Echo Global Logistics anuncia EchoXBorder: soluciones transfronterizas ampliadas para Estados Unidos y México

CHICAGO, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Echo Global Logistics, Inc. ("Echo"), proveedor líder de servicios de transporte y gestión de la cadena de suministro potenciados con tecnología, anunció el lanzamiento oficial de EchoXBorder (Echo Cross-Border) para servicios de despacho de aduanas sin inconvenientes en todo Estados Unidos y México. Luego de ampliar su presencia en México con oficinas en Ciudad de México y Monterrey, Echo sigue consolidando su década de soluciones transfronterizas con EchoXBorder.

"EchoXBorder ofrece la misma experiencia y tecnología avanzada con la que cuentan los clientes y transportistas en otras áreas de nuestro negocio", afirmó Dave Menzel, presidente y director de Operaciones de Echo. "Al aplicar estos activos al despacho de aduanas, podemos ofrecer a los transportistas un despacho más rápido con menos retrasos y costos".

"Este enfoque de la logística transfronteriza permite obtener beneficios operativos gracias a la gestión logística integrada entre Estados Unidos y México", declaró Troy Ryley, presidente de Echo México. "Nuestro equipo cuenta con una vasta experiencia en despacho de aduanas y está preparado para ayudar a nuestros clientes a gestionar las regulaciones comerciales y adaptarse a los cambios del mercado".

EchoXBorder apoya la cadena de suministro con servicios de despacho de aduanas, consolidación, desconsolidación, control de inventario en la frontera, gestión integrada de aduanas y transporte para un control integral a nivel nacional en Estados Unidos y México. Los expertos bilingües de Echo cuentan con amplia experiencia en materia de cumplimiento normativo y ofrecen un único punto de contacto para la comunicación proactiva. Además, la tecnología avanzada de Echo ofrece visibilidad, informes y análisis en tiempo real para mantener los envíos bajo control. Obtenga más información sobre envíos transfronterizos con Echo, visite: Soluciones de envío transfronterizo a México | Echo Global Logistics.

"Además de actuar como su socio de despacho de aduanas, EchoXBorder está totalmente integrado con la red de transporte de Echo", comentó Jose Minarro, Socio gerente de Ventas a clientes en México. "EchoXBorder es una solución integral, diseñada para prestar servicio a clientes con necesidades diversas. Estos servicios incluyen despacho de aduanas en los aeropuertos de Estados Unidos y México, despacho en los puertos marítimos y corretaje en todos los principales puertos terrestres".

Echo Global Logistics, Inc. es un proveedor líder de servicios de transporte y gestión de la cadena de suministro habilitados por tecnología. Echo cuenta con sede en Chicago y más de 60 sucursales en Norteamérica, y ofrece corretaje de carga y soluciones de transporte gestionado para todos los modos principales, incluidos carga completa, carga parcial, LTL, intermodal, transfronterizo, envío y almacenamiento con temperatura controlada y servicios de almacén. Elegida como una de las Empresas más confiables de América por Newsweek, Echo aprovecha su avanzada tecnología basada en la web y aplicaciones móviles, en el análisis de datos de su red de más de 50.000 proveedores de transporte para ayudar a sus 35.000 clientes a simplificar las tareas críticas involucradas en la gestión del transporte. Para obtener más información sobre Echo Global Logistics, visite: www.echo.com.

