad logística en entornos industriales y agrícolas de rápido movimiento.

"Más que vender máquinas, vendemos soluciones de automatización", dijo José Manuel García, gerente general de EAM-Mosca México, refiriéndose al hecho de que esta nueva capacidad de fabricación local complementa la cartera de sistemas de flejado de alto rendimiento, tecnologías de envoltura elástica y soluciones de embalaje a medida de EAM-Mosca. Estas soluciones, junto con otros servicios de la empresa, proporcionan a los clientes una automatización de fin de línea totalmente integrada, diseñada para mejorar la productividad, la seguridad y el rendimiento.

Fortalecimiento de las cadenas de suministro regionales

La instalación está ubicada estratégicamente en Nuevo León, uno de los centros industriales más importantes de México, y está diseñada para apoyar el objetivo de EAM-Mosca de desarrollar cadenas de suministro regionalizadas. La producción local de consumibles esenciales ayudará a los clientes a reducir la dependencia del envío internacional, al tiempo que mejora la velocidad de entrega y la rentabilidad.

La nueva planta también fortalece la integración de EAM-Mosca dentro del ecosistema industrial regional, lo que contribuye a redes de suministro más resistentes y ágiles en los sectores de fabricación, logística y distribución.

Una inversión estratégica en innovación y crecimiento

Las instalaciones de Santa Catarina no solo complementan las operaciones de GroupMosca en Estados Unidos, Canadá, Alemania y Malasia, sino que también reflejan el compromiso de EAM-Mosca de combinar la ingeniería alemana, la automatización avanzada y las mejores prácticas globales con la experiencia local.

En total, el proyecto requirió más de 122.000 horas de colaboración entre equipos en Alemania, Estados Unidos y México, lo que demuestra la fortaleza de la red global de la empresa.

"Siempre es imposible hasta que se hace", dijo Christian Wiethuechter, director ejecutivo de EAM-Mosca Corporation durante la ceremonia de corte de cinta. "Este fue un gran esfuerzo; no solo demostramos que se puede hacer, sino que se puede hacer bien".

Una prueba de concepto de un año antes de la inversión dio como resultado un aumento del 20 % en las ventas, lo que reforzó la demanda de soluciones producidas localmente y validó la dirección estratégica de la empresa.

Apoyo a la economía y la industria locales

La decisión de EAM-Mosca de expandirse en México refleja su confianza en la fuerza laboral, la infraestructura y el potencial a largo plazo de la región como centro de innovación industrial. Al crear oportunidades de empleo calificado e integrar el talento local en una red de producción global, la compañía ayudará a posicionar a Nuevo León como un destino líder para la fabricación avanzada en América Latina.

Acerca de EAM-Mosca

EAM-Mosca, una subsidiaria de GroupMosca, es un proveedor global de soluciones de flejado, embalaje y automatización de fin de línea. Con un enfoque en la excelencia en ingeniería, la innovación y el diseño centrado en el cliente, la empresa ofrece tecnologías que mejoran la eficiencia, la seguridad y la productividad en una amplia gama de sectores, como la fabricación, la logística y la agricultura.

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FUENTE EAM-MOSCA CORP.